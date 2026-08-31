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SVJETSKI PRVAK

Itauma nije sljedeći. Evo protiv koga bi Hrgović trebao u ring

Piše Luka Tunjić,
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Itauma nije sljedeći. Evo protiv koga bi Hrgović trebao u ring
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Foto: Peter Cziborra
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Nakon što se godinama trudio i borio za svoje mjesto u eliti teške kategorije, Hrgovićevo ime postalo je itekako lukrativno u svijetu boksa

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Jednostavno, nije bila moja noć. Dao sam sve od sebe da ispišem povijest, ali sam izgubio od iskusnijeg čovjeka, priznao je engleski boksač Moses Itauma (21) nakon poraza od Filipa Hrgovića (34) u borbi za IBF-ov naslov. Podsjetimo, Hrvat je prekidom u devetoj rundi došao do titule u londonskoj O2 Areni.

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Hrgović ga poslao ravno u bolnicu. Evo što je Itaumi: 'Nešto mu je Filip napravio...' VIDEO
Hrgović ga poslao ravno u bolnicu. Evo što je Itaumi: 'Nešto mu je Filip napravio...' | Video: 24sata/Pixsell/Reuters

Nakon što se godinama trudio i borio za svoje mjesto u eliti teške kategorije, Hrgovićevo ime postalo je itekako lukrativno u svijetu boksa. Njemački prvak Agit Kabayel ušetao je u ring i izazvao Hrgovića na borbu, ali sve upućuje na to da će se Hrgović najprije "pozabaviti" s drugim protivnikom.

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Naime, Frank Sanchez ima status obaveznog izazivača za IBF-ov pojas prvaka. Kubanac je ranije pristao na dogovor kojim je pristao "sjesti na klupu" za borbu Hrgovića i Itaume, koji su boksali za IBF-ov pojas prvaka. Za uzvrat su mu obećali okršaj protiv pobjednika za pojas prvaka.

Moses Itauma v Filip Hrgovic - IBF World Heavyweight Title
Foto: Peter Cziborra

- IBF nam je garantirao da se nijedna borba, uključujući i napad na novu titulu, ne smije dogoditi prije nego što se zadovoljivi Frankov status obaveznog izazivača - poručio je Sanchezov menadžer.

To znači kako Hrgović najprije mora braniti IBF-ov pojas prije nego što napadne ostale titule koje pripadaju Kabayelu (WBC prvak), Danielu Duboisu (WBO) i Muratu Gasijevu (WBA).

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Hrgović će se, dakle, najvjerojatnije sastati s Kubancem u idućoj borbi, dok će Itauma tražiti novu borbu u kojoj će pokušati pokazati kako je naučio iz poraza protiv Hrgovića...

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