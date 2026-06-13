Intervju sportskog direktora Hajduka Roberta Grafa na klupskom kanalu raspalio je navijačke reakcije na društvenim mrežama. Dok jedni podržavaju novi smjer kluba, drugi su bijesni zbog odlaska važnih igrača
Hajdukovci podijeljeni o Grafu: 'Vrati Lukšu i idi kući!' ili 'Bravo, podrška, upravo to nam treba!'
Grafov intervju u kojemu je najavio osam pojačanja, govorio o situaciji s Markom Livajom i Antom Rebićem te predstavio nove procese u klubu nije ostavio navijače ravnodušnima. Komentari su se slijevali, a reakcije su bile podijeljene.
Dio navijača pozdravlja Grafovu viziju i čišćenje svlačionice od preplaćenih igrača.
- Apsolutna podrška, treba nam drugi profil igrača, Hajduci, borci, radnici, ne panjevi koji godinama uzimaju velike novce, a samo si frizuricu namještaju cijelu utakmicu - napisao je Boris.
Sličnog je mišljenja i Rikardo:
- Sve po planu i programu... napokon se rješavamo preplaćenih zvijezda koje su s ekipom vrijednom 40 milijuna ispadale od Gzire i Ružomberoka - napisao je.
Nezadovoljstvo i pozivi na ostavku
No glasniji su bili kritičari. Mnoge je posebno pogodio odlazak Ante Rebića.
- Dovodiš kvalitetu, a Rebić vam odlazi? Izgleda da smo jači od Cityja, Barce i PSG-a kad ćemo dovoditi kvalitetnije - ironično je komentirao Prgavi Podcast.
- Kartu u jednom smjeru kupi što prije skupa s Bilićem i ekipom i što dalje iz Hajduka - bio je još direktniji Miki.,
Nekoliko navijača dovelo je u vezu poskupljenje pretplate s odlascima ključnih igrača.
- Znači nova pretplata, veća za 30 posto, neće uključivati ni Livaju ni Rebića - primijetio je Miro.
Zanimljiva je i teorija navijača Željka koji smatra da Graf radi u teškim uvjetima:
- Nije Graf ništa kriv, on samo radi posao da klub izvuče iz minusa. Bojim se da mu Hajduk nije obećao novac za pojačanja, a kad to shvati i on će otići - dodao je.
Nekoliko navijača jednostavno je zatražilo povratak starih lica.
- Daj sam otkaz, vratite nam Lukšu i Nika! - napisao je Antonio.
Jedno je sigurno, Grafov intervju nije ostavio nikoga ravnodušnim, a prava provjera stiže već u srpnju kada Hajduk kreće u europske kvalifikacije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+