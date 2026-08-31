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HRGOVIĆEV PROTIVNIK?

Pogledajte Sanchezove borbe

Piše Luka Tunjić,
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Pogledajte Sanchezove borbe
Foto: instagram
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Hrgović je zavladao IBF-om, a odmah ga je u ringu prozvao Kabayel. No, sve vodi prema opasnom sudaru s Kubancem Sanchezom, obaveznim izazivačem i 'kubanskim bljeskom'

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Pobjedom nad Mosesom Itaumom Filip Hrgović (34) osvojio je IBF-ov pojas svjetskog prvaka. Njegovo je ime postalo itekako lukrativno u svijetu boksa. Njemački prvak Agit Kabayel ušetao je u ring i izazvao Hrgovića na borbu, ali sve upućuje na to da će se najprije susresti s drugim protivnikom.

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Itauma nije sljedeći. Evo protiv koga bi Hrgović trebao u ring VIDEO
Itauma nije sljedeći. Evo protiv koga bi Hrgović trebao u ring | Video: 24sata/Pixsell/Reuters

Naime, Frank Sanchez (34) ima status obaveznog izazivača za IBF-ov pojas prvaka. Kubanac je ranije pristao na dogovor kojim je pristao "sjesti na klupu" za borbu Hrgovića i Itaume, koji su boksali za IBF-ov pojas prvaka. Za uzvrat su mu obećali okršaj protiv pobjednika za pojas prvaka.

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Sanchez nije boksač kojem je uspjeh serviran na pladnju. Odrastao je u siromaštvu u Guantanamu, a boks je počeo trenirati s devet godina. Kao amater ostvario je impresivan omjer 214-6, a kao profesionalac (26-1, 19 KO) pod vodstvom slavnog trenera Eddyja Reynosa, izgradio je reputaciju tehnički superiornog i iznimno brzog borca zbog čega je zaradio nadimak "Kubanski bljesak". U nastavku možete pogledati njegove najbolje borbe.

Frank Sanchez - Richard Torrez Jr 

Frank Sanchez - Agit Kabayel

Frank Sanchez - Junior Fa

Frank Sanchez - Efe Ajagba

Frank Sanchez - Scott Alexander

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