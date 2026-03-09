Pogledajte majstorije Hrvata: Vušković zabio u Bundesligi, zaboravljeni 'vatreni' bljesnuo

Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku sve je bliže, a izbornik Zlatko Dalić može biti prezadovoljan na dan objave popisa za prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila krajem mjeseca jer njegovi igrači igraju sjajno u klubovima. Iznimka nije bio ni protekli vikend.

Golijadu hrvatskih igrača otvorio je Martin Baturina u subotu. Como je na gostovanju kod Cagliarija poveo već u 14. minuti, a Baturina je oduzeo loptu na sredini terena, kombinirao s Nicom Pazom i Da Cunhom te u kaznenom prostoru dočekao odbijenu loptu i snažnim udarcem pogodio mrežu. Baturina je igrao do 81. minute, a Como je na kraju slavio 2-1 i izjednačio se na ljestvici s četvrtom Romom s 51 bodom. Baturina je zabio već šesti gol u Serie A ove sezone, a njegov najnoviji pogledajte ovdje.

Sjajan nastup dao je i 19-godišnji Luka Vušković za HSV na gostovanju u Wolfsburgu u njemačkoj Bundesligi. Wolfsburg je poveo u 22. minuti, no već u 33. minuti Vušković je izborio penal nakon što ga je Jenz nagazio. Bivši branič Hajduka sam je realizirao najstrožu kaznu i zabio peti gol sezone. U 58. minuti Vušković je izborio i drugi penal za HSV, ovaj put nakon što ga je Adjetey srušio pri korneru. Drugi jedanaesterac realizirao je Dompé za konačnih 2-1. Sjajan nastup mladog braniča pogledajte ovdje.

Uzbudljiv je bio i dvoboj Osasune i Mallorce u La Ligi. Mallorca je vodila 2-0 do 61. minute, no Osasuna se borila i na kraju uhvatila bod. Ante Budimir zabio je u 94. minuti i spasio domaće. Budimir je tako zabio već 13. pogodak u španjolskom prvenstvu ove sezone. Na ljestvici strijelaca La Lige iznad njega stoje samo Kylian Mbappé (23 gola) i Muriqi (18 golova).

Real Sociedad izgubio je od Atletica 3-2, no Luka Sučić odigrao je zapaženu ulogu. Atletico je poveo u 5. minuti golom Sorlotha, no Sučić je već u 9. minuti sjajnim proigravanjem pronašao Solera koji je poravnao na 1:1. Sučiću je to bila prva asistencija u La Ligi ove sezone, a na terenu je igrao do 74. minute.

Andrej Kramarić nije zabio gol, ali svejedno je pružio asistenciju u Hoffenheimovoj pobjedi kod Heidenheima 4-2. U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena Kramarić je sjajnim prvim dodirom proslijedio loptu u prostor za Prassa, koji je izbjegao čuvara i zabio za 2-0. Kramarić je napustio teren u 77. minuti, a Hoffenheim je pobjedom ostao čvrsto na trećem mjestu Bundeslige. Asistenciju pogledajte ovdje.

U istom kolu mladi hrvatski reprezentativac Patrice Čović zabio je prvi profesionalni gol u Bundesligi u pobjedi Werder Bremena na gostovanju protiv Union Berlina 4-1. Duboko u sudačkoj nadoknadi Čović, koji je u igru ušao samo dvije minute ranije, ostao je nečuvan i spretno zabio.

PSV je u nizozemskom prvenstvu svladao AZ 2-1, nakon što su gosti iz Alkmaara rano poveli. Sastav iz Eindhovena preokenuo je rezultat, a pobjedonosni pogodak zabio je Pepi, na asistenciju hrvatskog dokapetana Ivana Perišića.

Modrić predvodio Milan u derbiju, Petar Sučić ušao s klupe

U milanskom derbiju u nedjelju Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu i bio jedan od ključnih igrača u Milanovoj pobjedi nad Interom 1-0. U 89. minuti dobio je žuti karton zbog prekršaja na Petru Sučiću koji je od 59. bio na terenu. Pobjedom je Milan smanjio zaostatak za Interom na sedam bodova na drugom mjestu.

U još jednom derbiju, ali u Portugalu između Benfice i Porta, domaćini su gubili 2-0 na poluvremenu. Napadač Franjo Ivanović za Benficu u igru je ušao na polovici drugog dijela. Nakon što je Schjelderup prepolovio zaostatak, nekadašnji napadač Rijeke u 88. minuti izvukao se na krilo i sjajno dodao za Barreira koji je poravnao rezultat. To mu je prvi gol još od listopada i tek treći nastup od 3. siječnja, mora se hitno probuditi ako želi na Mundijal. Iako je Benfica i dalje neporažena u ligi, zaostaju za vodećim Portom sedam bodova na trećem mjestu. Dodavanje za bod u najvećem portugalskom derbiju pogledajte ovdje.

U domaćem prvenstvu Rijeka je na gostovanju kod Vukovara slavila minimalnih 1-0, a jedini gol zabio je Toni Fruk (koji u ponedjeljak slavi 25. rođendan) iz penala u 46. minuti.