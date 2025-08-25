Obavijesti

Sport

Komentari 16
NITKO MEĐU 'VATRENIMA'

Dinamo ima tek dvojicu igrača u A reprezentacijama. Ali poziv su dobili mladići bez ijedne minute

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
UEFA Europsko prvenstvo 2020, Hrvatska - Škotska | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dejan Ljubičić dobio je pretpoziv za austrijsku, a Arber Hoxha za albansku reprezentaciju. A na popisu Ivice Olića našli su se Moreno Živković i Fran Topić

Dinamo je odlično otvorio novu sezonu, nogometaši Marija Kovačevića za sada imaju "četiri od četiri". Ovog je ljeta bilo mnogo upitnika u Maksimirskoj 128, mnogi su bili skeptični, svi su s nestrpljenjem čekali početak sezone kako bi vidjeli što ova nova momčad zapravo može. I da, samo su najoptimističniji navijači vjerovali u ovakav start HNL-a, u četiri uvodne pobjede (sve s dva ili više golova razlike), ali i bez primljenoga gola. I zbog toga Kovačeviću, njegovu stožeru i svim igračima kapa do poda...

Pokretanje videa...

Igrači Dinama na terenu slavili s navijačima pobjedu 00:28
Igrači Dinama na terenu slavili s navijačima pobjedu | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Zagrepčane sad, prije reprezentativne stanke, očekuje još gostovanje u Varaždinu. Trener "modrih" pronašao je dobitnih 11, Dinamo svakog tjedna izgleda sve bolje, pa bi Kovačević i protiv svojeg bivšega kluba mogao zaigrati s istom početnom postavom, a o nekim promjenama razmišljati tek poslije reprezentativne stanke.

Zanimljivo, Dinamo danas u kadru ima tek dva A reprezentativca, Mounsef Bakrar dobio je poziv u reprezentaciju Alžira, Scott McKenna opet će zaigrati za Škotsku. Dugo nije bilo situacije u kojoj su "modri" tako slabo zastupljeni u nacionalnim reprezentacijama. Prošlo je vrijeme u kojem su Zagrepčani u kadru imali i po desetak reprezentativaca.

Još prošle sezone bili su zastupljeni u hrvatskoj A vrsti, Baturina i Sučić imali su važne role u viziji Zlatka Dalića, na širem popisu često su bili Pjaca i Petković, od stranaca su u reprezentaciji bili Moharrami i Mbuku, ali više nitko od njih ne stanuje u Maksimiru. Sad su došla druga vremena i Dinamo nema "domaćih" reprezentativaca.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Najbliži nacionalnom dresu svakako je Dion Drena Beljo za kojeg u Maksimiru vjeruju kako bi se uskoro mogao naći na Dalićevom popisu. Opet, poziv među "vatrene" sanjaju Nevistić, Valinčić, Stojković, Vidović... Ali polako, za ozbiljniji interes Dalića trebaju još mjesecima igrati na dosadašnjoj razini. I još puno bolje...

Arber Hoxha dobio je pretpoziv za albansku a Dejan Ljubičić za austrijsku reprezentaciju, još postoji mogućnost da netko od njih bude na konačnom popisu svojih izbornika. Ali za sada su i oni oslobođeni rujanskih obveza u nacionalnim vrstama. Dinamo ima i samo dva mlada reprezentativca, na popisu Ivice Olića našli su se Moreno Živković i Fran Topić, dvojac koji je "miljama" udaljen od službenih minuta u ovoj sezoni.

Dobre partije Sergija Domingueza odjeknule su i u Španjolskoj, pa se mladi branič Dinama našao na pretpozivima španjolske U-21 i U-20 reprezentacije. Novi izbornik mladih Španjolaca David Gordo vjeruje u kvalitetu Dinamova stopera, kojeg će budno pratiti u nadolazećem periodu.

