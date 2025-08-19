Obavijesti

MORAT ĆE BEZ NJEGA

Problemi za Oršića i ekipu uoči gostovanja u Beogradu. Velika zvijezda nije spremna za susret

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Profimedia

Tri godine radimo zajedno na istom cilju ulaska u Ligu prvaka. To nam je zajednički san. Znamo koliko će biti teško, ali vjerujemo u svoje šanse, imamo kvalitetu, ambiciju i snagu, rekao je trener Pafosa

Nogometaši Crvene zvezde u utorak u 21 sat na stadionu Rajko Mitić igraju prvu utakmicu play-offa kvalifikacija za Ligu prvaka protiv ciparskog Pafosa. U početnoj postavi Pafosa očekuju se i bivši dinamovci Mislav Oršić i Ivan Šunjić. Trener ciparske momčadi Juan Carlos Carcedo svjestan je snage Beograđana, ali naglašava da njegovi igrači stižu s jasnim ciljem.

- Očekuje nas ogroman izazov. Crvena zvezda je klub s velikom tradicijom i europskim iskustvom, ali i mi želimo ispisati novu stranicu povijesti našeg kluba - poručio je Carcedo.

Cipranima je veliki problem izostanak Davida Luiza, bivše zvijezde Premier lige, koji neće nastupiti u ovom dvoboju.

- David Luiz nije prijavljen za ovu fazu natjecanja. Radi se o igraču bogate karijere i velike važnosti, ali trenutno nije potpuno spreman i ne može nam pomoći. To je za nas veliki hendikep, no moramo pronaći rješenje - objasnio je španjolski stručnjak.

Unatoč tom gubitku, Carcedo vjeruje da njegova ekipa može odigrati na visokoj razini već u Beogradu.

- Pokušat ćemo pokazati igru koju gradimo posljednjih sezona. Znamo da nije uvijek dovoljno igrati dobro. važno je kako se predstaviš u natjecateljskom ritmu. Naravno da idemo po pobjedu ili barem povoljan rezultat za uzvrat na Cipru.

Dodao je da Pafos već tri godine gradi projekt s jednim ciljem - plasmanom u Ligu prvaka.

- Tri godine radimo zajedno na istom cilju i ovo nam je zajednički san. Znamo koliko će biti teško, ali vjerujemo u svoje šanse, imamo kvalitetu, ambiciju i snagu.

Na kraju je naglasio da upravo stil igre vidi kao najveću snagu svoje momčadi:

- Naš stil igre. To je naše glavno oružje – način na koji igramo i forma koju smo pokazali u posljednje vrijeme. Ako to prenesemo na teren, vjerujem da možemo doći do pobjede.

