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Hajdukovci podijeljeni o Grafu: 'Vrati Lukšu i idi kući!' ili 'Bravo, podrška, upravo to nam treba!'

Piše Bruno Lukas,
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Hajdukovci podijeljeni o Grafu: 'Vrati Lukšu i idi kući!' ili 'Bravo, podrška, upravo to nam treba!'
Foto: screenshot/Hajduk

Intervju sportskog direktora Hajduka Roberta Grafa na klupskom kanalu raspalio je navijačke reakcije na društvenim mrežama. Dok jedni podržavaju novi smjer kluba, drugi su bijesni zbog odlaska važnih igrača

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Grafov intervju u kojemu je najavio osam pojačanja, govorio o situaciji s Markom Livajom i Antom Rebićem te predstavio nove procese u klubu nije ostavio navijače ravnodušnima. Komentari su se slijevali, a reakcije su bile podijeljene.

Dio navijača pozdravlja Grafovu viziju i čišćenje svlačionice od preplaćenih igrača.

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- Apsolutna podrška, treba nam drugi profil igrača, Hajduci, borci, radnici, ne panjevi koji godinama uzimaju velike novce, a samo si frizuricu namještaju cijelu utakmicu - napisao je Boris.

Sličnog je mišljenja i Rikardo:

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- Sve po planu i programu... napokon se rješavamo preplaćenih zvijezda koje su s ekipom vrijednom 40 milijuna ispadale od Gzire i Ružomberoka - napisao je.

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No glasniji su bili kritičari. Mnoge je posebno pogodio odlazak Ante Rebića.

- Dovodiš kvalitetu, a Rebić vam odlazi? Izgleda da smo jači od Cityja, Barce i PSG-a kad ćemo dovoditi kvalitetnije - ironično je komentirao Prgavi Podcast.

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- Kartu u jednom smjeru kupi što prije skupa s Bilićem i ekipom i što dalje iz Hajduka - bio je još direktniji Miki.,

Nekoliko navijača dovelo je u vezu poskupljenje pretplate s odlascima ključnih igrača.

- Znači nova pretplata, veća za 30 posto, neće uključivati ni Livaju ni Rebića - primijetio je Miro.

Zanimljiva je i teorija navijača Željka koji smatra da Graf radi u teškim uvjetima:

- Nije Graf ništa kriv, on samo radi posao da klub izvuče iz minusa. Bojim se da mu Hajduk nije obećao novac za pojačanja, a kad to shvati i on će otići - dodao je.

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Nekoliko navijača jednostavno je zatražilo povratak starih lica.

- Daj sam otkaz, vratite nam Lukšu i Nika! - napisao je Antonio.

Jedno je sigurno, Grafov intervju nije ostavio nikoga ravnodušnim, a prava provjera stiže već u srpnju kada Hajduk kreće u europske kvalifikacije.

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