Emotivni Igor Štimac zaplakao nakon preokreta: Sve je moguće kad se borite i uz ovakvo srce!

Trener nogometaša Zrinjskog Igor Štimac zaplakao je nakon pobjede njegove momčadi protiv švedskog Hackena i pritom izjavio kako vjeruje da će šest osvojenih bodova biti dovoljno za prolaz u dalje natjecanje Konferencijske lige

- Presretan sam. Srce mi je puno. Natjerali su me da zaplačem. Igrači su me ostavili bez riječi, kako su se borili i kako su ginuli za dres - rekao je emotivni Štimac nakon što je Zrinjski preokretom slavio sa 2-1 protiv Hackena.

Foto: Denis Kapetanovic

Iako su Šveđani imali bolje prvo poluvrijeme, trener Zrinjskog vjeruje da je borbenost njegovih igrača ključna za pobjedu.

- Hacken je bolja ekipa, ali kad imamo ovako srce, kada ovako zastupamo i branimo boje kluba, onda je sve moguće - naglasio je Štimac.

Štimac je istaknuo ulogu dvojice strijelaca Nemanje Bilbije i Marija Ćuže. Naveo je kako mu je žao što Jakov Pranjić, koji je bio glavni igrač kada je stigao na klupu, nije ulazio u igru, no naglasio je da je ekipa poput velike obitelji.

- Strpljivi su, poštuju jedan drugoga i uz jedan veliki respekt guramo naprijed. Vidjeli ste da u svakoj utakmici tko god uđe s klupe daje impuls - zaključio je Štimac.

Zrinjski sada ima šest bodova iz četiri kola, a Štimac se nada da će to biti dovoljno za prolaz u europsko proljeće.

- Iskreno se nadam da će ovih šest bodova biti dovoljno za prolaz u proljetnu fazu, a bez obzira na to, mi moramo tražiti još koji bod u preostalim utakmicama. Naravno, u preostale dvije utakmice protiv Rakowa i Rapida ići ćemo maksimalno. Ići ćemo po bodove, pa što Bog da - istaknuo je.

Susret u Mostaru došli su gledati i bivši nogometni velikani poput Alena Bokšića i Joška Jeličića te više od 200 navijača iz Metkovića i Splita. U Mostar je stigao i slovenski sudac Damir Skomina, poznat iz Lige prvaka, koji je također gledao dramatičan susretu sa svojim sinom.