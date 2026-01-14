Obavijesti

Sport

Komentari 1
BURNO NA KVARNERU

Rafa Benitez krenuo po Fruka, evo koliko novca želi Rijeka

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Rafa Benitez krenuo po Fruka, evo koliko novca želi Rijeka
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rafa Benitez u Panathinaikosu želi vidjeti Fruka, a Rijeka želi 10 mil. eura

Admiral

Panathinaikos je uspostavio kontakt s Rijekom radi transfera Tonija Fruka (24), piše grčki portal sport24, a vijest su nam potvrdili i izvori bliski kvarnerskom klubu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kreće lov na Fruka

Pokretanje videa...

Doznajemo: Kreće lov na Fruka! Nijemci spremni odriješiti kesu, pada rekord Andreja Kramarića 01:07
Doznajemo: Kreće lov na Fruka! Nijemci spremni odriješiti kesu, pada rekord Andreja Kramarića | Video: 24sata/Nel Pavletić/Sanjin Strukić/Pixsell

Panathinaikos je, prema navodima spomenutog portala, u potrazi za igračem koji može igrati na pozicijama 8 i 10. Isti portal navodi kako bi Rijeka tražila minimalno 10 milijuna eura za najboljeg igrača HNL-a u 2025. godini, a tržišna mu je vrijednost, prema Transfermarktu, devet milijuna eura.

Fruk s Rijekom ima ugovor do lipnja 2027., a u ovoj je sezoni u HNL-u odigrao 17 utakmica i dao osam golova uz dvije asistencije. U Konferencijskoj ligi dodao je još dva gola. Trenutačno se oporavlja od loma prsta desne ruke.

Fruk se pridružuje bivšem 'vatrenom'?

Panathinaikos je na petome mjestu ljestvice grčkog prvenstva. Nakon 15 utakmica ima 25 bodova, 14 manje od vodećeg Olympiakosa. PAO vodi poznati španjolski trener Rafa Benitez (65), a jedna od glavnih obrambenih karika u zadnje je vrijeme nekadašnji hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj (30).

Rade u Rijeci i na ulaznim transferima. Višegodišnji ugovor potpisao je branič Teo Barišić (21). Rijeka će Lyonu za ovaj transfer isplatiti malo manje od 500.000 eura, uz klauzulu o postotku od buduće prodaje. Iako je Barišić s francuskim klubom imao ugovor do ljeta 2028., obje strane procijenile su da je razlaz najbolja opcija.

UOČI SEMINARA Layecova analiza: Suci HNL-a griješe u svakoj petoj situaciji! Evo koliko je velikih pogrešaka
Layecova analiza: Suci HNL-a griješe u svakoj petoj situaciji! Evo koliko je velikih pogrešaka
SLIJEDI OPERACIJA Udarac za Rijeku: Najbolji igrač HNL-a pretrpio bizarnu ozljedu i morat će na operativni zahvat
Udarac za Rijeku: Najbolji igrač HNL-a pretrpio bizarnu ozljedu i morat će na operativni zahvat

Barišić, primarno desni branič, ali i igrač sposoban pokriti poziciju stopera, u Lyonu nije uspio doći do željenoga kontinuiteta. Ove je sezone odigrao jednu utakmicu u Europskoj ligi, što je bilo jasno upozorenje da su mu za daljnji razvoj potrebni nova sredina i veća minutaža. Rijeka mu je, čini se, ponudila upravo to.

U Lyonu je Barišić ostavio ozbiljan trag u B momčadi, za koju je odigrao 67 utakmica i bio kapetan, a za prvu momčad sakupio je dva službena nastupa. Nakon potpisa višegodišnjeg ugovora s Rijekom Barišić je rekao:

- Ponosan sam i sretan što sam ovdje. Rijeka mi je predstavila projekt koji sam odmah prepoznao kao pravi korak za moju karijeru. Grad, klub i ambicije, sve mi se svidjelo.

VELIKA ŽELJA Grčki velikan želi Fruka! Evo za koju bi ga cifru Rijeka pustila...
Grčki velikan želi Fruka! Evo za koju bi ga cifru Rijeka pustila...
POJAČANJE NA RUJEVICI Rijeka potvrdila pojačanje iz Lyona: Tata je igrao ragbi, ovaj projekt nisam mogao odbiti!
Rijeka potvrdila pojačanje iz Lyona: Tata je igrao ragbi, ovaj projekt nisam mogao odbiti!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Valinčića prati nekoliko talijanskih klubova, Rijeka dovela novog igrača
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Valinčića prati nekoliko talijanskih klubova, Rijeka dovela novog igrača

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad
OPET SU ZAJEDNO

FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad

Alvaro Morata (33), europski nogometni prvak sa Španjolskom od ove je sezone suigrač Martinu Baturini u talijanskom Comua novu životnu etapu upotpunila je i lijepa obiteljska vijest, pomirba sa suprugom Alice Campello s kojom ima četvero djece. Vjenčali su se u lipnju 2017., a vijest o (privremenoj) rastavi došla je u ljeto 2024. nakon što su priznali da se često svađaju pred djecom, a ne zbog nevjere. No sad je sve to iza njih
Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao
FOTO: OD USPONA DO PADA

Bila je najbujnija tenisačica pa smanjila grudi. Slijedio je pakao

Simona Halep imala je 17 godina kada je zahvatom smanjila grudi s 36DD na 36C. Postala je najbolja tenisačica svijeta, korigirala i nos estetskim zahvatom pa proživjela doping aferu zbog koje se i umirovila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026