Štimac uoči dvoboja s kijevskim Dinamom: 'Ne igraju doma i to im je hendikep. Parirat ćemo'

Široki Brijeg: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Bit će iznimno ozbiljna i zahtjevna utakmica. Oni su poraženi od Šahtara u prvenstvu i ušli su u određeni zaostatak u prvenstvu, a i njih za vikend očekuje težak susret u ligi, rekao je Štimac

Trener nogometaša Zrinjskog iz Mostara Igor Štimac izrazio je blagi optimizam uoči susreta 3. kola Konferencijske lige protiv kijevskog Dinama, koji se igra u četvrtak u 21 sat u poljskom Lublinu. Na klupskoj konferenciji za novinare hrvatski strateg je ocijenio da će utakmica s Ukrajincima biti vrlo zahtjevna zbog teškog ritma i izazova s kojim se obje momčadi suočavaju.

Široki Brijeg: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski
Široki Brijeg: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

- Bit će iznimno ozbiljna i zahtjevna utakmica. Oni su poraženi od Šahtara u prvenstvu i ušli su u određeni zaostatak u prvenstvu, a kao i nas i njih nakon Konferencijske lige za vikend čeka zahtjevna utakmica. Nastojat ćemo uhvatiti koji bod - izjavio je Štimac na klupskoj konferenciji za novinare.

Iako se susret ne igra u Ukrajini zbog rata, Štimac smatra da to neće biti presudno za rezultat. 

- To im je hendikep, ali već igraju tamo. Bez obzira na to, mi smo fokusirani na nas, mislim da ćemo naći dobar, balansiran sastav koji će moći parirati - dodao je. 

Desni branič Zrinjskog, hrvatski igrač Marko Vranjković izrazio je optimizam uoči susreta.

- Teška utakmica, ali idemo tamo rasterećeni, ostvariti dobar rezultat - rekao je Vranjković. 

Zrinjski je nakon pobjede protiv Lincolna iz Gibraltara u prvom kolu, a zatim minimalnog poraza kod Mainza u Njemačkoj, trenutačno na 13. poziciji ligaške ljestvice Konferencijske lige. 

