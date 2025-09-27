Obavijesti

Sport

Komentari 2
BRANIČ HAJDUKA

Sigur se mora trgnuti i zaigrati puno bolje jer samo tako može pomoći Hajduku i sebi samome

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
Sigur se mora trgnuti i zaigrati puno bolje jer samo tako može pomoći Hajduku i sebi samome
5
Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Sigur je u 10 utakmica bez učinka, nula golova i nula asistencija a obrambeni segment mu je još i slabiji. Kriv je za golove u porazima protiv Varaždina i Dinama te Kup ogledu u Koprivnici. Garcia ga brani...

Na uzorku od zadnje tri utakmice jasno je da Hajduk ima problem u defenzivnom segmentu igre, pogotovo u branjenju prodora suparničkih igrača. Način na koji su primali golove od Varaždina i Dinama najbolja je tome potvrda. Vezni red nije zaustavio prodore kroz sredinu terena i preko bokova, obrana je bila nemoćna i Hajduk je to platio porazima. Protiv Koprivnice su u Kupu pobijedili i prošli, ali način na koji su primili gol od četveroligaša, i to s igračem više, jasno detektira da Gonzalo Garcia ima ozbiljan problem, a čini se kako mu je najveći upitnik Niko Sigur koji je u sve tri utakmice pogriješio u akcijama suparničkih momčadi iz kojih je Hajduk primao golove. I protiv Varaždina, i protiv Dinama, i protiv Koprivnice.

Pokretanje videa...

Reakcija Nike Sigura na Hajduk - Varaždin 00:25
Reakcija Nike Sigura na Hajduk - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
UOČI UTAKMICE S LOKOSIMA Garcia: Brani Ivušić! Moj status? Nisam znao da su neki navijači Hajduka ljutiti na mene...
Garcia: Brani Ivušić! Moj status? Nisam znao da su neki navijači Hajduka ljutiti na mene...

Što se događa sa Sigurom? S jedne strane stižu izjave izbornika Kanade Jessea Marscha kako Sigur pod svaku cijenu želi promijeniti klub, s druge strane nam Gonzalo Garcia tvrdi kako je Sigur sretan i da mu nikad nije rekao da želi otići s Poljuda. Sigur u dresu Kanade igra dobro, na zadnjem okupljanju zabio je gol Rumunjima, s druge strane u Hajduku je tek blijeda kopija igrača kakvog smo svi očekivali nakon sjajnog starta. Zadnji gol je zabio u prosincu prošle godine!?

Hajduk i Dinamo sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Kod Gennara Gattusa Sigur je uglavnom ulazio s klupe i igrao u promjenjivoj formi, u tekućoj sezoni Garcia mu daje prilike ali Sigur je u 10 utakmica ostao bez učinka, nula golova, nula asistencija... Ok, Sigur nije napadač nego desni bek ili vezni igrač,  njegova primarna zadaća nisu golovi, ali u obavljanju obrambenih zadaća njegov je učinak problematičniji. Protiv Varaždina nije zaustavio prodor Alekse Latkovića - pao je gol, protiv Dinama nije zaustavio prodor Arbera Hoxhe - pao je gol, u trenutku dok je Hajduk imao igrača više protiv Koprivnice na metar kvadratni prostora okrenuo ga je Srbljinović - opet je pao gol. Tri gola, ne zna se koji je jeftiniji od kojega, uz malo koncentracije i volje sva tri je mogao spriječiti...

Hajduk i Dinamo sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Dinamo sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
NE CVJETAJU RUŽE NA POLJUDU Garcia vjeruje u proces, ali navijači više nemaju strpljenja
Garcia vjeruje u proces, ali navijači više nemaju strpljenja

Nema tome dugo upitali smo trenera Hajduka Gonzala Garciju je li Niko Sigur bolji na desnom beku ili u veznom redu, i trener Hajduka je odgovorio da je Sigur kvalitetan i inteligentan igrač koji može odigrati podjednako dobro na obje pozicije. Možda podjednako loše, dobro teško, jer Sigur na početku sezone ničim ne pokazuje da zaslužuje mjesto u postavi, niti igrama i učinkom opravdava cijenu koju je Hajduk, prema neslužbenim izvorima, izvjesio za njega. I zbog koje ga ovoga ljeta na koncu nije ni prodao. Navodno je postojao interes, ali u opciji posudba s mogućnošću otkupa ugovora, što Hajduk nije prihvatio unatoč igračevom inzistiranju.  

Pula: Susret 16. kola HNL-a Istra 1961 - Hajduk
Pula: Susret 16. kola HNL-a Istra 1961 - Hajduk | Foto: ILUSTRACIJA - Sasa Miljevic / PIXSELL

Što dalje? Ako Hajduk želi prodati Sigura, a želi, on mora igrati. Ali pitanje je na kojoj poziciji i pod koju cijenu. Jer ako će Sigur dobivati minutažu i igrati ovako loše onda nema ništa ni od njegove prodaje, ali ni od rezultata. Od početka sezone na desnom je boku više pokazao Karačić, a i mladi Hodak čeka svoju priliku kao zapeta puška i šteta je zaustavljati njegov napredak. U veznom redu Garcia ima Guillamóna, Pajazitija, Krovinovića, Kalika... koji su u ovom trenutku za Garciju očito konkretnije i bolje opcije od Sigura, tu je i Pukštas koji je također u prodajnom izlogu i mora igrati, a priliku bi morali tijekom sezone dobiti i mladi igrači poput Skoke, Juraka..., ali teško da će je i oni dobiti, pogotovo do kraja polusezone jer su poslani na dvojnu licencu u Uskok.  

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL
Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
NAJSPREMNIJI IGRAČ HNL-A Vlašićev učenik oduševljava u Lokomotivi: 'Prike navijaju da zabijem, ali da Hajduk pobijedi'
Vlašićev učenik oduševljava u Lokomotivi: 'Prike navijaju da zabijem, ali da Hajduk pobijedi'

Kad se sve zbroji i oduzme na koncu je sve na Siguru. On se mora resetirati, on mora pronaći formu i zaigrati onako kako smo svi uvjereni da zna i može. Priliku ima, podršku ima... i sve je na njemu. Samo dobrim igrama može pomoći i sebi i klubu. Igre kakve je prikazao u ogledima s Varaždinom, Dinamom i Koprivnicom nikoga neće uvjeriti da je on igrač u kojeg se isplati uložiti nekoliko milijuna eura odštete. Garciju smo pitali hoće li Sigur zaigrati protiv Lokomotive ali je trener Hajduka bio poslovično zatvoren na pitanja o postavi i formaciji: 

Foto: HNK Hajduk

Možda je preteško reći da je Sigur izravni krivac, protiv Dinama smo primili gol iz prodora, otvorili smo mu prostor, nismo bili agresivni, ali ne samo Sigur nego i Pajaziti, Bamba... Sigur nije direktan krivac, ali je dio problema. On je dobar na lopti, ali mora igrati bolje obranu. Kad igraš u obrani lakše se dogodi da si krivac za gol nego kad igraš u napadu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'
FOTO: 12 GODINA STARIJA

Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'

Lamine Yamal i Fati Vázquez šokirali svijet zajedničkim odmorom u Italiji. Otkriveno da Yamal vodi "kalendar djevojaka"
KVIZ Koliko znate o Gvardiolu?
DA VAS VIDIMO

KVIZ Koliko znate o Gvardiolu?

Hrvatski nogometni reprezentativac i branič Manchester Cityja Joško Gvardiol hit je svjetskog nogometa. Zabavite se s nama i riješite deset pitanja o njegovoj karijeri i životu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025