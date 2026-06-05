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Povijesni trenutak u NBA ligi: Donald Trump stiže na finale

Piše HINA,
Čitanje članka: 6 min
Povijesni trenutak u NBA ligi: Donald Trump stiže na finale

Predsjednik Donald Trump mogao bi otputovati u New York kako bi gledao finale NBA lige svojih domaćih Knicksa u Madison Square Gardenu

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Američki predsjednik Donald Trump (79) trebao bi prisustvovati trećoj utakmici finala košarkaške NBA lige između New York KnicksaSan Antonio Spursa, koja je na rasporedu u ponedjeljak u Madison Square Gardenu. Poziv mu je uputio vlasnik Knicksa James Dolan.

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Foto: instagram

- Dolan me je pozvao i ići ću. Bit ću tamo. Možda to bude u ponedjeljak (treća utakmica), a možda budem na obje utakmice (četvrta je također u New Yorku u srijedu - izjavio je američki predsjednik.

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Trump, koji je prisustvovao velikim sportskim događajima u svom drugom mandatu, postat će prvi aktualni predsjednik SAD-a koji će uživo gledati utakmicu NBA finala. ​Barack Obama je u svom predsjedničkom mandatu 2015. bio nazočan na jednoj utakmici ligaškog dijela natjecanja u NBA ligi.

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Trump je u srpnju prošle godine bio na finalu Svjetskog klupskog prvenstva između Chelseaja i PSG-a na stadionu Met Life u New Jerseyju, a u veljači ove godine u Santa Clari je gledao Super Bowl dvoboj u kojem su Seattle Seahawksi pobijedili New England Patriotse

LA: Trump and Ivanka attend Super Bowl opening ceremonies
Foto: TNS/SIPA USA

Komesar NBA lige ​Adam Silver kazao je da će Trumpovo prisustvo na utakmici finala u New Yorku zahtijevati posebne mjere sigurnosti u Madison Square Gardenu.

- Mislim da će navijači imati razumijevanja, oni shvaćaju da to pokazuje značaj NBA finala - rekao Silver.

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U finalnoj seriji, koja se igra na četiri pobjede, Knicksi vode 1-0 nakon što u prvom susretu u gostima svladali Spurse 105-95. Druga utakmica je u petak u San Antoniju, a treće i četvrta u New Yorku.

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