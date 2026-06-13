Hajdukovci podijeljeni o Grafu: 'Vrati Lukšu i idi kući!' ili 'Bravo, podrška, upravo to nam treba!'

Grafov intervju u kojemu je najavio osam pojačanja, govorio o situaciji s Markom Livajom i Antom Rebićem te predstavio nove procese u klubu nije ostavio navijače ravnodušnima. Komentari su se slijevali, a reakcije su bile podijeljene.

Dio navijača pozdravlja Grafovu viziju i čišćenje svlačionice od preplaćenih igrača.

- Apsolutna podrška, treba nam drugi profil igrača, Hajduci, borci, radnici, ne panjevi koji godinama uzimaju velike novce, a samo si frizuricu namještaju cijelu utakmicu - napisao je Boris.

Sličnog je mišljenja i Rikardo:

- Sve po planu i programu... napokon se rješavamo preplaćenih zvijezda koje su s ekipom vrijednom 40 milijuna ispadale od Gzire i Ružomberoka - napisao je.

Nezadovoljstvo i pozivi na ostavku

No glasniji su bili kritičari. Mnoge je posebno pogodio odlazak Ante Rebića.

- Dovodiš kvalitetu, a Rebić vam odlazi? Izgleda da smo jači od Cityja, Barce i PSG-a kad ćemo dovoditi kvalitetnije - ironično je komentirao Prgavi Podcast.

- Kartu u jednom smjeru kupi što prije skupa s Bilićem i ekipom i što dalje iz Hajduka - bio je još direktniji Miki.,

Nekoliko navijača dovelo je u vezu poskupljenje pretplate s odlascima ključnih igrača.

- Znači nova pretplata, veća za 30 posto, neće uključivati ni Livaju ni Rebića - primijetio je Miro.

Zanimljiva je i teorija navijača Željka koji smatra da Graf radi u teškim uvjetima:

- Nije Graf ništa kriv, on samo radi posao da klub izvuče iz minusa. Bojim se da mu Hajduk nije obećao novac za pojačanja, a kad to shvati i on će otići - dodao je.

Nekoliko navijača jednostavno je zatražilo povratak starih lica.

- Daj sam otkaz, vratite nam Lukšu i Nika! - napisao je Antonio.

Jedno je sigurno, Grafov intervju nije ostavio nikoga ravnodušnim, a prava provjera stiže već u srpnju kada Hajduk kreće u europske kvalifikacije.