Nevjerojatnom dramom u raspletu skupine E Hrvatska je dobila svog protivnika u osmini finala - Španjolsku.

Švedska je Španjolce poslala na Hrvatsku golom Poljskoj za pobjedu u 94. minuti. 'Furija' će tako s 'vatrenima' igrati u ponedjeljak u Kopenhagenu u 18 sati.

Ove dvije reprezentacije stari su znanci, pa samo u zadnjih pet godina igrali smo triput. I slavili dvaput! Španjolsku smo na onom Euru 2016. godine dobili 2-1 kada je gol Perišića presudio u 87. minuti, a potom smo nakon Rusije u Ligi nacija doživjeli nevjerojatan potop 6-0. I kasnije ga nekako isprali pobjedom 3-2 u kojoj je dva gola zabio Tin Jedvaj, od toga jedan u 93. minuti.

Za očekivati je da će Španjolska, što zbog rostera punog zvijezda, što zbog briljantne pobjede nad Slovačkom 5-0 ipak biti blagi favorit protiv Hrvatske. Pa i sam izbornik Dalić ranije je rekao da bi ih volio izbjeći... Nije to ni čudo. Triput je Španjolska osvajala Euro: 1964., 2008. i 2012. godine. Te 2012. u skupini su bili s nama i srušili nas golom Navasa u 88. minuti.

Vrijede 915 milijuna eura

Međutim, što je tu je. Da je Španjolska puna zvijezda nije ništa novo, tako je to već desetljećima. Njihova momčad na Transfermarktu vrijedi 915 milijuna eura, a naša tek 377. Imaju Marcosa Llorentea koji vrijedi 80 milijuna eura. Imaju trojicu igrača koji vrijede po 70 milijuna eura, a to su Rodri, Pedri i Mikel Oyarzabal koji je dosad na Euru odigrao - 32 minute.

Posebno opasnima su se danas pokazali njihovi igrači poput Gerarda Morena i 21-godišnjeg Pabla Sarabije koji igra u Cityju. U napadu im je već standardan i Alvaro Morata, no kod njega sve ovisi o danu. Nekad ne bi bazen pogodio, a na lud dan zabije i hat-trick... U vezi im je uz Rodrija, Pedrija, Llorentea, Kokea i ekipu i bivši dinamovac - Dani Olmo. Olmo je prve dvije utakmice bio u startnoj postavi, no potom je izbornik odlučio staviti ga na klupu.

Kaskala im realizacija

Teško je Španjolcima pronaći neku očitu manu, no do utakmice sa Slovačkom najviše im je kaskala realizacija. Ipak, ostaje za vidjeti kako će se snaći protiv momčadi s jakim veznim redom poput našeg, a ne reprezentacijama koje se od prve minute povlače u teški blok kao što je to Švedska radila.

I dok je očito da smo vrijednosno slabiji (najskuplji su nam Kovačić i Brozović koji vrijede 45, odnosno 40 milijuna eura), u tu novčanu računicu nisu uračunate kvalitete naših najiskusnijih. Poput Luke Modrića koji zbog godina u teoriji puno ne vrijedi, ali na terenu radi - čudesa...

Popis španjolskih reprezentativaca - 24 igrača: