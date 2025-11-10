Tko će danas napustiti Dinamo? Postoje dvije opcije: Potjerati neke igrače ili otkaz Kovačeviću

Dinamo je još jednom razočarao svoje navijače. Mario Kovačević niže poraze, njegova je momčad u nedjelju "pala" na Aldo Drosini. Znali smo da "modre" očekuje teška i zahtjevna utakmica, da Dinamo nije u pravom stanju, ali toliko lošem govoru tijela pojedinih igrača u prvih 45 minuta nitko se u Maksimirskoj 128 nije nadao.

Pokretanje videa... 01:05 Kovačević: Plašim li se otkaza? Ja sam trener, svjestan svega, a drugi odlučuju o mojoj sudbini | Video: 24sata/pixsell

I tu oko Dinama doista toliko toga ne štima. Igrači su se u Puli međusobno svađali na terenu (prvo su se porječkali Lisica i Dominguez, pa Zajc i Bakrar, svađali su se i Stojković i Varela), takve situacije proteklih tjedana nismo gledali. Dinamo se prvo poluvrijeme prošetao terenom, gubio 2-0, u nastavku pokazao pravo lice, bio puno bolja momčad. Ali kad ne ide, onda ne ide...

Veliko je pitanje koliko još trener Dinama uživa povjerenja, navijači su mu već proteklih tjedana "okrenuli leđa", sve je više nezadovoljnih načinom rada Marija Kovačevića. Kojem jednostavno ništa ne ide za rukom, ali i neke njegove odluke bile su potpuno nejasne. Posebice one po pitanju desnog beka.

Kovačević je na toj poziciji stavio protiv Celte i Istre praktički sve što ima, osim jedinog zdravog desnog beka u svom rosteru - Nou Mikića. I ne razumijemo čemu taj strah, čemu toliki otpor od davanja prilike mladom igraču. Uostalom ako 18-godišnjak ne može do minuta kad su na njegovoj poziciji dva ozlijeđena igrača (Valinčić i Pierre-Gabriel), čemu se i sam može nadati?

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dinamo opasno tone, silazna putanja u igri i rezultatu "modrih" sve je očitija. A Kovačević, barem za sada, ne odaje dojam čovjeka koji može nešto preokrenuti. Možda i griješimo, bude li tako, prvi će od nas dobiti javne isprike, ali... Ne sjećamo se kad je neki trener Dinama toliko lutao, pa u sedam utakmica skupio četiri poraza.

Zvonimir Boban još je jučer najavio hitan sastanak s članovima stručnog stožera, predsjednik kluba želi čuti što se događa s njegovom momčadi. I gdje su pravi problemi. A sve je jasnije, Mario Kovačević čak i nije najveći problem "modrih". Vidjet ćemo danas kakvi će biti zaključci tog sastanka, ali čini nam se kako trener još uvijek neće biti "bivši".

Ali, nešto se treba mijenjati, sasvim je jasno da Dinamov ne djeluje kao skladna cjelina, kao pravi kolektiv. Zbog toga su igrači još na Aldu Drosini održali krizni sastanak, raspravljali što i kako dalje. I kako čujemo, rekli su si sve u lice, bilo je povišenih i žestokih tonova, ali i međusobnog obećanja kako će u budućnosti svi "poginuti" za klub.

Danas bi pak mogli "pasti" neki igrači. Lako je moguće kako neće svi "preživjeti" današnji sastanak. Dinamov stožer ima ozbiljnih problema sa sve izraženijim nezadovoljstvom pojedinaca, jedni kasne na treninge, drugi se ne osjećaju kao dio momčadi, treći su nezadovoljni minutažom. Puno je tu problema, vidjet ćemo tko će danas ispasti "Pedro". Mario Kovačević ili neki igrači...