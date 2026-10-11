Obavijesti

Sport

Komentari 2
KUKAVIČKA IGRA

Poražavajuća statistika: Mario Kovačević ove sezone u gostima pobjeđuje samo nedorasle...

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Poražavajuća statistika: Mario Kovačević ove sezone u gostima pobjeđuje samo nedorasle...
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

'Modri' u devet gostovanja ove sezone imaju samo tri pobjede, protiv Kauna, Bedema i Vukovara

Admiral

Dinamo je u derbi ušao sa stavom "samo da ne izgubimo", a kad igraš tako, kukavički, to ti se najčešće obije o glavu. Mario Kovačević, trener Dinama, ove sezone ima strahovitih problema na gostovanjima. U HNL-u je Dinamo ove sezone odradio tri utakmice u gostima. Protiv Istre jedva je izvukao bod (2-2), Osijek ga je razvalio (4-2), a sad je, evo, bolji bio i Hajduk (2-1).

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk - Dinamo

Pokretanje videa...

Sažetak Hajduk - Dinamo VIDEO
Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

U kvalifikacijama za Ligu prvaka remizirao je kod, pokazalo se kasnije, slabašnog Thuna (1-1), pobijedio kod nedoraslog Kauno Žalgirisa (2-1), a onda doživio bolan poraz od Vikinga (3-1) u uzvratu playoffa. U prvom kolu EL-a u Bukureštu je odigrao 0-0 protiv Hapoel Beer Sheve, osvojivši bod bunkerom.

U Kupu su pali Bedem i Vukovar, ali riječ je, ipak, o niželigašima. Što će reći da Dinamo u gostima ove sezone nije pobijedio nijednu ozbiljnu momčad. Na gostovanjima je u svim natjecanjima u devet utakmica ostvario svega tri pobjede.

SLAVEN - RIJEKA (18 SATI) Belupo protiv Riječana traži prekid nevjerojatnog crnog niza
Belupo protiv Riječana traži prekid nevjerojatnog crnog niza
PROKIŠNJAVA NA SVE STRANE VIDEO Derbi 'pod vodom': U tunelu Poljuda navijačima treba kabanica! Pogledajte ove scene
VIDEO Derbi 'pod vodom': U tunelu Poljuda navijačima treba kabanica! Pogledajte ove scene

Sreća za Dinamo što u četvrtak protiv Anderlechta u drugom kolu Europske lige igra kod kuće. Imaju i Belgijci svojih problema. Portugalski stručnjak Vitor Bruno s Anderlechtom nakon osam kola u prvenstvu ima tek 16 bodova i nalazi se na petom mjestu. Belgijski je velikan u prvom kolu EL-a izgubio kod kuće od Lyona 2-1. Izveo je B momčad, kao da nije ni pokušao iznenaditi...

Belgijski mediji pišu da je obrana Anderlechta najveći problem. Prema svemu sudeći, Biancone neće biti spreman, a i Maamar, njegova zamjena, ima problema s listom.

ODLUČIO UTAKMICU Bivši igrač Hajduka o heroju derbija: 'Posipam se pepelom'
Bivši igrač Hajduka o heroju derbija: 'Posipam se pepelom'
'KOPLJANICI' U SPLITU Nizozemci o Hajduku: 'Ajax stiže na neosvojivu tvrđavu Poljud'
Nizozemci o Hajduku: 'Ajax stiže na neosvojivu tvrđavu Poljud'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a
VIDEO: POTOP U SPLITU

VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a

Nevjerojatan kraj utakmice na Poljudu. Dinamo je na potopljenom terenu skoro došao do izjednačenja, ali Hajduk je izdržao. Za goste je zabio Beljo, domaće je počasti McKenna autogolom, a Bamba preokrenuo
BOSANKA JE SAMO USPOMENA Schumijev sin ponovno ljubi...
FOTO: MAZI GA I PAZI

BOSANKA JE SAMO USPOMENA Schumijev sin ponovno ljubi...

Sin legende Formule 1 Michaela Schumachera, Mick, ponovno je u središtu medijske pozornosti, no ovoga puta ne zbog utrka. Mladi vozač viđen je u zagrljaju nove djevojke, portugalske manekenke Clare Ramos

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026