Tko je Tihana Nemčić Bojić, nogometna doktorica? 'Ne gledam utakmice emotivno'

Tihana Nemčić Bojić (38) profesorica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu koja je doktorirala nogomet, ima Fifa Pro licencu i prva je žena koja je komentirala nogomet u studiju HRT-a. Nogomet je igrala do 2008. godine kada je s 20 godina morala prekinuti karijeru zbog teške ozljede, a potom se prebacila na futsal.

Njezina ljubav prema nogometu rodila se 1998. kada je kao desetogodišnja djevojčica u Križevcima gledala Svjetsko prvenstvo u Francuskoj i hrvatsku broncu. Od početka je bila svjesna da ulazi u muški svijet.

- Bila sam svjesna da postoji mogućnost da ću imati manje prilika. Rekla sam sama sebi: ispuni sve preduvjete, pa i više od toga - rekla je jednom prilikom.

Iako je karijeru u nogometu morala završiti rano zbog ozljede, o tom je iskustvu napisala je i knjigu.

- Uvukla se depresija u mene, imala sam poremećaj sna. I svi ti osjećaji koji su živjeli u meni morali su nekako izaći van. Pa je nastala knjiga Joker - rekla je za 24sata gdje je gostovala kao komentatorica Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine.

Križevčanka je prva trenerica muške nogometne momčadi, NK Viktorija iz Vojakovca još 2012. godine.

Na službenoj Facebook stranici emisiji objavili su video s njenog vjenčanja s Filipom Bojićem (33), nogometašem luxemburškog Rodangea.

- Kada mlada uzme loptu u ruke. Detalj sa svadbe naše nedjeljne gošće - kratko su napisali u objavi.

Uoči Svjetskog prvenstva koje počinje u lipnju, Nemčić Bojić će u emisiji govoriti o izgledima hrvatske reprezentacije, razvoju ženskog nogometa u Hrvatskoj te o tome što SP znači za cijelu zemlju.

Inače je osnivačica prvog malonogometnog kluba u Hrvatskoj i prva trenerica muške nogometne ekipe u zemlji, a njezina životna priča, kako su je opisali mediji, materijal je za film.