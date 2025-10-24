Obavijesti

NISU SRETNI

Švedski mediji nezadovoljni suđenjem protiv Dinama: Čista krađa, gol je pao iz zaleđa!

Švedski mediji nezadovoljni suđenjem protiv Dinama: Čista krađa, gol je pao iz zaleđa!
Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Dinamo uzeo bod Malmöu golom u nadoknadi, Šveđani bijesni! Šokirani komentatori i mediji viču: "Krađa!". Frustrirani igrači Malmoa tvrde: "Zaslužili smo pobjedu"

Nogometaši Dinama su u dramatičnoj završnici trećeg kola Europske lige izvukli vrijedan bod na gostovanju kod Malmöa, odigravši 1-1. Ipak, gol Cardosa Varele za izjednačenje u petoj minuti sudačke nadoknade izazvao je lavinu bijesa i nevjerice u švedskim medijima, koji su uvjereni da je hrvatskom prvaku priznat neregularan gol.

Reakcije tijekom samog prijenosa utakmice najbolje oslikavaju šok koji je zavladao u Švedskoj. Komentator na kanalu Disney+, koji je prenosio susret, nije mogao sakriti svoje zaprepaštenje nakon što je sudac, i poslije VAR provjere, potvrdio gol Dinama.

- Molim? Što se događa? Ovo je bilo ogromno zaleđe! - vikao je komentator Jasper Hussfelt u eter, dodavši kako je ovo težak udarac za Malmö koji je bio na pragu prve pobjede nakon dva uvodna poraza.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Njegovom mišljenju pridružio se i sudački ekspert u studiju, Jens Fjellstrom, čija je izjava bila još oštrija i izravnija. Kada je saznao da je gol priznat, kratko je poručio: "U tom slučaju ovo je čista krađa."

Naslovnice vrište o "ukradenom heroju"

Dan nakon utakmice, naslovnice švedskih portala bile su preplavljene osjećajem nepravde. Ugledni Expressen  donosi naslov: "Oskaru Lewickom ukrali ulogu heroja". U tekstu navode kako je Lewicki, strijelac vodećeg gola za Malmö i njegovog prvog nakon šest godina, trebao biti junak večeri, ali mu je ta uloga oduzeta u posljednjim sekundama.

Portal Fotbollskanalen piše: "Malmö ostao bez pobjede u sudačkoj nadoknadi", ističući kako je asistent kod Dinamovog gola, Mounsef Bakrar, bio "naizgled u čistom zaleđu, ali je pogodak priznat". Sličan ton prevladavao je i na portalu javne televizije SVT, gdje se ističe da je Malmö "kasno ispustio pobjedu poslije dvojbene situacije".

Frustracija igrača

Frustraciju nisu krili ni sami igrači. Strijelac Oscar Lewicki, koji je zbog ozljede morao napustiti igru prije kraja, izjavio je...

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

- Definitivno se osjeća kao poraz. Branili smo se dobro i borili do kraja, šteta je što smo tako primili gol jer smo bili tako blizu - rekao je, a njegov suigrač Sead Hakšabanović dodao je kako je Malmö "zaslužio tri boda, bez obzira na sve".

Dok švedska javnost bruji o sudačkoj pogrešci, Dinamo se s vrijednim bodom vraća u Zagreb. Ovaj rezultat ostavlja "modre" u aktivnoj borbi za prolazak u nokaut-fazu, dok je Malmö i dalje prikovan za dno ljestvice bez ijedne pobjede.

