Obavijesti

Sport

Komentari 22
IZJAVE TRENERA

Kovačević: Ma nisam ja blesav, znam kakve imam igrače na klupi, sve ću ih dosta koristiti...

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
Kovačević: Ma nisam ja blesav, znam kakve imam igrače na klupi, sve ću ih dosta koristiti...
2
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Vukovar 1991 u drugom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

DINAMO - VUKOVAR 3-0 Stvarno sam oduševljen načinom na koji naše pričuve ulaze u utakmicu, znam to cijeniti. I lako je moguće da netko od njih već starta protiv Rijeke, rekao je Kovačević

Dinamo je slavio i u drugoj utakmici sezone, nogometaši Marija Kovačevića s 3-0 su svladali Vukovar. Zagrepčani su do pobjede stigli pogocima Vidovića, Belje i Kulenovića, opet su oduševile pričuve, a prve službene minute u Dinamovom dresu upisao je i 16-godišnji Varela. U svakom slučaju, trener Dinama ima puno razloga za optimizam, bez obzira što "modri" u prvom dijelu nisu briljirali.

Pokretanje videa...

Dinamovi igrači pozdravljaju Boyse nakon pobjede protiv Vukovara 02:00
Dinamovi igrači pozdravljaju Boyse nakon pobjede protiv Vukovara | Video: Fabijan Hrnčić/24sata

- Čestitam igračima na zasluženoj pobjedi, Vukovaru na hrabroj igri posebno u prvom poluvremenu. Imali smo problema s njihovim prekidima, tu smo imali sreće da ne odemo u minus, ali sve ostalo je bilo na našoj strani. Imali smo puno kornera, a poslije prvog gola je sve bilo lakše. U nastavku smo tražili što raniji drugi gol, da što ranije uđemo u mirne vode. Moram se zahvaliti navijačima, predivno je bilo. I Bad Blue Boysima na lijepoj koreografiji povodom Dana pobjede - rekao je Kovačević, pa dodao:

IMPRESIVNO FOTO Svita u loži, fantastična koreografija na tribinama! Evo sjajnog kolorita Bad Blue Boysa
FOTO Svita u loži, fantastična koreografija na tribinama! Evo sjajnog kolorita Bad Blue Boysa

- Mislim da su navijači osjetili kako dajemo sve od sebe, rekao sam navijačima da izađu i uživaju, navijači su tu zbog nas. Ovakvu podršku ne znam tko ima, sretni smo zbog toga. Goda? Perez Vinlöf ima samo 19 godina, mijenjali smo poziciju za poziciju, Goda je iskusan. Perez Vinlöf je igrao jako dobro.

NAKON DRUGE POBJEDE Navijači Dinama: 'Hoxha je opet na motoru!'. 'Stojković mora od prve'. 'Treba strpljenja, ljudi'
Navijači Dinama: 'Hoxha je opet na motoru!'. 'Stojković mora od prve'. 'Treba strpljenja, ljudi'

Opet su pričuve donijeli dodatan impuls vašoj igri.

- Pričuve? Sretan sam, ponavljam se kao papagaj, svih 25 igrača su kvalitetni. Drago mi je što igrači s klupe s takvom željom, žarom i kvalitetom uđu u igru. Znam to cijeniti, lako je moguće da netko od njih i počne sljedeću utakmicu. Vukovar je isto prvoligaš, imaju svoju kvalitetu, kod prekida su bili opasni, osim toga im nismo puno dozvolili. Nama je svaka minuta bitna da se uigramo, radili su nam problema, svjesni smo da moramo biti bolji.

DRUGA POBJEDA 'PLAVIH' VIDEO Dinamo - Vukovar 3-0: 'Modri' zabili 'tricu', Vukovarci završili susret s desetoricom!
VIDEO Dinamo - Vukovar 3-0: 'Modri' zabili 'tricu', Vukovarci završili susret s desetoricom!

Razmišljate li o kakvim promjenama u sredini terena ili i dalje vjerujete u Villara, Mišića i Ljubičića?

- Prekratko sam tu da isprobam sve ideje. Kad smo dovodili te igrače po pozicijama, vidjeli smo da imamo nekih problema. Vezni red može dobro funkcionirati, ali imamo i igrače na klupi koji mogu osvježiti prvu momčad. Koristit ćemo sve igrače, nisam ja blesav. Na pripremama je briljirala lijeva strana, a sad nam je desna strana puno ofenzivnija. 

