Stižu pojačanja za 'farmaceute': Dva aduta su u boljem stanju nego za vikend, vraća se i Lisica

Piše Hrvoje Tironi,
Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Milan Rasic/PIXSELL

Protiv Slaven Belupa bi se u kadar mogao vratiti i Bennacer koji je u utorak odradio prvi povratnički trening s momčadi, odmah trenirao punim intenzitetom. I u subotu bi mogao osvanuti na klupi...

Dinamo se u miru priprema za nastavak prvenstvene sezone, nogometaši Marija Kovačevića u dobrom raspoloženju dočekuju subotu i dolazak Slaven Belupa. Zagrepčani su pobjedom u Splitu napravili veliki korak prema naslovu prvaka, ali u Maksimiru žele zadržati dobru atmosferu, na dojmljiv način odraditi završnicu sezone.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
2
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Trener "modrih" će protiv svoje bivše momčadi opet kombinirati, ove subote u kadru neće imati kartonirane Mišića i Bakrara, njih bi trebali zamijeniti Soldo i Topić. Ali tko zna, Kovačević ima još nekoliko zanimljivih opcija u svom rosteru, jedna od ideja je u veznom redu upariti Stojkovića i Vidovića, iza njih kao osigurača imati Zajc, dok bi se na krilo vratio Hoxha. Sve je moguće.

Dinamov će igrački kadar opet biti jači i za nekoliko kvalitetnih imena. Lisica je zbog ozljede leđa preskočio Hajduk, ali bi trebao spremn dočekati utakmicu s "farmaceutima". Lisica je bio standardan igrač prve momčadi u prvom dijelu sezone, kasnije ga je zahvatila mononukleoza, pa i ta ozljeda leđa, jasno je kako mu trebaju minute da se što prije vrati na svoju razinu.

Veliko je pitanje hoće li već protiv Slavena konkurirati i Bennacer kojeg u Zagrebu nije bilo pet tjedana, Alžirac se liječio na drugim lokacijama, ali je odmah po povratku u Maksimir trenirao punim pogonom. Teško je očekivati da se već u subotu nađe na terenu od prve minute, ali bi mogao biti u konkurenciji za Slaven.

A u puno boljem stanju nego prošlog vikenda nalaze se još dva modra nogometaša - Hoxha i Varela. Albanski reprezentativac čak je bio na Poljudu na klupi nakon što je propustio tri utakmice u nizu (uzvrat s Genkom, Goricu i Kurilovec), Kovačević ga je krajem utakmice želio i staviti u igru. Varela je pak protiv Kurilovca dobio udarac u glavu, i on je Hajduk odgledo s klupe, a sad je spreman.

