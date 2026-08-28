Predsjednik Hajduka: Nismo očekivali baš ovakve prihode od Europe, a pojačanja su na putu!

Hajduk je nakon 16 godina izborio plasman u europsko natjecanje. Splićani su u četvrtak slavili s 3-2 nakon produžetaka protiv Rakowa i time s ukupnih 5-4 osigurali europsku jesen. Koliko to znači svima u momčadi i gradu možda najbolje govore scene s dočeka u petak, kad je nekoliko tisuća navijača dočekalo i slavilo "bijele" junake.

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Predsjednik Hajduka, Ivan Bilić, u petak je dao intervju za RTL u kojem je podijelio dojmove nakon plasmana u Konferencijsku ligu.

Koliko ulazak u Europu znači za Hajduk?

- Znači puno. Kao da nam je pao kamen sa srca. Odahnuli smo. Ali ovo je i novi početak. Kad krenemo ponavljati ovakve stvari, onda znamo da smo na novom putu. Govorili smo transparentno o svojim financijama. Nismo planirali prihode od Europe. Naši će prihodi biti puno veći od 3,8 milijuna eura od Uefe. Tu je i novac od tri domaće europske utakmice, a jedna od njih je Ajax. Tako da će naši prihodi biti puno veći. To su stvari koje nismo planirali, tako da to puno znači za ovu godinu

Gorica i Hajduk sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pukštas i Sigur na odlasku su iz Hajduka.

- Na početku prijelaznog roka znali smo da će Pukštas i Sigur pronaći novi dom. Odigrali su jučer sjajno, ostavili su srca na terenu. Hvala im na zalaganju. Rokas je znao da ide, ali borio se najbolje do sada. Mi smo bez njih imali plan da dovedemo nove igrače. U sljedećih tjedan dana ćemo napraviti neke transfere. Imat ćemo do kraja prijelaznog roka momčad za borbu na dva kolosijeka.

Trener Garcia dobivao je na početku sezone brojne kritike.

- Hvala svim navijačima koji su nas podržali. Možda se oni baš ni nisu najjače čuli u nekim trenucima. Gonzalo Garcia je nastavak kontinuiteta koji smo tražili. On se dosta dobro počeo slagati s novim sportskim direktorom. Obojicu podržavam. Klub ima više ciljeva, a to je konstantna proizvodnja mladih i dobrih igrača. Garcia je u tome jako dobar. Ne žali se i ne buni.

Foto: HNK Hajduk

Kako vam je bilo vidjeti Marka Livaju i Garciju u zagrljaju?

- Jako lijepo. Bila je to pobjeda na više fronti. U javnosti su se neke stvari naglašavale malo više nego što je realno. Livaji je Europa super poklon za rođendan. Odnos Livaje i mene je jako dobar. U zadnjih mjesec dana svi su odnosi u klubu jako dobri.

Kako gledate na utakmicu s Ajaxom?

- Imamo veliku povijest s Ajaxom. Iščekivali smo u avionu s kim ćemo igrati. Dobili smo na papiru ime kluba od pilota. Bila je erupcija veselja. Stvarno je za nekakav povratak u Europu Ajax doma jako dobra utakmica. Svi protivnici su dosta jaki, nadamo se da ćemo skupiti dovoljno bodova za prolazak dalje.

Split: Posljednji ispraćaj Ive Bege Hajdukovog igrača na Lovrincu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kakve su ambicije u prvenstvu?

- Hajduk mora biti uvijek konkurentan za titulu. Zato je bitno da se pojačamo. Sportski direktor i skauti pripremili su se već na razgovore s nizom igrača. Dovođenje pojačanja sad je najbitnija stvar koju moramo napraviti.