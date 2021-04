Divovske bijele dizalice podižu betonske blokove dok svrdla bušilica narušavaju jutarnju tišinu u Chamartínu, četvrti na sjeveru Madrida. Malo po malo Santiago Bernabéu, stadion Real Madrida, dobiva novo futurističko lice. Ta velebna građevina, okružena staklenim neboderima banaka i financijskih kuća, srce je novoosnovane Superlige.

Florentino Pérez, 74-godišnji predsjednik "kraljevskog kluba", ne odustaje od sna o natjecanju s 20 bogatih europskih klubova. Real Madrid je tako trenutačno posljednje uporište projekta čiji se temelji sve više urušavaju.

- S obzirom na aktualnu situaciju, razmislit ćemo o najadekvatnijim koracima kako bi smo remodelirali ovaj naš projekt - priopćila je Superliga sa svojim predsjednikom Pérezom nakon što se povuklo šest engleskih klubova. No već idući dan odustali su Atletico, Inter, Milan i Juventus.

Pérez, začetnik ideje o osnivanju Superlige, i dalje je ustrajan bez obzira što je uz njega ostao samo vječni rival Barcelona.

- Uvjereni smo da se aktualni "status quo" u europskom nogometu treba promijeniti. Predlažemo novo europsko natjecanje jer postojeći sustav ne funkcionira - poručio je.

U srijedu kasno navečer ima dogovoren intervju na jednoj španjolskoj radijskoj postaji gdje će otkriti daljnje poteze. Nije isključeno da će ovaj projekt pokušati oživjeti u bliskoj budućnosti.

Real Madrid je prošle sezone ostvario prihod od 700 milijuna eura, što je 100 milijuna manje od predviđenog. Ove godine očekuje 600 milijuna eura umjesto ranije procijenjenih 900 milijuna. Superliga mu je trebala poslužiti za održavanje prihoda i tako zagarantirati stabilnost kakvu već godinama ima.

Podno stadiona se nalazi klupska službena trgovina u kojoj već s vrata zaposlenici sa smiješkom pozivaju potencijalne kupce. S obzirom na pandemiju trgovina je prazna. Desetak mladih zaposlenika stoji ondje u crnim majicama ali posla nemaju. Međusobno pričaju pa pozdravljaju kupca koji se udaljava s malom papirnatom vrećicom.

- Prodaja je u drastičnom padu. Nema utakmica, nema turista...vidjet ćemo kada će se sve vratiti u normalu - kaže prodavač. Zaposlenica u sivoj trenirci s klupskim logom misli da će Superliga možda donijeti novi spektakl koji bi pogurao prodaju.

- Nisam upućena u samo natjecanje, ali ovdje se uvijek traži novi spektakl, novi trofeji pa je to vjerojatno dobra ideja - objašnjava.

Iza nje je izvješen dres Luke Modrića s istaknutom cijenom od 123 eura (923 kune). No originalni dres u kakvom doista igra kapetan hrvatske reprezentacije prodaju po 163 eura (1223 kune), u što je uključeno štampanje prezimena i broja 10. Modrićev dres je treći najtraženiji nakon onoga napadača Karima Benzeme i kapetana Sergija Ramosa.

Tijekom tri sata provedena ispred stadiona nailazimo na nekoliko stranaca koji su unatoč restriktivnim mjerama na španjolskoj granici ipak došli do Madrida. Argentinci Francisco Fernandez i Gastón Baliani iskoristili su poslovni put kako bi posjetili klupski muzej. Nakon što su u njemu vidjeli rekordnih 13 pehara prvaka Europe kroz trgovinu su izašli van.

- Nogometni smo navijači i volimo Real Madrid - kaže 28-godišnji Francisco. On je zagovornik Superlige jer će, kaže, "gledateljima pružiti novi spektakl". No njegov 27-godišnji prijatelj Gastón je protiv. - To nikako nije dobro za ostale manje klubove. Ne sviđa mi se ta zatvorena liga - napominje.

Uskoro prolaze i dvojica Brazilaca, Rui i Roberto, koji su došli iz susjednog Portugala u turistički obilazak. I oni su podijeljeni po pitanju natjecanja koje bi moglo startati u svibnju 2022. ili 2023. godine. Nekoliko Francuza sliježe ramenima a zatim raspravljaju o prednostima i manama lige s 12 zasad poznatih klubova.

Upravo su simpatizeri Real Madrida poput tih stranaca garancija Pérezu da bi Superliga bila gledana i donijela novac u klupsku blagajnu.

- Imamo navijače po cijelom svijetu, što se vidi i po društvenim mrežama. A to donosi novac - istaknuo je Perez. Još prije četiri godine Real je bio prvi nogometni klub s premašenih 100 milijuna sljedbenika na Facebooku i 50 milijuna na Instagramu.

