Kovačević: Ma nisam ja blesav, znam kakve imam igrače na klupi, sve ću ih dosta koristiti...

Dinamo je slavio i u drugoj utakmici sezone, nogometaši Marija Kovačevića s 3-0 su svladali Vukovar. Zagrepčani su do pobjede stigli pogocima Vidovića, Belje i Kulenovića, opet su oduševile pričuve, a prve službene minute u Dinamovom dresu upisao je i 16-godišnji Varela. U svakom slučaju, trener Dinama ima puno razloga za optimizam, bez obzira što "modri" u prvom dijelu nisu briljirali.

Pokretanje videa... 02:00 Dinamovi igrači pozdravljaju Boyse nakon pobjede protiv Vukovara | Video: Fabijan Hrnčić/24sata

- Čestitam igračima na zasluženoj pobjedi, Vukovaru na hrabroj igri posebno u prvom poluvremenu. Imali smo problema s njihovim prekidima, tu smo imali sreće da ne odemo u minus, ali sve ostalo je bilo na našoj strani. Imali smo puno kornera, a poslije prvog gola je sve bilo lakše. U nastavku smo tražili što raniji drugi gol, da što ranije uđemo u mirne vode. Moram se zahvaliti navijačima, predivno je bilo. I Bad Blue Boysima na lijepoj koreografiji povodom Dana pobjede - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Mislim da su navijači osjetili kako dajemo sve od sebe, rekao sam navijačima da izađu i uživaju, navijači su tu zbog nas. Ovakvu podršku ne znam tko ima, sretni smo zbog toga. Goda? Perez Vinlöf ima samo 19 godina, mijenjali smo poziciju za poziciju, Goda je iskusan. Perez Vinlöf je igrao jako dobro.

Opet su pričuve donijeli dodatan impuls vašoj igri.

- Pričuve? Sretan sam, ponavljam se kao papagaj, svih 25 igrača su kvalitetni. Drago mi je što igrači s klupe s takvom željom, žarom i kvalitetom uđu u igru. Znam to cijeniti, lako je moguće da netko od njih i počne sljedeću utakmicu. Vukovar je isto prvoligaš, imaju svoju kvalitetu, kod prekida su bili opasni, osim toga im nismo puno dozvolili. Nama je svaka minuta bitna da se uigramo, radili su nam problema, svjesni smo da moramo biti bolji.

Razmišljate li o kakvim promjenama u sredini terena ili i dalje vjerujete u Villara, Mišića i Ljubičića?

- Prekratko sam tu da isprobam sve ideje. Kad smo dovodili te igrače po pozicijama, vidjeli smo da imamo nekih problema. Vezni red može dobro funkcionirati, ali imamo i igrače na klupi koji mogu osvježiti prvu momčad. Koristit ćemo sve igrače, nisam ja blesav. Na pripremama je briljirala lijeva strana, a sad nam je desna strana puno ofenzivnija.

Debitirao je i Cardoso Varela kojeg ste nagradili prvim službenim minutama...

- Nisam ga ja nagradio, nego je igrao sjajno na pripremama. Nije mu lagano prvi puta sa seniorima, vidjelo se da je umoran, sad je opet svjež. Odigrao je 10-ak minuta, ne bih posebno pričao o njemu, znamo da je dobar, koristit ćemo ga ove sezone. I tijekom sezone će postajati sve bolji i bolji - završio je Kovačević.

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Vukovar 1991 u drugom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Gordon Schildenfeld nije bio razočaran igrom svoje momčadi.

- Bila je to dobra utakmica, dosta hrabra s naše strane. Otvorili smo ju jako dobro, imali par šansi, zaslužili smo i voditi, ali Dinamo ima svoju kvalitetu. Na kraju je njihova zaslužena pobjeda, možda je 3-0 previše, drugi gol nas je potpuno presjekao, pa smo izgubili ritam. Ma i prvi gol smo primili u najgorem trenutku, u zadnjim sekundama prvog dijela - rekao je Schildenfeld, pa dodao:

- Čak smo dulje bili dobri, sve do drugog gola. Malo nam je nedostajalo koncentracije da zabijemo neke prilike, onda bi sve otišlo u drugom smjeru. Nismo se povlačili, znali smo da Dinamo ima kvalitetu, ali se s njima može igrati. Oni idu u presing, ali ne onako do kraja. Kažem, odigrali smo super do drugog gola, ali onda se sve drastično promijenilo.

Prve dvije utakmice ste igrali na Maksimiru, sad vas čeka malo lošiji teren u Vinkovcima.

- Dobro je da smo dvije utakmice igrali na dobrom terenu, to me veseli. I ovu utakmicu smo odigrali bolje nego protiv Lokomotive, a imamo još prostora za napredak. Držali smo loptu u nogama, odmarali se dok je ona bila u našem posjedu. Sljedeću utakmicu protiv Istre igramo na drugačijem terenu, travnjaku koji nije tako dobar i gdje ne treniramo, ali moramo pokazati karakter kao i danas.

Vaša situacija s golmanima je dosta čudna...

- Imamo problema s golmanima, ali je danas Bulat pokazao da možemo na njega računati. To me veseli, trebamo se pojačati na toj poziciji, Đaković nam je "out" možda i do Božića. Danas kad smo držali sastanak prije utakmice, jasno sam dečkima dao do znanja gdje su bili prije godinu ili dvije, da moraju biti ponosni na sebe. Ovo su utakmice kojih će se sjećati, kao i ja sam - završio je Schifo.