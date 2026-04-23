Talijani: Bilo bi sramotno kada bi zamijenili Iran na SP-u

Talijanski sportski dužnosnici nazvali su prijedlog američkog diplomata da bi Italija mogla zamijeniti Iran na Svjetskom nogometnom prvenstvu 'sramotnim i neprimjerenim'. Paolo Zampolli, američki posebni izaslanik, rekao je da je prijedlog iznio predsjedniku Donaldu Trumpu i predsjedniku Fife Gianniju Infantinu.

Iransko mjesto na terenu je neizvjesno otkako su Sjedinjene Države i Izrael krajem veljače pokrenuli zračne napade na naciju. Trump je davao pomiješane signale o iranskom sudjelovanju, rekavši da su dobrodošli, ali je izrazio i zabrinutost za njihov život i sigurnost.

- Italija, četverostruki prvak, nije se uspjela kvalificirati za ovogodišnji turnir s 48 momčadi u Sjevernoj Americi i nije igrala na SP-u od 2014. Italija ima pedigre koji opravdava uključivanje - rekao je Zampolli.

Talijanski ministar sporta Andrea Abodi odlučno je isključio ideju o ulasku na Svjetsko prvenstvo na mala vrata. Poraz od Bosne i Hercegovine u doigravanju prošlog mjeseca u izvođenju jedanaesteraca okončao je talijanske pokušaje kvalifikacija.

- Mogući nastup Italije na Svjetskom prvenstvju 2026 prvo, nije moguć, a drugo, nije prikladan. Kvalifikacija se ostvaruje na terenu - rekao je Abodi.

Luciano Buonfiglio, predsjednik Talijanskog nacionalnog olimpijskog odbora, složio se s Abodijevim primjedbama.

- Prije svega, ne mislim da je to moguće. Drugo, osjećao bih se uvrijeđeno. Da biste otišli na Svjetsko prvenstvo, morate to zaslužiti - dodao je Buonfiglio

Talijanski ministar gospodarstva Giancarlo Giorgetti nazvao je tu ideju 'sramotnom'.

23. Svjetsko prvenstvo u nogometu održava se od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Iran je u skupini G zajedno s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Iran ima dvije utakmice u skupini koje će se igrati u Inglewoodu u Kaliforniji, a treća je u Seattleu.