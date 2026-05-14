Prižmić o susretu s Đokovićem i što mu je poručio: 'Teže mi je bilo mentalno mu parirati...'

Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić (20) imao je nevjerojatna dva tjedna iza sebe. Na ATP Masters turniru u Madridu ostvario je dvije velike pobjede protiv Talijana Mattea Berettinija i Amerikanca Bena Sheltona, a u trećem kolu izbacio ga je Thomas Martin Etcheverry. Nakon toga nastupao je u Rimu gdje je pobijedio trećeg tenisača svijeta Novaka Đokovića te se plasirao u osminu finala. Prižmić je trebao nastupiti na zagrebačkoj Šalati u sklopu ATP Challenger Toura na Zagreb Openu, ali zbog sjajnih rezultata morao je otkazati nastup na turniru gdje je bio jedan od nositelja.

Ipak, Dino se pojavio na press konferenciji na Šalati gdje je direktor turnira Branimir Horvat predstavio mladog tenisača.

- Svaka čast Dini na rezultatima, pogotovo zadnjih nekoliko tjedana koji su vrhunac njegovih sjajnih igra na ATP Touru. Već sam dugo u organizaciji teniskih turnira i ispratili smo početke karijera brojnih naših tenisača, od Marina Čilića pa na dalje sve do Dine sada. Imamo posebnu poveznicu s Dinom, na našim turnirima na Istarskoj rivijeri je osvojio svoj prvi ATP bod. Nakon toga, godinu iza osvojio je svoj prvi profesionalni naslov na Istarskoj rivijeri u Poreču. Prvi nastup ATP nastup ostvario je na Zagreb Openu, a prošle godine je, uz pozivnicu koja mu je trebala zbog slabijeg rakinga zbog ozljede, osvojio naš turnir - rekao je i nastavio:

- Veselili smo se njegovom nastupu ove godine, ali mislim da je imao opravdani razlog. Iako nam je žao što nije igrao na našem turniru, još više smo sretni zbog njega i njegovog uspjeha. Dino je uložio puno truda i sada je došao na razinu i fizički i što se tenisa tiče. Ima fantastičan tim oko sebe i sve uvjete da ostvari sjajne rezultate. Nama će biti mali problem imati ga na našim turnirima, morat ćemo organizirati veći turnir, minimalno 250. Vidjet ćemo kako će se dalje razvijati, nadamo se da će biti još prilike da zaigra na našem turniru.

Prižmić je naglasio da su se dojmovi od posljednja dva tjedna slegnuli, a onda se osvrnuo na iskustvo na Istarskoj rivijeri.

- Dojmovi su se malo slegli, posljednja dva turnira sam igrao na visokoj razini. Zadovoljan sa samim sobom i na moj tim te se nadam da će se to nastaviti. To su bili turniri koji su mi puno pomogli i na kojima sam stekao dosta iskustva. Vidio sam kakvi su to prvi mečevi na ATP turniru, pogotovo ta pozivnica prošle godine na Challengeru koja me vratila u formu i od tada su me krenuli rezultati.

Od Challengera pa do toga da nema više kvalifikacija?

- Da, meni je dosta teško igrati kvalifikacije za svaki turnir jer se potrošim fizički i mentalno. Međutim, mislim da je to put do velikih turnira koji svi trebaju proći pa tako i ja te gledam na to pozitivno. Drago mi je da sam na tim svim turnirima prolazio kvalifikacije i prije glavnog turnira osjetio kakvi su uvjeti. Mislim da mi je to olakšalo, ali neću se žaliti što će ih sada biti manje.

Kratko je opisao kako su izgledala posljednja dva tjedna te kako ga sada gleda teniski svijet. Osvrnuo se i na meč protiv Đokovića i istaknuo što mu je bilo najteže.

- Jako puno, pogotovo meč u drugom kolu protiv Novaka Đokovića. To mi je jako puno donijelo, pogotovo teniski i puno će mi to značiti za budućnost. Teže mi je bilo parirati mentalno, ali ujedno i teniski. Imao sam osjećaj da se sve lopte vraćaju oko linije i da ti ne daje šansu da primi poen ili da ako malo padnem da meč može brzo otići. Iscrpio sam se mentalno i fizički, ali bila mi je velika čast.

Otkrio je i što mu je srpski tenisač rekao nakon meča.

- Rekao mi je da sam popravio forhend i da radim puno više poena sa forhendom te mi je poželio sreću dalje. Znao sam da on dugo nije igrao turnir te da nije na najvišoj razini, što mi je dosta pomoglo. Poklopilo se da sam ja bio na najvišoj razini, a da je njemu to bio turnir nakon dosta vremena.

Dvadesetogodišnji tenisač pobjedama u Madridu i Rimu ušao je među Top 100 tenisača na ATP ljestvici i sada je na 79. mjestu.

- Najprije bih htio do kraja sezone ostao fizički zdrav, to je najbitnije, a onda mi je neki cilj ulazak u Top 30 te da igram što više velikih turnira. Fizički sam u dobroj formi pa ih se nadam igrati i na visokoj kvaliteti.

Prižmić je prije tri godine osvojio juniorski Roland Garros, a ove godine Roland Garros je na rasporedu od 18. svibnja pa je mladi tenisač otkrio svoja očekivanja od turnira.

- Malo mi je teško reći nakon svega do kuda ću dogurati, ali želim najprije uživati u svakom trenutku i pokazati dobar tenis. Doći će trenutak kada ću i igrati lošije, ali gledam na to tako da svi sportaši prolaze kroz to. Treba ostati pozitivan, probati se vratiti i u mislima imati igru i protivnike koje si pobjeđivao - zaključio je Prižmić.