To se u Ligi 10 još nije dogodilo: Dinamo u četiri kola ima sve četiri pobjede i nije primio gol!

Dinamo nastavlja dominirati HNL-om. Nogometaši Marija Kovačevića stigli su i do četvrte prvenstvene pobjede na otvaranju sezone, poslije Osijeka (2-0), Vukovara (3-0) i Rijeke (2-0), jučer je s 3-0 "pala" Istra 1961. Zagrepčani su tako u prva četiri kola upisali sve četiri pobjede uz gol-razliku 10-0. Dojmljivo, ali i - rekordno.

Pokretanje videa... 00:57 Slavlje Dinama | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Zanimljivo, ovo je tek četvrti put da je Dinamo u Ligu 10 (igra se od sezone 2013/14.) krenuo s četiri uzastopne pobjede, ali nikad "modri" u tom periodu nisu uspjeli i sačuvati svoju mrežu. Evo, Mario Kovačević upisao je još jedan rekord na klupi Dinama, trener hrvatskog viceprvaka može se pohvaliti i ovom činjenicom.

Dinamo je Ligu 10 s četiri uzastopne pobjede prvi put otvorio u sezoni 2014/15. kad je na klupi "modrih" sjedio Zoran Mamić. Tad su padali Slaven Belupo (4-0), Lokomotiva (4-3), Zadar (5-0) i Osijek (2-1), Mamićeve su trupe u ta četiri dvoboja imali gol-razliku 15-4. No, taj je Dinamo početkom ljeta izgubio Superkup (Rijeka slavila 2-1), pa i u kvalifikacijama za Ligu prvaka ispala od Aalborga.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zoran Mamić je opet s četiri prvenstvene pobjede krenuo u sezoni 2020/21., Dinamo je na tom putu dobivao Lokomotivu (6-0), Istru (1-0), Osijek (4-1) i Hajduk (2-1), imao gol-razliku 13-2. I u međuvremenu u kvalifikacijama za Ligu prvaka na penale sretno i spretno u Rumunjskoj prošao Cluj (2-2, 8-7 nakon udaraca s bijele točke).

Sergeju Jakiroviću taj je uspjeh pošao za rukom prošle sezone, redom su od Dinama gubili Istra (5-0), Osijek (2-1), Šibenik (3-0) i Gorica (2-1), a "modri" su između trećeg i četvrtog kola već napravili veliki korak prema Ligi prvaka svladavši na Maksimiru azerbajdžanski Qarabag s 3-0. A sad je uspjeh Mamića i Jakirovića ponovio Kovačević, samo njegov Dinamo još nije primio gol.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Mreža Ivana Nevistića netaknuta je već 360 minuta, vidjet ćemo koliko taj niz još može potrajati. A vjerovali ili ne, Dinamo u cijeloj prošloj sezoni niti jednom nije imao period od četiri utakmice bez primljenog gola (!?). I to je pokazatelj zašto "modri" na kraju nisu bili uspješni prošle sezone, očito kako je Kovačević već napravio veliki preporod u zadnjoj liniji Dinama...

Najbolja Dinamova otvaranja sezone u Ligi 10

Sezona 2014/15.

- 4 pobjede, gol-razlika 15:4

- trener Zoran Mamić

Sezona 2020/21.

- 4 pobjede, gol-razlika 13:2

- trener Zoran Mamić

Sezona 2024/25.

- 4 pobjede, gol-razlika 12:2

- trener Sergej Jakirović

Sezona 2025/26.

- 4 pobjede, gol-razlika 10:0

- trener Mario Kovačević