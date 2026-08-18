Tko je Dennis Hadžikadunić? Nogometna odiseja Europom dovela ga je na jug Hrvatske

Hajduk je i službeno dobio novo, zvučno pojačanje u zadnjoj liniji. Na Poljud je kao slobodan igrač stigao Dennis Hadžikadunić, 28-godišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine koji donosi prijeko potrebno iskustvo iz nekih od najjačih europskih liga. Nakon što mu je istekao ugovor s ruskim Rostovom, stoper rođen u Švedskoj potpisao je dvogodišnji ugovor s 'bilima', a očekuje se da će odmah preuzeti ključnu ulogu u momčadi, pogotovo uoči europskih izazova u Konferencijskoj ligi.

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Put od Malmöa do unosnog transfera u Rusiju

Nogometnu priču Dennis Hadžikadunić započeo je u rodnom Malmöu, prvo u lokalnom klubu BK Olympic, da bi se 2012. godine priključio omladinskoj akademiji slavnog Malmö FF-a. Njegov talent brzo je prepoznat pa je u rujnu 2016. potpisao prvi profesionalni ugovor s prvom momčadi. Nedugo zatim, 26. listopada, sa samo 18 godina, upisao je i profesionalni debi protiv Geflea. U dresu Malmöa osvojio je i svoje prve seniorske trofeje; osvojio je naslove prvaka Švedske 2016. i 2017. godine. Radi stjecanja iskustva, u siječnju 2018. odlazi na posudbu u Trelleborgs FF, gdje je odigrao deset utakmica. Dobre igre privukle su pažnju, pa je u srpnju iste godine uslijedio transfer u ruski Rostov vrijedan milijun eura. Svoj prvi profesionalni pogodak zabio je upravo u dresu Rostova, 8. srpnja 2020. godine, u dvoboju protiv Ufe.

Europska odiseja: La Liga, Bundesliga i Serie B

Nakon početka rata u Ukrajini, Hadžikadunić je, kao i mnogi strani igrači u Rusiji, iskoristio Fifino pravilo i karijeru nastavio kroz niz posudbi u zapadnoj Europi. Prva stanica bio je povratak u matični Malmö, s kojim je u sezoni 2021/22 osvojio i Švedski kup. Njegova kvaliteta omogućila mu je iskorak u lige petice. U siječnju 2023. godine odlazi na šestomjesečnu posudbu u španjolsku Mallorcu, gdje je zabilježio osam nastupa u La Ligi.

Sljedeća destinacija bila je Njemačka i velikan Hamburger SV. Tamo je proveo dvije vrlo uspješne sezone, odigravši ukupno 52 utakmice u 2. Bundesligi, od čega je čak 49 započeo u prvoj postavi, uz dva postignuta gola. Posljednju sezonu prije dolaska u Hajduk, 2025./26., proveo je na posudbi u talijanskoj Sampdoriji. U Genovi je također imao važnu ulogu, upisavši 28 nastupa u zahtjevnoj Serie B.

Od švedske nade do bosanskohercegovačkog zmaja

Iako je rođen i nogometno odrastao u Švedskoj, Hadžikadunić se na seniorskoj razini odlučio za Bosnu i Hercegovinu. Njegova karijera obuhvaća i nastupe za mlađe švedske selekcije, gdje je prošao uzraste od U17 do U21. Nakon što je Fifa u rujnu 2020. odobrila njegov zahtjev za promjenom sportskog državljanstva, nije dugo čekao na poziv. Debi za popularne 'zmajeve' upisao je 11. listopada 2020. u utakmici Lige nacija protiv Nizozemske. Od tada je postao nezamjenjiv član obrambene linije, skupivši do danas 33 nastupa za nacionalnu vrstu. S visinom od 191 centimetra predstavlja važan oslonac obrane. Bio je i član reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, gdje je u pobjedi protiv Katra rezultatom 3-1 zabilježio i asistenciju.

Potpis za Hajduk kao ključan potez uprave

Nakon godina provedenih na posudbama, Hadžikadunićev ugovor s Rostovom konačno je istekao ovog ljeta, čime je postao slobodan igrač. Hajduk je reagirao vrlo brzo, prepoznavši priliku da bez odštete dovede stopera europskog kalibra, vrijednog 1,2 milijuna eura.

Pregovori su bili konkretni, a splitski klub ponudio mu je dvogodišnji ugovor s, prema neslužbenim informacijama, plaćom od oko 400.000 eura neto godišnje, što je gornja granica plaća na Poljudu. Dolaskom Hadžikadunića, Hajduk dobiva igrača u najboljim godinama, s iskustvom koje će biti od neprocjenjive važnosti za stabilnost obrane. Sportski direktor Robert Graf opisao ga je kao "iskusnog, snažnog i dominantnog braniča", a igrač je zadužio dres s brojem šest.

*uz korištenje AI-ja