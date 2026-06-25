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PROMETNO NA POLJUDU

Tko su Hajdukova pojačanja? Dvojica su ispala u drugu ligu, jedan je upravo igrao tamo...

Piše 24sata,
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Tko su Hajdukova pojačanja? Dvojica su ispala u drugu ligu, jedan je upravo igrao tamo...
Foto: HNK Hajduk, B. TESSIER/REUTERS, N. Zganec/PIXSELL, Cordoba/Instagram, Canva

Ranije su Hajduku pristupila dva veznjaka, Etnik Brruti iz kosovske Malisheve i veliki Dinamov talent Anđelo Šutalo, a ovih dana Graf je krenuo  u pravu 'ofenzivu'...

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Osmoricu. Toliko je novih igrača u Hajduku nedavno najavio novi sportski direktor Robert Graf. Brojni prvotimci napustili su klub, neki su još tu ali su otpisani, pripreme su već odavno krenule, treneru Gonzalu Garciji trebaju pojačanja pred prvi meč sa Žilinom u pretkolu Europske lige 9. srpnja...

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Ranije su Hajduku pristupila dva veznjaka, Etnik Brruti iz kosovske Malisheve i veliki Dinamov talent Anđelo Šutalo, a ovih dana Graf je krenuo  u pravu 'ofenzivu'.

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Prvo je na Poljud sletio belgijski stoper Alec Van Hoorenbeeck (27). U karijeri je ovaj ljevak visok 187 cm odigrao 175 utakmica u Belgiji i Nizozemskoj, ima iskustvo igranja u Europi. Prošle sezone odigrao je 24 utakmice u 1. nizozemskoj ligi i zabio dva gola. Njegov Heracles ispao je u niži rang...

Foto: HNK Hajduk

A kako javlja Dalmatinski portal, Hajduku je blizu 21-godišnji Mathieu Acapandie, igrač Nantesa, koji je ispao u 2. francusku ligu. Igrao je ovaj desni bek za mlađe uzraste francuske nogometne reprezentacije, sad nastupa za seniorsku reprezentaciju Madagaskara, do sad je skupio tri nastupa. Na Poljud stiže kao slobodan igrač nakon isteka ugovora u Francuskoj. Po Transfermarktu vrijedi 700.000 eura.

Ligue 1 - Paris St Germain v FC Nantes
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
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Tportal piše kako je reprezentativac Madagaskara već stigao na pripreme Hajduka na Bled, tu bi trebao odraditi liječnički pregled i potpisati ugovor s bijelima.

A Hajduku je navodno zanimljiv i Dalisson de Almeida (26), igrač španjolskog drugoligaša Cordobe.  Barem tako tvrdi španjolski portal Cope, koji navodi kako bi ovaj ofenzivni veznjak, koji pokriva i obje krilne pozicije, trebao stići na posudbu s mogućnošću otkupa ugovora.

Foto: Cordoba/Instagram

Njegova vrijednost na Transfermarktu procijenjena je na 600.000 eura, prošle sezone je u 2. španjolskoj ligi odigrao 29 utakmica, dvaput je zabio, dvaput asistirao.  Rođen je u Španjolskoj, roditelji su mu Brazilci, pa ima dvojno državljanstvo.

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