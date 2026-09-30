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DANAS U SISKU

SEGESTA - DINAMO Gdje gledati uživo? Trojac otpao zbog viroze, šansa mladima, ali i pojačanju

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
SEGESTA - DINAMO Gdje gledati uživo? Trojac otpao zbog viroze, šansa mladima, ali i pojačanju
storyeditor/2026-09-29/PXL_111225_143330504.jpg | Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL
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Hrvatski prvak danas će uveličati 120. godišnjicu sisačkoga kluba. Mario Kovačević ne može računati na reprezentativce, ali ni na virozne Valinčića, Galešića i Kačavendu. Zaigrat će Mikić, Orlić, Taylor i Žaja

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Dinamo se tijekom reprezentativne stanke priprema za nastavak sezone. Mario Kovačević sa svojim se stožerom dobro odmorio, analizirao sve što su napravili od prvog dana priprema, gdje su proteklih tjedana najviše griješili... Trener "modrih" priprema momčad za nastavak sezone, najvažnije mu je bilo u pravu fizičku spremu dovesti igrače koji su se kasnije priključili suigračima - Luku Ivanušeca, Ikera Almenu i Kirila Kravcova.

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Predstavljen novi stadion u Maksimiru VIDEO
Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

No u Maksimiru ovih dana treniraju u okrnjenom sastavu jer je mnogo igrača u reprezentativnom procesu. Kovačević tako danima na treninzima nema Kotarskog, Mišića, Belju (Hrvatska A), Topića (Hrvatska U-21), Hoxhu (Albanija), McKennu (Škotska), Radeljića (BiH), Tabinasa (Filipini) i Pereza Vinlöfa (Švedska U-21), pa s prvom momčadi treniraju neki mladi aduti iz B momčadi, poput Noe Mikića i Fuzyja Taylora.

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Dinamo danas gostuje u Sisku, gdje će u prijateljskoj utakmici (od 16 sati, Dinamo Plus) uveličati 120. godišnjicu Segeste. Ambiciozni drugoligaš bit će pravi ispit za "modre", tu će priliku dobiti igrači iz drugog plana, pa i četiri Lekina "klinca" (Mikić, Taylor, Žaja, Orlić), a prve će minute nakon veljače dobiti i Dani Rodriguez. Utakmicu bi zbog viroze trebali preskočiti Valinčić, Galešić i Kačavenda.

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Mladi Španjolac već je nekoliko tjedana u trenažnom procesu, Kovačević s njim neće žuriti, ali ga namjerava polako uvoditi u momčad, postupno mu dizati igračku formu. Rodriguez bi trebao predstavljati veliko pojačanje za nastavak sezone, mnogi vjeruju kako će minutažu dobiti i u nadolazećim utakmicama protiv Vukovara (Kup, 4. listopada) i Hajduka (10. listopada) na Poljudu.

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Utakmice protiv Segeste i Vukovara poslužit će Kovačeviću da pronađe “šesticu” za veliki derbi na Poljudu, taj će dvoboj zbog suspenzije preskočiti Mišić. Čini se kako će njegovu ulogu preuzeti Kravcov ili Zajc.

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