Zahvaljujući muzeju i suvenirima Real Madrid dnevno zaradi više novca nego hrvatski prvak Dinamo na dan utakmice kada prodaje ulaznice. No zbog pandemije nema turista iz Azije, obično najbrojnijih ispred Santiago Bernabéua.

- O Superligi nemam mišljenje, no budu li veliki klubovi igrali više međusobnih utakmica možda i ja više zaradim - kaže imigrant iz Senegala koji nasuprot službene trgovine poskrivećki prodaje solidne kopije dresova za 25 eura. - Od kada je izbila pandemija ne uspijevam ništa prodati - napominje držeći u ruci četiri dresa.

Upravo je trgovačka logika i potaknula Péreza još prije nekoliko godina da okupi istomišljenike iz Manchestera, Juventusa, Barcelone i drugih klubova oko ovog projekta. On bi mu trebao pokriti reformu stadiona. Real Madrid je, naime, kod banaka podigao kredit od 575 milijuna eura kojeg treba otplatiti u idućih 30 godina uz kamate. Glavni sponzor Superlige je američka investicijska banka JP Morgan Chase, a ona namjerava svakom klubu osnivaču uplatiti 350 milijuna eura za sudjelovanje te dodatnih 233 milijuna za obnovu i održavanja infrastrukture. To su ukupno 583 milijuna eura u prvoj sezoni.

- Florentino Perez je faca, podržavamo ideju Superlige - dodaju dvojica lokalnih simpatizera kluba dok prolaze pored Santiago Bernabéua. - Igrale bi se atraktivne utakmice, a naš klub može pobijediti u tom natjecanju - dodaju u žurbi.

Na zidu stadiona istaknut je plakat "Dobrodošli u trgovinu Real Madrida" s fotografijama trojice kapetana ekipe Ramosa, Benzeme i Marcela. Koji god je igrač prošao travnjakom tog stadiona osjetio je kakva je publika ondje. Gledatelji osim uvjerljive pobjede zahtijevaju i atraktivne poteze, potpuni spektakl, a kada ih ne dobiju zvižde vlastitim igračima.

No spektakl u obliku Superlige naišao je na protivnike među članovima kluba.

Umirovljenik Fernando, sa značkom Real Madrida zataknutom na lijevoj strani sivog sakoa, iznad srca, pomalo razočarano šeće od stadiona prema autobusnoj stanici.

- Noćas sam slušao predsjednika Péreza na televiziji i nije me uvjerio – kaže - Od ovog natjecanja korist bi imali samo veliki bogati klubovi poput Real Madrida, Barcelone i Atletica a ja takav nogomet ne želim. Ja jesam 30 godina član Real Madrida, idem na njegove utakmice, to jest moj klub, no brine me što bi bilo s manjim klubovima. Ovakvo elitističko natjecanje nije dobro za nogomet u cjelini pa se nadam da neće zaživjeti - napominje.

Pérez je ovaj mjesec dobio novi četverogodišnji mandat na čelu Real Madrida jer zbog izuzetno zahtjevnih uvjeta, među kojima je i visoki financijski polog, nije imao konkurenciju. Samo nekoliko dana kasnije najavljeno je osnivanje Superlige.

Dovršetak obnove Santiago Bernabéua očekuje se u svibnju 2022. godine pa bi upravo na njemu Superliga mogla imati premijeru. Oko stadiona, gdje su sada ograde, skele i goli beton, niknut će prsten s restoranima i trgovinama što bi trebalo donijeti dodatni prihod klubu.

Preko puta ulice je mali kafića starim fotografijama Real Madrida. Ondje sve odiše na neka druga vremena pa 39-godišnji Luis Alberto Pérez rado zalazi uoči utakmica.

- Ja nogomet shvaćam na romantičarski način pa mi se nimalo ne sviđa projekt Superlige, posebno zato jer bi njime nestala sva ljepota domaćeg prvenstva - napominje Luis Alberto, inače zaposlenik Muzeja Soroll, gdje su izložene stotine djela španjolskog slikara Joaquína Sorolle.

- Kada bi postojao referendum o ovom pitanju ja bih glasao protiv - naglašava.

Luis Alberto je kao dječak odlazio s ocem na utakmice, svjedočio povijesnim golovima, pobjedama i titulama koje su klub učinile slavnim i poznatim. Kada mu je otac preminuo 2018. godine kupio je novu godišnju ulaznicu za tribinu iza gola.

- Real Madrid ima velike ambicije kada je riječ o novcu. No ja se protivim svemu što predstavlja projekt Superlige. Umjesto da se potiče jedan bolji svijet radi se prirodni odabir bogatih klubova - kaže.

Real Madrid će iduće godine napuniti 120. rođendan, otvorit će novi stadion i na njemu želi otpočeti novo natjecanje koje bi promijenilo europski nogomet. Građevinski poduzetnik Pérez bi tako ušao u povijest nakon što je od 2000. godine pod njegovim vodstvom klub osvojio 26 trofeja, od čega pet Liga prvaka.

