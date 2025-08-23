Kovačević: Ovo je bilo baš jako dobro, stvarno sam zadovoljan. Villar? Ma on može još i bolje...

Dinamo je i protiv Istre nastavio pobjednički niz, u 4. kolu HNL-a s 3-0 svldali Istru 1961. Kovačevićeve trupe prikazale su još jednu dojmljivu predstavu, do nove pobjede stigli pogocima Belje, Villara i Kulenovića. Zagrepčani nakon četiri kola imaju sve četiri pobjede uz gol-razliku 10-0. Vjerojatno se ni sam Kovačević nije nadao ovakvom početku na klupi "modrih"...

Pokretanje videa... 01:13 NK Rijeka vs GNK Dinamo Zagreb 0:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Zaslužena pobjeda, čestitam igračima. Bili smo od prve do zadnje minute bolji. Imali smo sreće taj poklon bod, onda smo se malo uspavali, pa poslije toga kontrolirali igru, mogli smo zabiti i drugi i treći gol. Dobro smo kreirali, šteta da nismo zabili još koji put. U nastavku smo isto sve kotnrolirali, izmjene su opet bile jako dobre, kao da sam ih probudio - rekao je Kovačević, pa nastavio:

- Vjerovao sam da možemo ovako, imamo sad Varaždin. Nek se dečki malo provesele, imamo još jednu utakmicu u ovom ciklusu pa ide pauza. I to moramo odraditi kao ovo do sada, pa ćemo onda napraviti analizu. Zadovoljan sam, sa svima smo se nadigravali, imali smo i lošijih perioda, ali danas smo bili baš jako dobri.

Kojom ste utakmicom najzadovoljniji do sada?

- I protiv Osijeka je bilo jako dobro, zanimljivo. Pa prvo poluvrijeme protiv Rijeke. Protiv Vukovara nisam bio prezadovoljan, ali i danas sam jako zadovoljan. To naglašavam da ćemo iz utakmice u utakmicu biti sve bolji, to se događa. Žao mi je što opet nekim dečkima nisam mogao dati priliku.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Gonzalo Villar se očito ne miri s ulogom pričuve, danas je sjajno zabio...

- Tako se odgovara i bori za poziciju. Ja volim i kad je netko pozitivno ljut, ali teren na kraju sve pokazuje. Ne sumnjam u njega. Kad netko dođe treba mu prilagodba, malo više vremena da se snađe, ali danas je sve vratio na najbolji mogući način. Znam da može još i bolje, da će biti još bolji, odličan je igrač.

Do kraja prijelaznog roka je još desetak dana...

- Gledam samo teren, imamo ljude koji se time bave. Na vrijeme smo radili promjene, na vrijeme kompletirali momčad, sa svima sam zadovoljan.

Sad slijedi Varaždin.

- Moj Varaždin, tamo sam proveo puno vremena, tamo živim. I tamo idem sutra na Špancir Fest. Bit će sjajna atmosfera, znamo da će Dinamo imati puno navijača. Oni su dobra momčad, nemaju bodova koliko su zaslužili. Pripremit ćemo se za njih, vjerujem u igrače i momčad, da ćemo nastaviti ovaj niz koji smo sada započeli - završio je Kovačević.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Goran Tomić bio je dosta razočaran prikazanim u Maksimiru.

- Čestitam Dinamu na pobjedi. Krenuli smo u utakmicu najgorim mogućim načinom, poklonom Dinamu, ali smo poslije toga 30-ak minuta izgledali sasvim pristojno. Za nešto više trebao nam je bolji zadnji pas. Onda je Dinamo ubacio u višu brzinu, pritiskao nas je, bili smo živi do 80. minute, ali imali previše loših rješenja u napadu - rekao je Tomić, pa dodao:

- Dinamo je u otvorenoj igri prelomio utakmicu golom Villara. Veliki je šok kad primite gol u 5. minuti, zna to odmah otići i na više razlike do kraja proluvremena. Opet, imali smo dobru reakciju momčadi nakon tog gola, samo prema naprijed nismo ništa napravili. Mijenjali smo igračima pozicije, ali ništa nismo mogli. Za to je naravno zaslužna i kvaliteta Dinama.