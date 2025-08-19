Stiže novi 'dan D' u Maksimiru: Dinamo blizu revolucije, ali Skupština bi mogla biti napeta!

Dinamo je fantastično krenuo u novu sezonu, nogometaši Marija Kovačevića u ranoj su fazi HNL-a upisali tri važne pobjede. Tako skinuli pritisak sa svojih leđa, pa s nestrpljenjem, ali i puni optimizma gledaju prema nastavku prvoligaške karavane. No dok se dinamovci spremaju za subotu i domaći dvoboj s Istrom, u Maksimirskoj 128 kuha već danima.

Danas je na rasporedu nova Skupština kluba, a na njoj će glavna tema biti - novi Statut. Sve je poznato, članovi Dinamovog proljeća još su prošle godine prije svog dolaska u klub najavili otvaranje Dinama prema svojim članovima, pa i brojne promjene u Statutu. I proteklih dana svi su članovi kluba mogli vidjeti prijedlog novog Statuta na Dinamovim službenim stranicama.

U toj je priči jako puno novosti, Dinamo se otvara načelu "jedan član, jedan glas", zalaže za potpunu demokratizaciju u klubu. I tu bi se trebale dogoditi brojne promjene. Ujedinit će se funkcija predsjednika kluba i predsjednika uprave, pa bi ta jedna osoba (Zvonimir Boban?) na čelu kluba imala potpunu odgovornost za upravljanje Dinamom.

Zagrepčani će i ostati bez nekih tijela, točnije sadašnji izvršni odbor (trenutačno 12 članova) i nadzorni odbor (tri člana) ujedinit će se u jedno novo tijelo, taj novi nadzorni odbor imat će devet članova. Dinamova skupština u budućnosti više nema bi imala 60, već će imati 50 članova, a ako novi Statut danas bude potvrđen (dvotrećinskom većinom) u Maksimiru će se vrlo brzo (već u rujnu?) dogoditi novi izbori.

E sad, veliko i najvažnije pitanje uoči današnje Skupštine jesu li svi u klubu spremni na potpunu demokratizaciju kluba? I hoće li dvije trećine skupštinara izglasati taj novi Statut. Situacija je dosta zanimljiva. Iako se čini kako bi na prvu večeras (od 19.30 sati) u Maksimirskoj 128 sve trebalo proći glatko, postoji mogućnost da tu i nešto zapne. Da se "stara garda" protivi dodatnom otvaranju kluba prema svojim članovima.

Dinamovo proljeće svakako na dobitku

Čak su i na prošlotjednom amenovanju Statuta tri člana izvršnog odbora bila suzdržana. Jasno, to su "izvršnjaci" koji u klubu datiraju još iz "onih prošlih vremena", koje su članovi Dinamovog proljeća ostavili u klubu kako bi ipak imali određenu opoziciju. No dok ta "stara vlast" u izvršnom odboru nema apsolutno nikakvu snagu, u Skupštini su te brojke pune neizvjesnije.

E sad, veliko je pitanje što bi skupštinari "stare vlasti" dobili ako večeras sruše izglasavanje novog Statuta. Prema aktualnom Statutu koji je doista po mnogočemu apsurdan, članovi Dinamovog proljeća ostali bi čvrsto na vlasti, s još jačim ovlastima nego što bi ih imali prema novom Statutu. O čemu se tu radi?

Prema novom Statutu bi se vodstvo kluba biralo kroz demokratske izbore, tu bi svaki član kluba imao kakve-takve šanse da se dočepa ključnih funkcija u klubu. A prema aktualnom Statutu, to je - nemoguće. Zašto? Članovi izvršnog odbora sami biraju 35 (od maksimalnih 60) skupštinara tajnim glasanjem, dok bi se preostalih 25 skupštinara biralo iz druge izborne jedinice. I oni bi morali prvo pobijediti na izborima, pa na skupštini dobiti većinu "protiv" 35 članova IO-a. A to je nemoguća misija...

'Stara garda' je na velikim mukama

I baš zbog toga, "stara garda" u Maksimiru je na velikim mukama. Vjerojatno je i njima ovih dana "sjelo u glavu", kako će uskoro biti pometeni, kako je njihovo vrijeme - prošlo. I sad imaju dvije mogućnosti. Sačuvati stari i krnji Statut, pa se do daljnjega koprcati u Maksimiru, biti potpuno nebitni, ali redovito viđeni na svim putovanjima. Ili prihvatiti novi Statut, praktički sami sebi "presuditi".

Omogućiti Dinamu da dobije moderan Statut sličan nekima u najvećim europskim klubovima, ali se time i svjesno sami maknuti iz kluba. U Dinamu smo već odavno navikli na svakakve rasplete, brojne preokrete, tako da nas ni večeras ništa neće iznenaditi. Ali vidjet ćemo ima li u Maksimiru dovoljno pameti da Dinamo konačno dobije Statut kakav i zaslužuje...