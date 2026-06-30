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KRITIKE GARCIJI

Toplak o 'slučaju Livaja': Kad negdje dođem, najboljeg igrača želim imati uz sebe, a ne protiv!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Toplak o 'slučaju Livaja': Kad negdje dođem, najboljeg igrača želim imati uz sebe, a ne protiv!
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Ako je povod bio odlazak na čašu pive ili bocu pive, pobjeda reprezentacije, ja bih se tim igračima priključio.", kazao je Ante Čačić o 'slučaju Livaja'...

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Kapetan Hajduka Marko Livaja potjeran je u nedjelju s priprema 'bilih' u Sloveniji zbog kršenja discipline. Čini se kako je došao kraj njegovoj priči u Hajduku, prema pisanju Dalmatinskog portala klub će mu ponuditi da kao slobodan igrač potraži novi klub...

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Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Livaja je, doznaju 24sata, s nekolicinom igrača ostao na team buildingu nakon utakmice Hrvatska - Gana dulje od onog što je klub dopustio. Za kaznu je ta skupina igrača dobila na idućem treningu dodatno trčanje, svi su ispunili svoju kaznu, ali Livaja je odbio, ušao je potom u verbalni sukob s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom...

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Iako je u tijeku Svjetsko prvenstvo, ovaj 'potres' u slučaju Livaja izazvao je veliku pažnju i brojne komentare...

-  Ako je povod bio odlazak na čašu pive ili bocu pive, pobjeda reprezentacije, ja bih se tim igračima priključio. Pokazao bih na taj način da i mene raduje da zemlja u kojoj radim nogometno napreduje, da je na takvom nogometnom festivalu napravila rezultat. Ali ono što mene čudi kao trenera, da igrača koji je napravio, ako ga i možemo nazvati disciplinski prekršaj, sutra tjeraš na neki dodatni fizički rad. To je isto kao da ja, s obzirom na to da sam ovog trenutka na nekom tretmanu medicinskom, kažem liječnici svojoj da sam zaboravio popiti tabletu ujutro, onda ona meni kaže: "Dobro, za kaznu sad popijte tri." Pa što će me ubiti? Ne razumijem. To je meni s aspekta trenerske struke neshvatljivo. Tjerati ponovno igrača, pa taman da i nije spavao cijelu noć. Pa daj mu da se odmori, pa onda zna se na koji način će s njim trenirati, odnosno sankcije se znaju koje trebaju biti - kazao je o 'slučaju Livaja' - bivši trener hrvatske nogometne reprezentacije i Dinama Ante Čačić, piše HRT.

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Situaciju je komentirao i Samir Toplak. On smatra kako Hajduk nikad u povijesti nije bio ovisan o jednom igraču kao što je o Livaji...

- Ono što je, prema mom mišljenju, Garcia pogriješio - kad negdje dođem, najboljeg igrača želim imati uz sebe, a ne protiv. Ne želim preko najboljeg igrača graditi neki svoj ego. Tako da je apsolutno to trebalo drugačije biti riješeno, kazao je i dodao da ga jako ljuti kako se obezvrjeđuju legende Hajduka koji su jako puno dali za taj klub, piše HRT.

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