KOMENTAR Vukovarci dugo mučili 'modre': Pričuve opet slomile suparnika, Španjolac i dalje najveći dužnik
Vukovarci dugo mučili 'modre': Pričuve opet slomile suparnika, Španjolac i dalje najveći dužnik

Debitirao je i Cardoso Varela kojeg ste nagradili prvim službenim minutama...

- Nisam ga ja nagradio, nego je igrao sjajno na pripremama. Nije mu lagano prvi puta sa seniorima, vidjelo se da je umoran, sad je opet svjež. Odigrao je 10-ak minuta, ne bih posebno pričao o njemu, znamo da je dobar, koristit ćemo ga ove sezone. I tijekom sezone će postajati sve bolji i bolji - završio je Kovačević.

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Vukovar 1991 u drugom kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Vukovar 1991 u drugom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Gordon Schildenfeld nije bio razočaran igrom svoje momčadi.

- Bila je to dobra utakmica, dosta hrabra s naše strane. Otvorili smo ju jako dobro, imali par šansi, zaslužili smo i voditi, ali Dinamo ima svoju kvalitetu. Na kraju je njihova zaslužena pobjeda, možda je 3-0 previše, drugi gol nas je potpuno presjekao, pa smo izgubili ritam. Ma i prvi gol smo primili u najgorem trenutku, u zadnjim sekundama prvog dijela - rekao je Schildenfeld, pa dodao:

ODLIČAN UDARAC GLAVOM VIDEO Vukovar imao još jednu sjajnu šansu. Pogledajte priliku i prečku koja je spasila Dinamo
VIDEO Vukovar imao još jednu sjajnu šansu. Pogledajte priliku i prečku koja je spasila Dinamo

- Čak smo dulje bili dobri, sve do drugog gola. Malo nam je nedostajalo koncentracije da zabijemo neke prilike, onda bi sve otišlo u drugom smjeru. Nismo se povlačili, znali smo da Dinamo ima kvalitetu, ali se s njima može igrati. Oni idu u presing, ali ne onako do kraja. Kažem, odigrali smo super do drugog gola, ali onda se sve drastično promijenilo.

OBILJEŽILI DAN POBJEDE FOTO Pogledajte fantastičan transparent na Maksimiru! BBB grmjeli na Thompsonov hit
FOTO Pogledajte fantastičan transparent na Maksimiru! BBB grmjeli na Thompsonov hit

Prve dvije utakmice ste igrali na Maksimiru, sad vas čeka malo lošiji teren u Vinkovcima.

- Dobro je da smo dvije utakmice igrali na dobrom terenu, to me veseli. I ovu utakmicu smo odigrali bolje nego protiv Lokomotive, a imamo još prostora za napredak. Držali smo loptu u nogama, odmarali se dok je ona bila u našem posjedu. Sljedeću utakmicu protiv Istre igramo na drugačijem terenu, travnjaku koji nije tako dobar i gdje ne treniramo, ali moramo pokazati karakter kao i danas.

VODSTVO 'MODRIH' VIDEO Dinamo zabio i drugi gol! Pogledajte Beljin prvijenac za Dinamo nakon odlične akcije...
VIDEO Dinamo zabio i drugi gol! Pogledajte Beljin prvijenac za Dinamo nakon odlične akcije...

Vaša situacija s golmanima je dosta čudna...

- Imamo problema s golmanima, ali je danas Bulat pokazao da možemo na njega računati. To me veseli, trebamo se pojačati na toj poziciji, Đaković nam je "out" možda i do Božića. Danas kad smo držali sastanak prije utakmice, jasno sam dečkima dao do znanja gdje su bili prije godinu ili dvije, da moraju biti ponosni na sebe. Ovo su utakmice kojih će se sjećati, kao i ja sam - završio je Schifo.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 22
UŽIVO HNL transferi: Gorica iz Šibenika dovela veznjaka...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Gorica iz Šibenika dovela veznjaka...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Modriću u Milan stiže napadač Uniteda? Šeško otputovao na liječnički
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Modriću u Milan stiže napadač Uniteda? Šeško otputovao na liječnički

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Slovenci izveli senzaciju. Zabili pet komada momčadi od 71 mil. eura, briljirao bivši hajdukovac
BLISTAJU U EUROPI

Slovenci izveli senzaciju. Zabili pet komada momčadi od 71 mil. eura, briljirao bivši hajdukovac

Momčad Alberta Riere, bivšeg igrača Liverpoola, deklasirala je Lugano (5-0) u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025