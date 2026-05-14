Real je raspisao predsjedničke izbore, a Perez prijeti: 'Dao sam priliku, pokažite tko ste zaista!'

Zašto bih se brinuo? Jer ljudi viču ''Florentino, daj ostavku''? Nije mi to prvi put, autoritativno je poručio predsjednik Real Madrida, Florentino Perez, koji je svojim medijskim istupima dodao ulje na ionako vrlo turbulentnu sezonu "kraljevskog kluba". Naime, 79-godišnji Perez sazvao je izvanredne predsjedničke izbore, koji su se trebali održati tek 2029. godine, nakon što je Real drugu godinu u nizu ostao bez osvojenog trofeja.

Atmosfera u svlačionici postala je neizdrživa, prošlog su se tjedna sukobili, a sljedećeg dana i potukli veznjaci Aurelien Tchouaméni te dokapetan Federico Valverde, kapetan momčadi Dani Carvajal posvađan je s trenerom Alvarom Arbeloom... Podugačak je spisak afera, skandala i problema u Realu, a prvi čovjek kluba odlučio je tome stati na kraj i javno progovoriti.

Štoviše, Perez, koji ne daje česte izjave, ne miče nogu s papučice gasa. U utorak je sazvao izvanrednu konferenciju u Madridu na kojoj je najavio izbore, a u srijedu je dao intervju Josepu Pedrerolu za laSextu. U četvrtak su njegove riječi postale djelo, s obzirom na to da je Real Madrid službeno raspisao izbore za novog predsjednika. Svi zainteresirani kandidati mogu se prijaviti od 14. do 23. svibnja.

- Šokiran sam trenutačnom situacijom i nepoštenim kritikama u medijima. Osvojio sam više Ligi prvaka nego što je Barcelona u cijeloj svojoj povijesti. Ali, čini se da to nekima nije dovoljno. U kakvoj mi državi živimo? - izjavio je Perez, koji vjeruje kako netko namjerno želi narušiti njegovoj slici.

Perez: Novinari su krivi za krizu

- Ovu su situaciju orkestrirali pojedini novinari, a sve moram trpjeti ja. Ali, istina je kako je vrlo teško živjeti pored nekih članova Real Madrida u ovoj uzavreloj atmosferi. Zato sam prelomio i sazvao izbore. Želim nastaviti s radom u klubu i osvojiti još puno Ligi prvaka.

Novinar je pitao Pereza osjeća li se dovoljno snažnim da nastavi. Iako je u 80. godini života, predsjednik Real Madrida ne pokazuje ambiciju da se udalji od tih dužnosti. Također je demantirao glasine da mu je dijagnosticiran rak.

- Kako se ne bih osjećao dovoljno snažnim? Zar ćeš i ti (novinar Josep Pedrerol, op. a.) vjerovati u to da sam bolestan? Ma, što je ovo...

Pojasnio je zašto je sazvao izbore.

- Zato što su pojedini novinari uzrokovali ovu situaciju trajnog i sve većeg nemira. Ako me netko želi izazvati, sad sam mu dao tu priliku. Pokažite tko ste zaista. Kakvi su vam životi i poslovi. Nikad nisam uzeo ni jedan jedini euro od Real Madrida. Zajamčio sam puno osobnog bogatstva kako bi igrači mogli biti plaćeni, a od tada imamo najbolje godine poslovanja, i financijski i sportski! Pa što bih još trebao napraviti?

Perez: Mbappé je najbolji igrač Reala

Priznao je kako rezultati nisu na razini koja se očekuje u Madridu, ali je, zato, stao u obranu Kyliana Mbappéa (27), koji je na žestokom udaru kritičara. Štoviše, više od 70 milijuna ljudi potpisalo je peticiju u kojoj se traži njegov odlazak iz Reala.

- Mbappé je najbolji igrač Real Madrida u ovom trenutku. Osvojio je Zlatnu kopačku, zabija najviše golova. Nešto definitivno moramo poboljšati, ali u to se neću uključivati. Nismo osvojili Ligu prvaka, ali moram reći da smo oštećeni, sudac nas je koštao prekrasnog polufinala i finala kojeg smo mogli izboriti. Ali, ovaj sudac nije imao loše namjere. Jednostavno nije shvaćao da je već dao (Camavingi, op. a.) žuti karton, inače ga ne bi ni dao.

- Ove godine nismo na razini na kojoj smo htjeli biti, ali, reći ću vam jednu stvar. Smatram da je korijen svih problema Svjetsko klupsko prvenstvo... Nismo imali predsezonu, koja je dovela do čak 28 ozljeda nakon što smo promijenili trenera. Ali smo, unatoč tome, završili drugi. Pa, što bi onda trebao Atletico učiniti? Ili Manchester United u Premier ligi? Ne, ne možemo ovo tolerirati...

Perez: Europa se pokušava riješiti ultrasa. Ja jesam

Ponosi se time što je ultrasima zabranio dolazak na utakmice.

- Ljudi iz inozemstva mi čestitaju jer ih nemamo na stadionu. To je europski problem, sve znate. Takvi ljudi ne bi smjeli biti na nogometnom stadionu. I dok se ih se neki ne mogu riješiti, ja jesam. Za sve su odgovorne mafijaške organizacije koje prodaju ulaznice, zbog čega smo samo ove godine isključi 1600 članova Real Madrida koji su krijumčarili ulaznice.

Barcelona razmatra tužiti Realova predsjednika zbog teških optužbi, a Perez je poručio kako bi to bila ispravna stvar.

- U Španjolskoj je lakše osvojiti Ligu prvaka nego prvenstvo. Nisam znao o aferi Negreira do prije tri godine. Tu istragu su pokrenule porezne institucije, a ne Real Madrid. Ubrzo je pokrenuta kriminalna istraga, a Real se prvi javio kao oštećena strana. Barcelona je priznala kako je plaćala potpredsjednika komisije sudaca. Jesu li rekli za što? Pa, da se bore protiv Reala, tako su priznali. Onda su rekli kako su napravili izvještaje, koji ne postoje. Treneri su rekli kako ih nisu vidjeli. Ovdje u Madridu nam je sve jasno kao dan, pravda se mora zadovoljiti - rekao je te priznao...

- Moj odnos s Barcelonom potpuno je urušen. Ne želim imati bilo kakav odnos s klubom koji je dva desetljeća plaćao suce. Nema šanse! Želim da pravda bude zadovoljena.

Dotaknuo se Viniciusa i novih pojačanja.

- Naravno, bit će pojačanja, uvijek ih bude. Ja sam oduvijek dovodio najbolje u klub... Najprije Figa, Zidanea, Ronalda, Beckhama, pa Cristiana Ronalda, Kaku, Benzemu. Kada je neki igrač dobar, onda idem po njega. Što se tiče Viniciusa, ako mu ne produžim ugovor ovog ljeta, uvijek postoji cijela sljedeća sezona. On je, po meni, jedan od izvrsnih igrača u Real Madridu. Zbog njega smo osvojili zadnje dvije titule Lige prvaka - zaključio je.