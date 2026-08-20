Rijeci su se oporavile zvijezde, ali na gostovanju u Danskoj otvara im se jedan problem...

Rijeka večeras od 19 sati (MAXSport 1) igra kod danskog Midtjyllanda u prvoj utakmici play-offa za ulazak u Konferencijsku ligu. Rijeka je u Europi prošla već dvije prepreke, ali za vikend je u prvenstvu izgubila kod Varaždina 2-0... Danci baš i nisu idealan protivnik za traženje iskupljenja, da se ne lažemo.

POGLEDAJTE VIDEO: Varaždin - Rijeka

Pokretanje videa... VIDEO Golovi Varaždin - Rijeka 2-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Midtjylland je osnovan tek 1999. godine spajanjem klubova Herning Fremad i Ikast FS, a već je osvojio četiri naslova prvaka i tri nacionalna kupa. Simon Kjær, kasnije nogometaš klubova poput Wolfsburga i Milana, jedan je od najpoznatijih izdanaka njihove akademije.

Midtjylland je poznat po korištenju podataka i analitike u selekciji igrača, filozofiji koju je snažno pogurao bivši vlasnik Matthew Benham, vlasnik Brentforda.

A u danskoj svlačionici stanuje i Hrvat. Za Midtjylland igra hrvatski reprezentativac Martin Erlić (28), koji je kao dječak prošao upravo Rijeku. Od 12. do 14. godine bio je u Dinamu, potom dvije godine na Kvarneru, a sa 16 je otišao u Italiju. Danas je 192 centimetra visoki stoper jedan od važnijih ljudi njihove obrane.

Statistika Midtjylland - Rijeka

Foto: Sofascore za 24sata

- Jasno je da nas čeka kvalitetan suparnik. Nakon Varaždina moramo što bolje reagirati. Midtjylland je europska kvaliteta, fizički su moćni i igraju brže, ali više moramo govoriti o sebi nego o njima - rekao je Matjaž Kek, trener Rijeke.

Fiumani su posljednji trening uoči utakmice odradili u Rijeci, pa neće biti prilike za prilagodbu na tamošnji mixto travnjak, koji će osjetiti tek uoči utakmice, što bi mogao biti problem.

Trener Rijeke ima sve širi sastav. Pravo nastupa ima Yusuf Kabadayi, koji je već u Varaždinu odigrao dvadesetak minuta.

- Nekih većih problema što se tiče ozljeda nema, polako se u normalan ritam vraćaju Jakov Puljić, Ivan Ćubelić, Toni Fruk i Samuele Vignato.