NIJE SKRIVAO RAZOČARANJE

Rožman otvorio dušu: Predugo sam štitio druge, ne mogu više! Dečki, preuzmite odgovornost

Piše Domagoj Vugrinović,
Rožman otvorio dušu: Predugo sam štitio druge, ne mogu više! Dečki, preuzmite odgovornost
Pula: SuperSport HNL, 7. kolo, NK Istra 1961 - NK Osijek | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Ponavljam se iz kola u kolo. Napravili smo sve što smo trebali da bismo u 60. minuti vodili 3-0, a možda i više, kazao je razočarani Rožman

Osijek je u sedmom kolu HNL-a izgubio od Istre 2-1 u Puli. “Bijelo-plavi” su poveli u 39. minuti golom Naila Omerovića, no Istra je u drugom poluvremenu preokrenula rezultat i do pobjede došla golovima Antonija Maurića u 65. i Saydoua Bangure u 81. minuti. Momčad Simona Rožmana bila je bolja, stvorila velik broj prilika i nevjerojatno je što su Osječani sve promašili. Rožman je nakon utakmice bio vrlo kritičan i nije se mogao suzdržati:

- Ponavljam se iz kola u kolo. Napravili smo sve što smo trebali da bismo u 60. minuti vodili 3-0, a možda i više. Ne mogu više reći da se to može dogoditi – to se stalno događa, a to je pitanje kvalitete. Ne mogu drukčije reći. Imali smo dvadeset udaraca na gol... Apsolutno sam razočaran. Morali smo u prvom poluvremenu sve završiti. Bili smo mirni, imali smo sve pod kontrolom... Prečesto se ovo događa da bi bilo slučajno, posrijedi je nešto drugo - kazao je Slovenac i dodao:

- Omerović je dao pet golova, a svi ostali ništa. Mislim da smo ukupno imali 110 udaraca na gol, dali smo pet golova, a od toga Omerović četiri. Mislim da sam sve rekao. Držao sam kritike za sebe, ali više ne mogu. Igrači moraju preuzeti odgovornost za ono što rade u zadnjoj trećini terena. Jako sam razočaran. Prespavat ću pa ću sutra biti pametniji.

U analizi u studiju HNL-a Joško Jeličić naglasio je da je ovo trebala biti pobjeda Osijeka od barem četiri gola razlike te da je Omerović već sada mogao biti prvi strijelac prvenstva do polusezone da je iskoristio sve prilike koje su mu se nudile.

- Ne bježim od svoje odgovornosti, ali predugo sam štitio sve druge. Daleko od toga da ne vjerujem da oni mogu bolje. Ali kad na terenu napraviš sve da budeš dobar, kad držiš loptu i sve si pripremio kako treba i ne osvajaš bodove... Ja ih mogu dovesti do zadnje trećine terena, mogu napraviti sve, ali gol ne mogu dati. Imamo puno posla - zaključio je Rožman.

