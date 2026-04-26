S ovih 11 Dinamo bi trebao na Varaždin. Kovačević ostao bez važnog igrača u zadnji trenutak

Dinamo danas od 18.45 sati u 32. kolu HNL-a dočekuje Varaždin (MAXSport 1, HTV 2) i pobjedom ima priliku osigurati naslov. "Modrima" možda neće trebati ni pobjeda, budući da ranije u Rijeci gostuje drugoplasirani Hajduk. Ako Splićani ne pobjede Rijeku, Dinamo će i prije susreta s Varaždinom matematički osigurati trofej.

Kovačević: Imamo prvu meč loptu

Dinamo je još jučer bio u svečarskom raspoloženju, budući da ovaj vikend slavi 115. rođendan. Dinamov rođendanski tramvaj kružio je zagrebačkim ulicama, a u njemu je pjevao dječji zbor Zagrebački anđeli. Nešto kasnije, dio Dinamovih igrača svratio je do Španskog, kvarta u zapadnom dijelu grada, te se družio s navijačima.

Mario Kovačević, trener Dinama, ipak je pozvao na oprez.

- Radili smo cijelu sezonu kako bismo osigurali naslov što prije, sad nam se pruža prilika. Varaždin je dobra momčad, bori se za Europu, ali imamo prvu meč loptu i igrači su gladni da ju iskoriste. U kadar nam se nakon ozljeda vraćaju Gabrijel Vidović i Ismael Bennacer.

“Modri" u 2026. u prvenstvu ne znaju za poraz. Imaju čak 11 pobjeda i dva remija (oba protiv Rijeke).

- Čudno će zvučati, ali ja sam vjerovao da ćemo ući u kontinuitet. Najzaslužniji su za to igrači koji sjajno rade i odlično igraju. Želimo naslov na klupski rođendan. Prvo sjećanje na Dinamo mi je 1982. I osvajanje prvenstva, oduvijek se pričalo da je Dinamo gospodski klub i to je i ostao.

'Bit će malo promjena'

U klub ste došli ljetos, nakon što je Dinamo ostao i bez prvenstva i bez Kupa.

- Navijači su bili skeptični, došle su nove zvijezde, ali govorio sam da će biti dobro. Tek kad potvrdimo i matematički naslov, preplavit će me emocije. Mnogo igrača u našem kadru nije osvojilo trofej i zato su "gladni". I ja sam. I pobjeda i trofeja.

Osvježenja u prvih 11?

- Bit će malo promjena u odnosu na Istru. Igrat će samo oni koji su sto posto. Zajca neće biti zbog lakše ozljede.

Dinamo bi trebao zaigrati u sastavu: Livaković - Galešić, McKenna, Dominguez, Goda - Mišić, Stojković, Soldo - Bakrar, Hoxha, Beljo.

Šafarić: Imamo mnogo problema

Varaždin danas dolazi na Maksimir s tri uzastopne pobjede. Međutim...

- Imamo mnogo problema s kadrom. Škaričić, Sikošek i Punčec su otpali. Zelenika osjeća list i, bude li tako i dalje, nećemo riskirati s njim. Tavares ima problema sa zadnjom ložom. Međutim, nećemo parkirati autobus, moramo tražiti gol ili dva - kaže Nikola Šafarić, trener Varaždina.

Učinak Dinama i Varaždina