PROBLEMI U SVLAČIONICI

Skandal trese Real! Španjolci pišu da je Valverde odbio igrati: 'Kunem se svojom čašću...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Skandal trese Real! Španjolci pišu da je Valverde odbio igrati: 'Kunem se svojom čašću...'
Foto: Sven Hoppe/DPA

Trener Real Madrida, Xabi Alonso, nakon utakmice je pokušao smiriti situaciju, tvrdeći da nikakvog problema nema. Objasnio je kako je odluka da Valverde ne igra donesena i prije konferencije za medije

Zvijezda Real Madrida i zamjenik kapetana, Federico Valverde, našao se u središtu medijske oluje nakon uvjerljive pobjede "kraljevskog kluba" od 5-0 protiv kazahstanskog Kairata u Ligi prvaka. Urugvajski veznjak oglasio se emotivnom i snažnom porukom na društvenim mrežama kako bi demantirao glasine o navodnom sukobu s trenerom Xabijem Alonsom i tvrdnje da je odbio igrati za momčad.

Nakon teškog poraza od 5-2 u gradskom derbiju protiv Atletico Madrida, gdje je i sam Valverde imao lošiji nastup, utakmica u Kazahstanu trebala je biti prilika za iskupljenje. Ipak, na iznenađenje mnogih, Valverde je cijeli susret proveo na klupi za pričuve. To je samo po sebi potaknulo pitanja, no pravi val spekulacija pokrenulo je njegovo ponašanje tijekom utakmice.

Misterij na klupi i "hladno" zagrijavanje

Španjolski mediji, predvođeni Marcom, brzo su istaknuli neobične scene s klupe Real Madrida. Valverde, koji je dan ranije kao kapetan u odsutnosti Carvajala odradio press konferenciju, nije se zagrijavao s ostatkom momčadi prije početka utakmice. Kada je u drugom poluvremenu poslan na zagrijavanje zajedno s Camavingom i Bellinghamom, kamere su ga uhvatile kako stoji po strani, ruku prekriženih iza leđa, promatrajući igru umjesto da odrađuje vježbe.

LaLiga - Atletico Madrid v Real Madrid
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Ovi su trenuci bili dovoljni da se pokrenu glasine kako je Urugvajac odbio igrati, navodno nezadovoljan idejom da ga trener Alonso koristi na poziciji desnog beka zbog ozljeda Danija Carvajala i Trenta Alexander-Arnolda. Spekulacije su dodatno potaknute njegovom izjavom uoči utakmice, kada je priznao da se "nije rodio da igra desnog beka", iako je odmah dodao da je "uvijek dostupan za sve što trener treba" i da bi "umro za ovaj dres".

Emotivna poruka kao odgovor na optužbe

Nepuna 24 sata kasnije, Valverde je odlučio prekinuti medijsku šutnju i izravno se obratiti javnosti putem svog X profila (bivši Twitter). Njegova je poruka bila strastvena, iskrena i beskompromisna.

"Pročitao sam nekoliko članaka koji narušavaju moj ugled. Znam da sam imao loših utakmica, svjestan sam toga. Ne skrivam se i suočavam se s kritikama. Zaista sam tužan. Ljudi o meni mogu reći mnogo toga, ali ni pod kojim uvjetima ne mogu reći da odbijam igrati", započeo je Valverde.

Naglasio je svoju bezuvjetnu predanost klubu, podsjetivši na žrtve koje je podnosio u prošlosti. "Dao sam sve i više za ovaj klub, igrao sam slomljen, ozlijeđen, i nikada se nisam žalio niti tražio odmor."

Osvrnuo se i na odnos s trenerom, negirajući bilo kakav sukob. "Imam dobar odnos s trenerom, što mi daje dovoljno samopouzdanja da mu kažem koju poziciju preferiram na terenu, ali uvijek, baš uvijek sam jasno davao do znanja da sam dostupan igrati bilo gdje, na svakom putovanju i u svakoj utakmici."

Svoju je objavu zaključio snažnom zakletvom: "Ostavio sam srce i dušu u ovom klubu i nastavit ću to činiti, čak i ako ponekad nije dovoljno ili ne igram kako bih želio. Kunem se svojom čašću da nikada neću odustati i borit ću se do kraja, igrajući gdje god je potrebno."

Alonsova verzija priče

Trener Real Madrida, Xabi Alonso, nakon utakmice je pokušao smiriti situaciju, tvrdeći da nikakvog problema nema. Objasnio je kako je odluka da Valverde ne igra donesena i prije konferencije za medije te da se radilo isključivo o upravljanju minutažom i odmaranju igrača nakon velikog opterećenja u prethodnim utakmicama.

FIFA Club World Cup - Real Madrid Training
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Međutim, nisu svi u španjolskim medijima prihvatili to objašnjenje. Novinar Roberto Gómez je za Radio Marca izjavio kako je Alonsov potez bio "vrlo osvetoljubiv" i da se radi o internoj poruci igraču nakon događaja u derbiju.

Dok je Valverde svojom strastvenom porukom jasno demantirao najteže optužbe, one o odbijanju igranja, njegovo neobično ponašanje na klupi ostaje djelomično neobjašnjeno. Ipak, i on i trener inzistiraju da je sve u najboljem redu. Navijači se sada nadaju da je ova epizoda završena, a sve će oči biti uprte u sljedeći prvenstveni susret protiv Villarreala na Santiago Bernabéu, koji će pokazati pravo stanje odnosa u svlačionici "kraljevskog kluba".