- Takvo natjecanje je budućnost jer veliki klubovi u njemu vide veću zaradu - kaže 50-godišnji prolaznik Enrique, inače navijač Granade. - Mi ćemo se naprosto morati prilagoditi novoj stvarnosti.

Grupa bogatih klubova nastavlja pritiskati europsku krovnu organizaciju UEFA-u ističući da novac kojeg im ona garantira putem svoje Lige prvaka nije dovoljan u sklopu njene reformirane Lige prvaka.

- Ako se doista radi o "ratu" on će biti odlučen na sudu - smatra Enrique.

Superliga funkcionira preko kompanije European Super League Company S.L. u kojoj svaki klub ima vlasnički udio. Kompanija je osnovana u Madridu te se obratila Trgovačkom sudu u Madridu s namjerom da zabrani UEFA-i daljnje prijetnje upućene klubovima osnivačima.

- Naš prijedlog je potpuno u skladu sa zakonom i normativom Europske unije što je potvrđeno sudskom odlukom na tom sudu čime je zaštićena Superliga - priopćilo je vodstvo Superlige.

- UEFA i Superliga si pokazuju zube - napominje pak Alfredo Relaño, kolumnist i bivši glavni urednik sportskih novina AS sa sjedištem u Madridu.

- Ne vjerujem da bi Superliga bila atraktivnija, naprotiv bila bi manje atraktivna. To je egoistični prijedlog šačice klubova iz Španjolske, Engleske i Italije koji su već pod sadašnjim modelom Lige prvaka multiplicirali brojeve u svom proračunu - smatra.

- No UEFA će morati ponuditi transparentnije upravljanje nogometom a također krenuti ruku pod ruku s daljnjom komercijalizacijom ovog sporta. Tako će izbjeći katastrofu, odnosno odvajanje ove skupine klubova - tvrdi.

Florentino Pérez je ustvrdio da je UEFA izašla s najavom reformirane Lige prvaka od 2024. godine samo zato da zaustavi Superligu.

- UEFA nije htjela naš projekt i zato je izmislila taj svoj - rekao je. UEFA-ina Liga prvaka također ide na ruku bogatima jer će u njoj imati više klubova s više utakmica.

No smatra da ona nije dovoljna jer rashodi klubova nastavljaju rasti a prihodi padati i zato jer kriza pogađa njihove sponzore. Najveći sponzori Real Madrida su zrakoplovna kompanija Emirates, čiji se logo nalazi na njegovim dresovima, i zdravstvena osiguravajuća kuća Sanitas.

- Moramo biti solidarni sa situacijom u tim kompanijama - ustvrdio je.

Real Madrid još uvijek nije produžio ugovore s Modrićem, Ramosom i Lucasom Vázquezom s kojima suradnja istječe 30. lipnja a uprava želi dovesti skupog francuskog napadača Kyliana Mbappéa.

U klupskom sportskom centru u predgrađu Valdebebas, gdje igraju utakmice dok traju radovi na Santiago Bernabéu, vlada uobičajena atmosfera. Igrači izolirani od buke stvorene u medijima povodom osnivanja Superlige imaju svoje mišljenje no zasad ga javno ne iznose.

- Svoje mišljenje neću dati - rekao je trener Zinedine Zidane na konferenciji za medije. - To je tema jedne osobe, klupskog predsjednika, ja nisam ovdje da bih o tome pričao jer to nije moj posao - dodao je.

Pérezov san je nadmašiti Santiaga Bernabéa, čovjeka koji je upravljao Real Madridom od 1943. do 1978. godine. Bernabéu je bio izgradio sadašnji stadion, koji je zatim 1955. godine nazvan po njemu, a također je bio zagovornik pokretanja tadašnjeg Kupa prvaka, preteče današnje Lige prvaka.

- Nalazimo se u eri promjena a Real Madrid je uvijek bio predvodnik razvoja. Tako je bilo 1950-ih, 1990-ih a tako je danas - rekao je Pérez o svom projektu Superlige. Tvrdi da ga igrači neposredno nakon najave tog natjecanja nisu ništa pitali.

Modrić, najstariji među igračima, u utorak je na treningu prilikom dodavanja lopte osjetio bol u leđima pa napustio trening. Zbog preopterećenja će propustiti gostovanje u južnom gradu Cádizu.

- Sada će se odmoriti i oporaviti pa se nadamo da će zaigrati već u idućoj utakmici - kaže dužnosnik Real Madrida. Prodavač u klupskoj trgovini napominje pa da je Modrić voljen ondje, a fizički dobar tijekom čitave sezone.

Produži li ugovor za dodatnu sezonu, kao što se očekuje, nosit će bijeli dres "kraljevskog kluba" do 30. lipnja 2022. godine. Mjesec dana kasnije mogla je početi Superliga, kako su ju zamislili osnivači. Stoga je bilo neizvjesno bi li 35-godišnji osvajač "Zlatne lopte" iz 2018. godine uopće nastupio u tome natjecanju.