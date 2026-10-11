Poražavajuća statistika: Mario Kovačević ove sezone u gostima pobjeđuje samo nedorasle...

Dinamo je u derbi ušao sa stavom "samo da ne izgubimo", a kad igraš tako, kukavički, to ti se najčešće obije o glavu. Mario Kovačević, trener Dinama, ove sezone ima strahovitih problema na gostovanjima. U HNL-u je Dinamo ove sezone odradio tri utakmice u gostima. Protiv Istre jedva je izvukao bod (2-2), Osijek ga je razvalio (4-2), a sad je, evo, bolji bio i Hajduk (2-1).

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U kvalifikacijama za Ligu prvaka remizirao je kod, pokazalo se kasnije, slabašnog Thuna (1-1), pobijedio kod nedoraslog Kauno Žalgirisa (2-1), a onda doživio bolan poraz od Vikinga (3-1) u uzvratu playoffa. U prvom kolu EL-a u Bukureštu je odigrao 0-0 protiv Hapoel Beer Sheve, osvojivši bod bunkerom.

U Kupu su pali Bedem i Vukovar, ali riječ je, ipak, o niželigašima. Što će reći da Dinamo u gostima ove sezone nije pobijedio nijednu ozbiljnu momčad. Na gostovanjima je u svim natjecanjima u devet utakmica ostvario svega tri pobjede.

Sreća za Dinamo što u četvrtak protiv Anderlechta u drugom kolu Europske lige igra kod kuće. Imaju i Belgijci svojih problema. Portugalski stručnjak Vitor Bruno s Anderlechtom nakon osam kola u prvenstvu ima tek 16 bodova i nalazi se na petom mjestu. Belgijski je velikan u prvom kolu EL-a izgubio kod kuće od Lyona 2-1. Izveo je B momčad, kao da nije ni pokušao iznenaditi...

Belgijski mediji pišu da je obrana Anderlechta najveći problem. Prema svemu sudeći, Biancone neće biti spreman, a i Maamar, njegova zamjena, ima problema s listom.