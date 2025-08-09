Obavijesti

TRENER OSIJEKA

Rožman: Želimo pobjede, ali prvi koraci su pozitivni. Sretan sam jer prvak nije prešao centar

Piše Luka Tunjić,
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

David Čolina je stigao u klub u solidnoj spremi, ali želimo ga pripremiti kako treba, a za to je potrebno vrijeme. Želim da su igrači spremni i u formi, a ne da ih bacam u vatru, rekao je trener Osijeka

Nogometaši Rijeke i Osijeka odigrali su remi na Opus Areni u drugom kolu HNL-a. Riječani su u 81. minuti ostali s igračem manje nakon što je Dejan Petrovič dobio crveni karton, a Osječani nisu uspjeli povesti, iako su uputili čak 22 udarca prema golu hrvatskog prvaka.

Osijekov trener Simon Rožman zadovoljan je igrom "bijelo-plavih".

- Bili smo bliže pobjedi. Bila je divna atmosfera, navijači su imali nešto za vidjeti. To je dio naše strategije, želimo vratiti publiku na tribine dobrim nogometom. Zadovoljni smo igrom protiv prvaka Hrvatske, pokazali smo što znamo i kako želimo izgledati. Izostanci? Mislim da smo najmlađa momčad u ligi... Imamo dobar model igre, dečki moraju puno trenirati. Mislim da će to sve doći na svoje na duge staze... A sad, koliko one mogu biti duge nama trenerima, to ćemo vidjeti - rekao je za Maxsport.

Rožman ističe kako propuštene prilike ne smiju srušiti samopouzdanje njegovim igračima.

- Ovo nas ne smije poljuljati. Moramo raditi. Za trenere je dobro kada mu momčad stvara prilike, a bit će odlično kada ćemo zabijati golove. Moramo igrati na ovaj način i onda će nam doći dobre stvari. Jako sam ponosan što nam prvak nije mogao prijeći centar. Želimo biti pobjednici, ali prvi koraci su pozitivni - rekao je i nastavio...

- Pojačanja? Popunit ćemo napad kada se vrati Jakupović. Radimo u skladu sa strategijom. Varaždin? Na nama je da se dokažemo u svakoj utakmici, bit će zanimljivo. Još smo vrući od ove utakmice, ali već imamo neku strategiju.

Samira Toplaka, koji je stručni komentator u emisiji Maxsporta, zanimalo je zašto David Čolina nema veću minutažu.

- Stigao je u klub u solidnoj spremi, ali želimo ga pripremiti kako treba, a za to je potrebno vrijeme. Želim da su igrači spremni i u formi, a ne da ih bacam u vatru. A Bukvić je sasvim korektno odigrao.

Utakmicu je za Maxsport komentirao i Domagoj Bukvić.

- Čestitam dečkima na zalaganju i trudu, lopta jednostavno nije htjela u gol. Imali smo puno više šansi od Rijeke i dobru smo utakmicu odigrali. Malo nam nedostaje realizacija, dolazimo u dobre prilike... Doći će i taj gol. Raspored? U svaku utakmicu ulazimo sa sto posto, nije bitno tko dolazi na Opus Arenu. A na gostovanjima dajemo sve od sebe.

