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Pitali smo vas da ocijenite naše igrače nakon pobjede protiv Gane: Ovaj trojac je na vrhu...

Piše 24sata,
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Pitali smo vas da ocijenite naše igrače nakon pobjede protiv Gane: Ovaj trojac je na vrhu...
SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon utakmice protiv Afrikanaca čitatelji 24sata ocijenili su nastupe naših reprezentativaca od jedan (najslabije) do pet (najbolje). Na vrhu je trojac - Luka Modrić, Petar Sučić, Martin Baturina. ..

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Hrvatska je pobjedom protiv Gane osigurala prolazak u 2. krug Svjetskog prvenstva, pred 'Vatrenima' je sad naša 'crna mačka', reprezentacija Portugala, s kojom nam baš kroz povijest i nije išlo najbolje...

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SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon utakmice protiv Afrikanaca čitatelji 24sata ocijenili su nastupe naših reprezentativaca od jedan (najslabije) do pet (najbolje). Na vrhu je trojac - Luka Modrić, Petar Sučić, Martin Baturina. Oni su od čitatelja 24sata dobili prosječnu ocjenu 4,4.

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Odmah iza njih su Ivan Perišić (4,3), Nikola Vlašić (4,2), Dominik Livaković (4,1)...

Solidne ocjene za svoje nastupe zaradili su i Josip Šutalo (3,8), Mario Pašalić (3,6), Josip Stanišić (3,6)...

Nitko vas nije pretjerano razočarao, a najslabije ocjene za svoje nastupe dobili su Joško Gvardiol (3,2) i Marco Pašalić i Igor Matanović (3,3)... 

A sad nas čeka spektakl, dvoboj protiv Portugala.

Okršaj Modrića i Ronalda

Luka Modrić i Cristiano Ronaldo. Nekoć suigrači, osvajači Zlatne lopte, dva čovjeka koja su obilježila nogomet u 21. stoljeću, susrest će se u 1/16 finala Svjetskog prvenstva. Oboje su proslavili 40. rođendan, za jednog od njih, sasvim je izvjesno, bit će to zadnja utakmica u karijeri na Svjetskim prvenstvima...

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Prema podacima Transfermarkta, Luka i Cristiano kao suigrači su zajedno odigrali 222 utakmice, na terenu su skupa proveli 16.549 minuta. Da se dobro poznaju, malo je reći.

Karijere su obojici obilježili trofeji. Modrić ima osvojenih nevjerojatnih šest Liga prvaka, četiri puta je bio prvak Španjolske, pet puta je osvajao europski Superkup, četiri puta klupsko Svjetsko prvenstvo, dva puta španjolski Kup, pet puta španjolski Superkup, tri puta je bio prvak s Dinamo, dva puta osvojio hrvatski Kup...

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A Portugalac je nevjerojatnih pet puta osvojio Zlatnu loptu, ima osvojenih pet Liga prvaka, bio je europski prvak, tri puta se okitio naslovom prvaka Engleske, dvaput je bio prvak Španjolske, dvaput prvak Italije, osvojio je dva europska Superkupa, dva puta je osvojio Ligu naciju, osvajao je kupove u Engleskoj, Italiji, Španjolskoj, zadnju titulu uzeo je u Saudijskoj Arabiji s Al-Nassrom....

Dva pojedinca s impresivnim karijerama sad love osminu finala, napravit će sve da im se produlji 'posljednji ples' na velikoj sceni...
 

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