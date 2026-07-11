Šok u NBA svijetu! Donedavni suigrači potukli se na treningu

Sedmogodišnje prijateljstvo i partnerstvo na parketu između Bama Adebaya (28) i Tylera Herroa (26) doživjelo je dramatičan kraj u petak u Las Vegasu. Centar Miami Heata i kapetan momčadi, Adebayo, fizički je nasrnuo na svog donedavnog suigrača, sada člana Milwaukee Bucksa, Herroa, tijekom incidenta na treningu za vrijeme NBA Ljetne lige.

Prema više izvora, sukob je kulminacija napetosti izazvane Herroovim kritičkim komentarima na društvenim mrežama, u kojima je doveo u pitanje Adebayovu igru i vrijednost njegovog ugovora.

Sukob pred svjedocima

Incident se odigrao daleko od glavnih terena Ljetne lige, u dvorani za trening unutar hotela Resorts World Casino. Prema navodima nekoliko svjedoka koji su željeli ostati anonimni, Adebayo je ušao u dvoranu gdje je Herro bio sa svojom AAU momčadi, pred očima mladih košarkaša.

The altercation occurred at a practice court in a Las Vegas hotel this morning, sources said -- starting when Adebayo approached Herro about comments the guard made critiquing the center on social media after their seven-year run in Miami ended. https://t.co/0SZv8VT462 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2026

Nakon što mu je Herro nešto dobacio, Adebayo mu je prišao i, kako tvrde izvori, "bez oklijevanja ga udario u područje glave". Situacija je brzo eskalirala. Herroov trener suočio se s Adebayom, dok je osiguranje ispratilo vidno uzrujanog Herroa koji je vikao na svog bivšeg suigrača.

Obojica su nakon toga napustila mjesto događaja, a glasnogovornik policijske uprave Las Vegasa potvrdio je da službenici nisu pozvani na intervenciju. I Miami Heat i Milwaukee Bucks potvrdili su za ESPN da su upoznati s incidentom, ali su odbili dati dodatne komentare.

Online kritike naljutile Adebaya

Korijen sukoba leži u događajima koji su uslijedili nakon velike razmjene igrača ovog ljeta, u kojoj je grčka superzvijezda Giannis Antetokounmpo stigao u Miami, dok je Herro, uz još nekoliko igrača i izbora na draftu, poslan u Milwaukee. Nedugo nakon razmjene, na internetu su se pojavile snimke zaslona privatnih poruka s Instagram profila povezanog s Herroom.

For those who are asking why Bam punched Herro in the face today, here’s what led up to it.



• On June 13th, the day the Knicks won the Finals, before any Giannis trade had been finalized, I was sent a screenshot by a twitter user who is in my Heat group chat named JO. In this… pic.twitter.com/8TPuHFuaJS — Heat Forum (@HeatForum) July 10, 2026

U tim porukama, Herro je navodno oštro kritizirao Adebayov napadački arsenal te dovodio u pitanje je li kapetan Heata vrijedan trogodišnjeg ugovora od 166 milijuna dolara koji je potpisao 2024. godine. Navodno je propitivao Adebayovu obrambenu srčanost i trud iz večeri u večer, sugerirajući da ne opravdava plaću od gotovo 60 milijuna dolara po sezoni. Čini se da je upravo to "curenje" privatnih razgovora bila kap koja je prelila čašu za Adebaya, koji je odlučio stvari riješiti osobno.

Foto: RHONA WISE/REUTERS

Ironično, samo nekoliko sati prije nego što je vijest o obračunu dospjela u javnost, Herro je u intervjuu za Prime tijekom prijenosa utakmice Ljetne lige između Heata i Bucksa govorio isključivo pozitivno o svom bivšem klubu i suigračima.

​- U Miamiju je sve ljubav. Vidio sam nekoliko momaka, trenersko osoblje... Svi smo dobri u Miamiju. Ovo je prilika za obje strane za novi početak i obje su strane super sretne zbog toga - rekao je Herro.

No, nakon što je utakmica završila, a vijest o sukobu postala glavna tema, Herro je promijenio ploču. Na novinarsko pitanje o incidentu dok je napuštao dvoranu Thomas & Mack Center, njegov odgovor bio je kratak.

​- Moj jedini komentar je bez komentara.

Herro je utakmicu pratio s tribina u društvu novih suigrača, među kojima su bili i Jaime Jaquez Jr. te Kel’el Ware, koji su također stigli iz Miamija. Znakovito, nedaleko od njega sjedili su i neki od njegovih donedavnih suigrača, uključujući Bobbyja Portisa koji je stigao u Heat kao dio iste razmjene, no Adebayo, kapetan momčadi, nije bio prisutan.

Ovaj incident označava tužan kraj partnerstva koje je trajalo sedam sezona i smatralo se jednim od čvršćih u svlačionici Miamija. Adebayo i Herro zajedno su rasli kao igrači, smatrani su bliskim prijateljima i bili su ključni dijelovi momčadi koja je dva puta stigla do velikog NBA finala.

Njihova suradnja na terenu bila je često hvaljena, no čini se da je poslovna strana košarke, u ovom slučaju odlazak u drugu momčad, otkrila dublje nesuglasice. Herro, koji je rodom iz okolice Milwaukeea, ovim se tradeom vraća kući, no gorak okus nakon rastanka s dugogodišnjim suigračem i prijateljem zasigurno će ostati.

Foto: Bill Streicher/REUTERS