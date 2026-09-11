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EP U PARAPLIVANJU

Sjajna Mečić je osvojila srebro: Napokon medalja nakon dva četvrta mjesta! To sam htjela

Piše HINA,
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Sjajna Mečić je osvojila srebro: Napokon medalja nakon dva četvrta mjesta! To sam htjela
Na bazenu Svetice u Zagrebu održano 14. Zagreb Para Swimming Open i 4. Ekipno-otvoreno prvenstvo Hrvatske | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Emma Mečić osvojila je srebro na 400m slobodno u Kocaeliju i nakon dva četvrta mjesta napokon došla do medalje. Hrvatsko paraplivanje opet je pokazalo klasu i znanje

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Hrvatska paraolimpijka Emma Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 m slobodno (S9) na Europskom paraplivačkom prvenstvu u turskom Kocaeliju. Novi je to uspjeh 19-godišnje Mečić koja je prije dvije godine na EP-u u Portugalu osvojila zlato u ovoj disciplini. Na 400 m slobodno ima i dvije srebrne medalje sa svjetskih prvenstava u Singapuru (2025) i Manchesteru (2023).

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Ovoga puta slavila je Poljakinja Oliwia Jablonska koja je isplivala novi europski rekord 4:36.41. Bila je to već četvrta medalja za 29-godišnju Poljakinju na ovom prvenstvu, pri čemu treće zlato nakon što je slavila i na 100 slobodno i 200 mješovito.

Daleko je neizvjesnija bila borba za drugo mjesto koje je na koncu osvojila Mečić s rezultatom 4:46.09, dok je broncu s 14 stotinki slabijim rezultatom izborila aktualna paraolimpijska pobjednica Mađarica Zsofia Konkoly.

Mečić je tako nakon dva četvrta mjesta na 100 slobodno i 200 mješovito u Turskoj stigla i do odličja.

EP U PARAPLIVANJU Emmi Mečić za dlaku izmakla bronca na 100 metara slobodno
Emmi Mečić za dlaku izmakla bronca na 100 metara slobodno

- Napokon medalja nakon dva četvrta mjesta. Uspjela sam osvojiti medalju kojoj sam se nadala. Ova sezona je bila teška, konkurencija je bila velika, posebno nakon što je u moju kategoriju došla Poljakinja Jablonska, koja je do sada plivala u kategoriji S10. Zadovoljna sam iako rezultat nije bio toliko dobar. Idemo dalje, jos me čeka 100 leđno, poručila je Emma koja živi i trenira u Losoneu u švicarskom kantonu Ticino.

- Emma je danas bila dobra i ostvarila je maksimum koji se mogao ostvariti u vrlo zahtjevnoj utrci. Nakon četvrtih mjesta na 200 mješovito i 100 slobodno nije bilo lako ostati koncentriran. U subotu imamo još jednu utrku za završetak ovog prvenstva, 100 leđno. Vidjet ćemo što će se dogoditi, dodao je njezin trener Luca Marin.

U finalu ove discipline nastupila je i Marija Badrov koja je zauzela sedmo mesto s rezultatom 5:10.73.

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- Bila je to jako uzbudljiva utrka, Emma nas je držala u neizvjesnosti, ali je u samoj završnici pokazala svoju kvalitetu i karakter osvojivši srebro. S ovom medaljom je hrvatsko paraplivanje dokazalo da ima kontinuitet na velikim natjecanjima što mi je posebno drago. Čestitke Emmi, njezinom treneru, ali i cijeloj reprezentaciji, kazao je izbornik Mirko Samardžić.

Korak do medalje ostala je Paula Novina koja je na 50m slobodno (S8) zauzela četvrto mjesto. Novina je prije dvije godine na EP-u u Funchalu bili treća, ovoga puta stotinke su je dijelile od nove bronce. Pobijedila je Talijanka Letizia Milesi (31.38) ispred Ruskinje Viktorije Iščhiulove (31.87) i Talijanke Xenie Palazzo. Novina je bila četvrta s rezultatom 32.79.

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Bravo, Emma! Mlada Hrvatica osvojila srebro na Svjetskom paraplivačkom prvenstvu

Pretposljednjeg dana EP-a Hrvatska je imala i četvrtog predstavnika u finalima. Na 100 slobodno (S7) Karlo Knežević je zauzeo sedmo mjesto s rezultatom 1:08.59. Zlato je pripalo Ukrajincu Andriiju Trusovu s rezultatom 59.80, Talijan Federico Bicelli je bio drugi s 1:01.03, dok je broncu osvojio Ukrajinac Danil Bieli koji je plivao 1:04.51.

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