Talijanski novinar žestoko opleo po Hrvatu: Zovite ga Thiago Tudor! Jer ništa nije promijenio

Čudan bod koji je, na prvi pogled, dobar za one koji su ga osvojili, piše novinar talijanske Gazzette Luigi Garlando u komentaru derbija šestog kola Serie A između Milana i Juventusa koji je završio bez pobjednika i golova. Ipak, Garlando ističe, ovaj bod ne bi trebao zadovoljiti ni trenera Milana Massimiliana Allegrija, niti njegovog kolegu na klupi Juventusa, Igora Tudora.

Hrvatski stručnjak imao je komplicirani ulazak u sezonu s Juventusom. Iako je Tudorova momčad i dalje neporažena u svim natjecanjima, iza "stare dame" stoji i pomalo negativni niz od pet utakmica bez pobjede, iako je svaka završila remijem. Ti rezultati smetaju navijačima Juventusa, jer je upravo Tudorov prethodnik, Talijan Thiago Motta, bio na lošem glasu jer je njegova momčad rijetko gubila, ali i rijetko pobjeđivala.

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Motta je vodio Juventus u 42 utakmice u kojima je ostvario 18 pobjeda i samo šest poraza, ali čak 16 remija zbog kojih momčad nije bila u igri za trofeje prošle sezone. Garlando u svojoj kolumni za Gazzettu dello Sport traži bolju igru od Tudorove momčadi.

- Juventus u pet uzastopnih remija nije pokazao poboljšanje u svojoj igri ili barem taktičkom identitetu na terenu. Tudor i dalje više vjeruje Jonathanu Davidu, koji je, kao i protiv Villarreala, promašio zicer, dok je Vlahović na klupi. Najbolji igrač bio je Conceiçao, kojeg je Tudor prerano izvadio iz igre - napisao je Garlando i dodao...

- Idemo ga zvati Thiago Tudor. Jer njegova momčad igra loše, puno remizira, koristio je osam različitih startnih postava u osam utakmica, a zamjene koje radi su dvojbene. Juventus nije pobijedio od 13. rujna. Što se promijenilo od Thiaga Motte? Ništa... Zato su navijači i zviždali na kraju utakmice.

Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag

Isti novinar zato je dao veliku pohvalu Luki Modriću, iako je i ona došla uz kritiku Tudoru...

- Modrić je još jednom bio najbolji nogometaš na utakmici, zakuhao je penal kojeg je promašio Pulišić i namjestio je zicer za Leaa. A sve je to došlo uz sav naporan rad koji je napravio bez lopte u nogama. Tudor se nadao da će Luka biti loš, ali je njegov prijatelj bio briljantan.

Foto: Roberto Tommasini/IPA Sport / ip

Garlando je Tudoru zamjerio i zbog zamjena koje je napravio na utakmici.

- Allegri je pokušao održati rast svoje momčadi tijekom utakmice kvalitetnim zamjenama, ubacio je Gimeneza za Leaa, a Loftus-Cheek je svojim snažnim nogama zamijenio Fofanu. Tudorovi odgovori puno su veći upitnik. Promijenio je formaciju u 3-5-2 zbog koje je žrtvovao svoje najbolje igrače na utakmici, Yildiza i Conceiçaa - zaključio je novinar Gazzette.