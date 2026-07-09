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Pavić u finalu Wimbledona! On i Arevalo love novi Grand Slam

Piše Bruno Lukas,
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Pavić u finalu Wimbledona! On i Arevalo love novi Grand Slam
Foto: Frank Molter/DPA
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Mate Pavić i Marcelo Arevalo pobijedili su njemački par Kevin Krawietz i Tim Pütz u dva seta te izborili finale Wimbledona. Hrvatsko-salvadorski dvojac sada lovi drugi zajednički Grand Slam naslov

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Mate Pavić nastavio je sjajan nastup na Wimbledonu. S Marcelom Arevalom pobijedio je Kevina Krawietza i Tima Pütza 7-6 (8), 6-2 te izborio peto finale Wimbledona u karijeri.

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Pavić i Arevalo propustili su dvije break lopte kod 4-4 u prvom setu pa su pobjednika odlučili u tie-breaku. Poveli su 4-0, zatim izgubili šest poena zaredom i spasili tri set-lopte prije nego što su iskoristili svoju priliku za vodstvo u meču.

Najbolje trenutke polufinala pogledajte OVDJE.

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U drugom setu organizatori su nakratko prekinuli susret jer je jednom gledatelju pozlilo na tribinama. Nakon nastavka Pavić i Arevalo oduzeli su servis suparnicima za 3-2, potvrdili break i bez problema priveli meč kraju.

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Pavić i Arevalo u finalu će igrati protiv pobjednika dvoboja Harri Heliovaara/Henry Patten i Thanasi Kokkinakis/Aleksandar Kovačević. Hrvatsko-salvadorski par lovi drugi zajednički Grand Slam naslov nakon prošlogodišnje pobjede na Roland Garrosu.

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