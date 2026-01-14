Rafa Benitez krenuo po Fruka, evo koliko novca želi Rijeka

Panathinaikos je uspostavio kontakt s Rijekom radi transfera Tonija Fruka (24), piše grčki portal sport24, a vijest su nam potvrdili i izvori bliski kvarnerskom klubu.

Panathinaikos je, prema navodima spomenutog portala, u potrazi za igračem koji može igrati na pozicijama 8 i 10. Isti portal navodi kako bi Rijeka tražila minimalno 10 milijuna eura za najboljeg igrača HNL-a u 2025. godini, a tržišna mu je vrijednost, prema Transfermarktu, devet milijuna eura.

Fruk s Rijekom ima ugovor do lipnja 2027., a u ovoj je sezoni u HNL-u odigrao 17 utakmica i dao osam golova uz dvije asistencije. U Konferencijskoj ligi dodao je još dva gola. Trenutačno se oporavlja od loma prsta desne ruke.

Fruk se pridružuje bivšem 'vatrenom'?

Panathinaikos je na petome mjestu ljestvice grčkog prvenstva. Nakon 15 utakmica ima 25 bodova, 14 manje od vodećeg Olympiakosa. PAO vodi poznati španjolski trener Rafa Benitez (65), a jedna od glavnih obrambenih karika u zadnje je vrijeme nekadašnji hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj (30).

Rade u Rijeci i na ulaznim transferima. Višegodišnji ugovor potpisao je branič Teo Barišić (21). Rijeka će Lyonu za ovaj transfer isplatiti malo manje od 500.000 eura, uz klauzulu o postotku od buduće prodaje. Iako je Barišić s francuskim klubom imao ugovor do ljeta 2028., obje strane procijenile su da je razlaz najbolja opcija.

Barišić, primarno desni branič, ali i igrač sposoban pokriti poziciju stopera, u Lyonu nije uspio doći do željenoga kontinuiteta. Ove je sezone odigrao jednu utakmicu u Europskoj ligi, što je bilo jasno upozorenje da su mu za daljnji razvoj potrebni nova sredina i veća minutaža. Rijeka mu je, čini se, ponudila upravo to.

U Lyonu je Barišić ostavio ozbiljan trag u B momčadi, za koju je odigrao 67 utakmica i bio kapetan, a za prvu momčad sakupio je dva službena nastupa. Nakon potpisa višegodišnjeg ugovora s Rijekom Barišić je rekao:

- Ponosan sam i sretan što sam ovdje. Rijeka mi je predstavila projekt koji sam odmah prepoznao kao pravi korak za moju karijeru. Grad, klub i ambicije, sve mi se svidjelo.