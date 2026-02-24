Ronaldo poslao moćnu poruku Lindsey Vonn: Nastavi se boriti!

Jedna od najvećih skijašica svih vremena, Amerikanka Lindsey Vonn (41), prolazi kroz najteže trenutke karijere nakon stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo. Dok se oporavlja od ozljede koja joj je ugrozila nogu, a možda i život, stigla joj je poruka podrške od jednog od najvećih sportaša današnjice, Cristiana Ronalda (41).

Sve se odigralo munjevitom brzinom. Samo 13 sekundi nakon starta spustaške utrke, 41-godišnja Vonn izgubila je kontrolu, zakačila jedna vrata i u teškom padu završila izvan staze. Helikopterom je prebačena u najbližu bolnicu, a prve dijagnoze bile su zastrašujuće. No, tek je nedavno, nakon izlaska iz bolnice, otkrila punu težinu svoje kalvarije.

U emotivnoj objavi na Instagramu, Vonn je objasnila da je situacija bila puno gora nego što se isprva mislilo te da je bila na rubu amputacije noge. Njezina potresna priča odjeknula je sportskim svijetom, a među tisućama poruka podrške istaknula se ona koju joj je uputio Ronaldo. Portugalska nogometna ikona, koja i sama prkosi godinama igrajući na najvišoj razini, pronašla je prave riječi ohrabrenja.

"Šampioni se definiraju trenucima u kojima pobjeđuju, ali i trenucima u kojima odbijaju odustati. Lindsey, planine koje si osvojila nikada nisu bile veće od snage koju nosiš u sebi. Nastavi se boriti. Legende se uvijek uzdižu," napisao je Ronaldo u komentaru ispod njezine objave.

Poruka je izazvala lavinu pozitivnih reakcija na društvenim mrežama, a oduševljenje nije skrivala ni sama skijašica.

"Cristiano, kad to dolazi od tebe, znači mi jako puno", odgovorila mu je Vonn.

Osim Ronalda, podršku su joj pružile i brojne druge sportske zvijezde, poput Zlatana Ibrahimovića koji joj je poručio da "predaja nikad nije opcija", Rafaela Nadala, kao i kolege iz skijaškog svijeta.

Dugačak put do oporavka

Vonn je objasnila mukotrpan proces koji je iza, ali i ispred nje.

​- Imala sam složeni prijelom tibije, slomila sam i glavu fibule, sve je bilo u komadićima. Razlog zašto je bilo tako komplicirano jest što sam razvila kompartment sindrom. To se događa kad imate toliko traume na jednom području da se nakupi previše krvi koja ostane zarobljena. To doslovno smrvi sve u tom odjeljku - mišiće, živce, tetive, sve počne umirati - ispričala je Vonn.

Ključnu ulogu u spašavanju njezine noge odigrao je dr. Tom Hackett, koji je izveo hitan zahvat poznat kao fasciotomija.

​- Dr. Tom Hackett spasio mi je nogu. Spasio ju je od amputacije. Napravio je fasciotomiju, gdje mi je razrezao obje strane noge kako bi oslobodio pritisak. Uvijek govorim da se sve događa s razlogom. Da nisam pokidala prednji križni ligament samo devet dana prije Igara, što bi se ionako dogodilo u ovom padu, Tom ne bi bio ondje. Ne bi mi mogao spasiti nogu - objasnila je Vonn, zahvalna na nevjerojatnom spletu okolnosti.

Nakon četiri operacije u Italiji i još jedne šestosatne po povratku u SAD, Vonn je zbog velikog gubitka krvi morala primiti i transfuziju.

Pred Vonn je sada mukotrpan oporavak. Trenutačno je potpuno nepokretna, u invalidskim kolicima, jer je u padu slomila i desni gležanj. Očekuje se da će proces zacjeljivanja kostiju trajati oko godinu dana.

"Usredotočit ću se na rehabilitaciju i napredak od invalidskih kolica do štaka za nekoliko tjedana. Trebat će oko godinu dana da sve kosti zacijele, a tek ću onda odlučiti hoću li vaditi sav metal van. Nakon toga slijedi nova operacija kako bih konačno sanirala i prednji križni ligament," najavila je Vonn te zaključila...

"Bit će to dugačak put, ali uspjet ću. Barem sam izašla iz bolnice. Volim vas sve."