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KONTROVERZNO PRVENSTVO

Stručnjak o Fifi: 'Svi kritiziraju, ali nitko ništa ne poduzima...'

Piše HINA,
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Stručnjak o Fifi: 'Svi kritiziraju, ali nitko ništa ne poduzima...'
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
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Bivši član Fife i švicarski stručnjak za kazneno pravo Mark Pieth upozorio je da svi kritiziraju predsjednika Giannija Infantina, ali nitko ništa konkretno ne poduzima

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Svi kritiziraju predsjednika Giannija Infantina i Međunarodnu nogometnu organizaciju, ali nitko ništa konkretno ne poduzima, izjavio je Mark Pieth, nekadašnji član Fife i švicarski stručnjak za kazneno pravo, a prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Na udaru je FIFA pogotovo tijekom aktualnog Svjetskog prvenstva zbog brojnih očitih ili manje očitih afera, a Pieth navodi da bi ključna protuteža trebala biti Europska nogometna organizacija.

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- Ništa se ne događa bez Europe i europski bi savezi trebali iskoristiti tu moć i vrijednost koju imaju Uefa bi trebala zagrmiti i reći - napuštamo Fifu. Europski nogomet uvijek je vladao svijetom, a i ovo prvenstvo je dokaz toga. Uefa bi trebala zauzeti oštar stav prema Fifi pozivajući se na antimonopolski zakon. No, čini se da europski nogomet nije ujedinjen po ovom pitanju i ne želi zajednički poduzeti mjere protiv Infantina - rekao je 73-godišnji Pieth u razgovoru za Tagesspiegel.

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Pieth je od 2011. do 2013. godine bio član Fife te je vodio neovisnu komisiju zaduženu za demokratizaciju organizacije. U to je vrijeme predsjednik FIFA-e bio Sepp Blatter.

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 - Fifa je institucionalna organizacija i svaka članica može pokrenuti određeni pravni postupak. No, Infantino je dodatno usavršio raniji Blatterov sustav. Još ga više pokreće želja za novcem, utjecajem i moći. Primjerice, etički odbor Fife postoji valjda samo na papiru. Infantino je uvjeren da iznad njega nema nikoga, odnosno, da je samo Bog iznad i unutar njegove organizacije to je i istina - dodao je Pieth.

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