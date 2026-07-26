Tko je Kristian Prenga? Albanac skoro šokirao Joshuu, završio u dvorani zbog viška kilograma

Do ovog vikenda ime Kristiana Prenge bilo je poznato tek užem krugu boksačkih entuzijasta. No, nakon borbe s bivšim dvostrukim svjetskim prvakom Anthonyjem Joshuom u Saudijskoj Arabiji. postao je poznat široj javnosti. Malo poznati albanski teškaš, koji je smatran protivnikom za lakšu pobjedu, dvaput je srušio Joshuu u prvoj rundi i bio blizu pobjede, što bi bila jedna od najvećih senzacija u novijoj povijesti teške kategorije. Iako je na kraju poražen, Prenga je tom izvedbom privukao veliku pozornost i značajno podigao svoj profil u svijetu boksa.

Foto: Ibraheem Abu Mustafa

Kristian Prenga rođen je 24. siječnja 1991. u selu Orosh, u planinskoj regiji Mirdita na sjeveru Albanije. Odrastanje u postkomunističkoj tranziciji bilo je obilježeno skromnim uvjetima, a njegova se obitelj bavila teškim fizičkim poslovima kako bi preživjela. U kasnijim intervjuima, Prenga je opisao djetinjstvo kao sretno unatoč ekonomskim poteškoćama, ističući važnost obitelji i rodbine. Njegov otac rano ga je uključio u posao.

- Otac me naučio voziti kamion kada sam imao osam godina - ispričao je Prenga u jednom intervjuu, opisujući kako je s ocem odlazio u planine, utovarivao drva i pomagao u njihovoj prodaji. Tim se poslom bavio sve do kasnih tinejdžerskih godina.

U dvoranu ušao kako bi smršavio

Za razliku od većine vrhunskih boksača, Prenga nije imao klasičan sportski put. U svijet borilačkih sportova ušao je relativno kasno, s 20 godina, i to s ciljem da izgubi višak kilograma. Trener u lokalnoj dvorani brzo je prepoznao njegovu sirovu snagu i potencijal. Prvo se posvetio kickboxingu, trenirajući u Albaniji i Njemačkoj, gdje je postao i dvostruki europski prvak.

Foto: Ibraheem Abu Mustafa

Tek pet godina kasnije, 2016., odlučio se u potpunosti prebaciti na profesionalni boks, i to bez ijedne odrađene amaterske borbe, što je neuobičajeno za boksače te razine. Svoj profesionalni debi imao je u Münchenu, gdje je pobijedio nokautom u drugoj rundi.

Specijaliziran za nokaute

Visok 196 centimetara i težak oko 118 kilograma, Prenga se profilirao kao udarač velike snage. Prije meča s Joshuom, njegov profesionalni omjer bio je 20 pobjeda i samo jedan poraz. Ono što je bilo posebno uočljivo jest činjenica da je svih 20 pobjeda ostvario nokautom. Jedini poraz doživio je na početku karijere, 2017. godine, odlukom sudaca protiv Nizozemca Giovannija Auriemme.

Nakon tog poraza, ostvario je 16 uzastopnih pobjeda prekidom. Karijeru je gradio boreći se diljem svijeta, od Njemačke i Kanade do Kolumbije, a posljednjih godina bazirao se u New Jerseyju, SAD, gdje je postao popularan unutar brojne albanske zajednice. Ipak, kritičari su isticali da je njegov niz pobjeda nokautom ostvaren protiv protivnika niže kvalitete. Najpoznatije ime na njegovom popisu bio je američki boksač Joey Dawejko. Upravo zbog toga, tim Anthonyja Joshue vidio ga je kao idealnog protivnika za povratnički meč. Poraz od Britanca mu je tek drugi u karijeri.

(*uz korištenje AI-ja)