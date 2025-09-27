Sigur se mora trgnuti i zaigrati puno bolje jer samo tako može pomoći Hajduku i sebi samome

Na uzorku od zadnje tri utakmice jasno je da Hajduk ima problem u defenzivnom segmentu igre, pogotovo u branjenju prodora suparničkih igrača. Način na koji su primali golove od Varaždina i Dinama najbolja je tome potvrda. Vezni red nije zaustavio prodore kroz sredinu terena i preko bokova, obrana je bila nemoćna i Hajduk je to platio porazima. Protiv Koprivnice su u Kupu pobijedili i prošli, ali način na koji su primili gol od četveroligaša, i to s igračem više, jasno detektira da Gonzalo Garcia ima ozbiljan problem, a čini se kako mu je najveći upitnik Niko Sigur koji je u sve tri utakmice pogriješio u akcijama suparničkih momčadi iz kojih je Hajduk primao golove. I protiv Varaždina, i protiv Dinama, i protiv Koprivnice.

Pokretanje videa... 00:25 Reakcija Nike Sigura na Hajduk - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Što se događa sa Sigurom? S jedne strane stižu izjave izbornika Kanade Jessea Marscha kako Sigur pod svaku cijenu želi promijeniti klub, s druge strane nam Gonzalo Garcia tvrdi kako je Sigur sretan i da mu nikad nije rekao da želi otići s Poljuda. Sigur u dresu Kanade igra dobro, na zadnjem okupljanju zabio je gol Rumunjima, s druge strane u Hajduku je tek blijeda kopija igrača kakvog smo svi očekivali nakon sjajnog starta. Zadnji gol je zabio u prosincu prošle godine!?

Hajduk i Dinamo sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Kod Gennara Gattusa Sigur je uglavnom ulazio s klupe i igrao u promjenjivoj formi, u tekućoj sezoni Garcia mu daje prilike ali Sigur je u 10 utakmica ostao bez učinka, nula golova, nula asistencija... Ok, Sigur nije napadač nego desni bek ili vezni igrač, njegova primarna zadaća nisu golovi, ali u obavljanju obrambenih zadaća njegov je učinak problematičniji. Protiv Varaždina nije zaustavio prodor Alekse Latkovića - pao je gol, protiv Dinama nije zaustavio prodor Arbera Hoxhe - pao je gol, u trenutku dok je Hajduk imao igrača više protiv Koprivnice na metar kvadratni prostora okrenuo ga je Srbljinović - opet je pao gol. Tri gola, ne zna se koji je jeftiniji od kojega, uz malo koncentracije i volje sva tri je mogao spriječiti...

Hajduk i Dinamo sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Nema tome dugo upitali smo trenera Hajduka Gonzala Garciju je li Niko Sigur bolji na desnom beku ili u veznom redu, i trener Hajduka je odgovorio da je Sigur kvalitetan i inteligentan igrač koji može odigrati podjednako dobro na obje pozicije. Možda podjednako loše, dobro teško, jer Sigur na početku sezone ničim ne pokazuje da zaslužuje mjesto u postavi, niti igrama i učinkom opravdava cijenu koju je Hajduk, prema neslužbenim izvorima, izvjesio za njega. I zbog koje ga ovoga ljeta na koncu nije ni prodao. Navodno je postojao interes, ali u opciji posudba s mogućnošću otkupa ugovora, što Hajduk nije prihvatio unatoč igračevom inzistiranju.

Pula: Susret 16. kola HNL-a Istra 1961 - Hajduk | Foto: ILUSTRACIJA - Sasa Miljevic / PIXSELL

Što dalje? Ako Hajduk želi prodati Sigura, a želi, on mora igrati. Ali pitanje je na kojoj poziciji i pod koju cijenu. Jer ako će Sigur dobivati minutažu i igrati ovako loše onda nema ništa ni od njegove prodaje, ali ni od rezultata. Od početka sezone na desnom je boku više pokazao Karačić, a i mladi Hodak čeka svoju priliku kao zapeta puška i šteta je zaustavljati njegov napredak. U veznom redu Garcia ima Guillamóna, Pajazitija, Krovinovića, Kalika... koji su u ovom trenutku za Garciju očito konkretnije i bolje opcije od Sigura, tu je i Pukštas koji je također u prodajnom izlogu i mora igrati, a priliku bi morali tijekom sezone dobiti i mladi igrači poput Skoke, Juraka..., ali teško da će je i oni dobiti, pogotovo do kraja polusezone jer su poslani na dvojnu licencu u Uskok.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Kad se sve zbroji i oduzme na koncu je sve na Siguru. On se mora resetirati, on mora pronaći formu i zaigrati onako kako smo svi uvjereni da zna i može. Priliku ima, podršku ima... i sve je na njemu. Samo dobrim igrama može pomoći i sebi i klubu. Igre kakve je prikazao u ogledima s Varaždinom, Dinamom i Koprivnicom nikoga neće uvjeriti da je on igrač u kojeg se isplati uložiti nekoliko milijuna eura odštete. Garciju smo pitali hoće li Sigur zaigrati protiv Lokomotive ali je trener Hajduka bio poslovično zatvoren na pitanja o postavi i formaciji:

Foto: HNK Hajduk

Možda je preteško reći da je Sigur izravni krivac, protiv Dinama smo primili gol iz prodora, otvorili smo mu prostor, nismo bili agresivni, ali ne samo Sigur nego i Pajaziti, Bamba... Sigur nije direktan krivac, ali je dio problema. On je dobar na lopti, ali mora igrati bolje obranu. Kad igraš u obrani lakše se dogodi da si krivac za gol nego kad igraš u napadu.