Tko je novi trener Reala? Bio je svjetski prvak i suigrač Modriću

Real Madrid je ponovno uzdrmao nogometni svijet! Samo sedam mjeseci nakon što je preuzeo kormilo od legendarnog Carla Ancelottija, Xabi Alonso je dobio otkaz. Odluka je uslijedila kao grom iz vedra neba, odmah nakon poraza od Barcelone u finalu španjolskog Superkupa, a na njegovo mjesto postavljen je drugi velikan kluba i bivši suigrač Luke Modrića, Álvaro Arbeloa (42).

Iako je Alonso stigao u Madrid s reputacijom jednog od najperspektivnijih trenera svijeta, nakon što je s Bayer Leverkusenom osvojio povijesnu dvostruku krunu u Njemačkoj bez ijednog poraza, njegova epizoda na Santiago Bernabéuu bila je kratkog vijeka.

Presudio poraz od Barcelone i loša forma

Kap koja je prelila čašu bio je poraz od najvećeg rivala Barcelone 3-2 u finalu Superkupa. U trenutku otkaza, Real Madrid se nalazio na drugom mjestu u La Ligi, s četiri boda zaostatka za Kataloncima, a situacija nije bila sjajna ni u Ligi prvaka.

Momčad je bila tek sedma u svojoj skupini, s još dva preostala kola do kraja grupne faze, što je daleko ispod renomea i očekivanja kluba. Činilo se da Alonso, unatoč sjajnoj prošlosti u Leverkusenu i Real Sociedadu B, nije uspio pronaći pravi recept za vođenje svlačionice pune zvijezda.

Rješenje iz vlastitog dvorišta

Uprava kluba nije dugo čekala s imenovanjem nasljednika. Rješenje je pronađeno unutar vlastitih redova, a priliku života dobio je Álvaro Arbeloa, čovjek koji je prošao sve klupske strukture, prvo kao igrač, a zatim i kao trener. Arbeloa se vratio u klub u rujnu 2020. godine i započeo svoj trenerski put s U-14 momčadi.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Njegov uspon bio je strelovit i metodičan. Dvije godine kasnije preuzeo je Juvenil A (U-19) s kojim je u sezoni 2022./2023. ostvario nevjerojatan uspjeh osvojivši trostruku krunu: prvenstvo, Kup kralja i Kup prvaka. U sezoni 2024./2025. ponovno je osvojio naslov prvaka s mladom momčadi, dokazavši svoj pobjednički mentalitet.

U lipnju 2025. godine promoviran je u trenera Real Madrid Castille, rezervne momčadi, naslijedivši još jednu legendu, Raúla Gonzáleza. Njegov rad u Castilli očito je zadovoljio klupske čelnike koji su u njemu vidjeli idealnog kandidata za preuzimanje prve momčadi u kriznom trenutku.

Slavna igračka karijera uz Luku Modrića

Arbeloa je istinska legenda kluba i miljenik navijača, poznat po svojoj borbenosti i bezuvjetnoj odanosti bijelom dresu. Kao desni bek, ponikao je u Realovoj akademiji, a nakon epizoda u Deportivu i Liverpoolu, vratio se kući 2009. godine i proveo sedam trofejnih sezona.

U tom je razdoblju osvojio osam velikih naslova, uključujući dva naslova Lige prvaka (2014. i 2016.), koje je podigao zajedno s Lukom Modrićem. Bio je i ključni dio zlatne generacije španjolske reprezentacije s kojom je osvojio Svjetsko prvenstvo 2010. te dva europska prvenstva (2008. i 2012.).

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Pred Arbeloom je sada ogroman izazov. Preuzima momčad u osjetljivom trenutku, ali njegov autoritet, poznavanje kluba i "madridismo" koji nosi u sebi mogli bi biti upravo ono što Realu treba da preokrene sezonu.