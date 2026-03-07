Obavijesti

ZABIO BIVŠEM KLUBU

Španjolci nahvalili Budimira: 'Hrvat je kompletirao La Ligu'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Hrvatski napadač zabio je 13 golova u La Ligi ove sezone i na diobi je trećeg mjesta najboljih strijelaca, a Osasuna je deseta momčad lige sa 34 boda

Admiral

Osasuna je odigrala 2-2 protiv Mallorce u 27. kolu La Lige, a gol za 2-2 zabio je Ante Budimir u 94. minuti. Bio je to Hrvatu već 13. gol u španjolskom prvenstvu i na diobi je trećeg mjesta strijelaca. Španjolski mediji pohvalili su ga nakon utakmice. 

Madridski As istaknuo je da je Budimir zabio gol bivšem klubu i to napisavši da je "nametnuo zakon bivšeg". Istaknuli su kako jedino protiv Mallorce dosad nije zabio od španjolskih prvoligaša. 

"Budimir je bio odlučan zabiti gol protiv Mallorce, prve momčadi za koju je igrao u Španjolskoj. Bila je to jedina momčad La Lige protiv koje još nije zabio. I učinio je to na spektakularan način, na veliko Demichelisovo razočaranje", napisali su Španjolci. 

Argentinac Martin Demichelis debitirao je na klupi Mallorce, a Budimir mu je kasnim golom za izjednačenje pokvario debi. 

"Budimir pokvario Demichelisov debi u 94. minuti", napisali su. 

LaLiga - Osasuna v Real Madrid
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Biranim je riječima o Budimiru pisala i Marca. 

"Budimir je kompletirao La Ligu: gol koji nikada neće zaboraviti", naslovili su tekst i nastavili:

"Budimir je golom u 94. minuti osvojio bod za Osasunu. Gol koji je za njega imao posebno značenje. Mallorca je bila jedina momčad u trenutnoj La Ligi protiv koje još nije zabio. Ali to je sada sve prošlost". 

Hrvatski napadač zabio je 13 golova u La Ligi ove sezone i na diobi je trećeg mjesta najboljih strijelaca, a Osasuna je deseta momčad lige sa 34 boda.  

