OZLJEDA HRVATA

Sezona je gotova za Ivicu Zupca

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Izazovna sezona za hrvatskog centra Ivicu Zupca (29) dobila je najgori mogući epilog. Nakon što je početkom veljače u velikoj razmjeni prešao iz LA Clippersa u Indiana Pacerse, rođeni Mostarac odigrao je tek pet utakmica za novu momčad prije nego što je ozljeda zaključila njegovu sezonu. Pacersi su službeno potvrdili kako je Zubac pretrpio frakturu rebra i zbog toga se neće vraćati na parket do jeseni.

Posljednji udarac stigao je u srijedu tijekom utakmice protiv Portland Trail Blazersa. Zubac je morao napustiti igru u posljednjoj četvrtini, desetak minuta prije kraja, nakon što je primio snažan udarac u tijelo. Prvotna dijagnoza spominjala je nagnječenje glave, no detaljni pregledi otkrili su znatno ozbiljniji problem, a to je slomljeno rebro. 

S obzirom na to da Indiana proživljava katastrofalnu sezonu s omjerom 15-54 na dnu Istoka, u klubu nisu imali razloga riskirati s preranim povratkom svog pojačanja. Zupčeva ozljeda samo je nastavak niza pehova za momčad iz Indianapolisa, koja je prošle godine ostala bez prve zvijezde Tyresea Haliburtona zbog puknuća Ahilove tetive.

Skupa investicija na prisilnom odmoru

Zubac je u Pacerse stigao kao dugoročno rješenje na centarskoj poziciji i temelj momčadi za budućnost. Uprava je pokazala koliko vjeruje u njega odričući se Bennedicta Mathurina, Isiaha Jacksona te dva izbora prve i jednog izbora druge runde drafta kako bi ga dovela iz Clippersa.

Ipak, njegova prilagodba na novu sredinu bila je otežana od samog početka. Zbog problema s gležnjem koje je vukao još iz Los Angelesa, na debi je morao čekati, a na koncu je uspio odigrati tek pet utakmica. U tom kratkom razdoblju pokazao je djelić onoga što može donijeti, bilježeći u prosjeku 11,6 koševa i 7,2 skoka za otprilike 24 minute na parketu. 

Prije ove serije pehova, Zubac je igrao vrlo dobru sezonu. U 48 odigranih utakmica za Clipperse i Pacerse prosječno je upisivao 14,1 poen, 10,6 skokova i 2,2 asistencije, potvrđujući status jednog od najpouzdanijih centara u ligi. Trener Pacersa Rick Carlisle nije krio oduševljenje njegovim dolaskom, opisavši ga kao "top deset centra lige" koji donosi "sirovu snagu i vještinu".

