Transfermarkt drastično srušio Livajinu vrijednost, talentirani dinamovac debitirao na stranici

Njemačka stranica Transfermarkt, koja je specijalizirana za nogometno tržište igrača, objavila je nove vrijednosti nogometaša iz HNL-a. Momčadi Dinama pala je vrijednost s okruglih 70 milijuna eura na 67,25 milijuna eura, a tu prednjači alžirski nogometaš Ismael Bennacer, koji je po dolasku na Maksimir vrijedio 15 milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Kovačević na pragu najboljih trenera u zadnjih 10 godina: Samo trojica krenuli uspješnije | Video: 24sata/pixsell

Međutim, igrač Milana koji je na posudbi u Dinamu sada ima procjenjenu vrijednost na 10 milijuna eura, vjerojatno zato što je prešao iz talijanske u hrvatsku ligu. Vrijednost je pala i obrambenom igraču Niki Galešiću (s tri na 2,5 milinjuna eura), koji nije opravdao velika očekivanja i odštetu otkako ga je Dinamo zimus doveo iz Rijeke.

S druge strane, donedavni mladić Barcelone, Sergi Dominguez, uhvatio je dobru formu, a Transfermarkt je to nagradio. Njegova vrijednost skočila je s milijun eura na 2,5 milijuna eura, a cijena je skočila i Morisu Valinčiću, koji sad vrijedi dva milijuna eura po Transfermarktu (prije je vrijedio 1,2 mil. eura). Talentirani Cardoso Varela (16) debitirao je na stranici s cifrom od 300.000 eura. Sve vrijednosti igrača možete pogledati OVDJE.

Zagreb: Dinamo pobijedio Fenerbahce u 1. kolu Europske lige s rezultatom 3:1 | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Veliki pad vrijednosti doživio je i as Hajduka, Marko Livaja, čija je vrijednost godinama bila iznad pet milijuna eura. Međutim, Livajin pad u formi odrazio se na njegovoj vrijednosti, pa je tako sada na 3,50 milijuna eura, dok je prije početka sezone vrijedio pet milijuna eura!

Drastičan pad doživio je i donedavni veznjak Valencije, Hugo Guillamon, koji je vrijedio pet milijuna eura prije dolaska u Split, a sada upola manje! S druge strane, Šimunu Hrgoviću vrijednost je skočila s 1,8 mil. eura na 2,5 mil. eura. Vrijednosti svih igrača pogledajte OVDJE.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Što se tiče aktualnog prvaka Rijeke, glavnom adutu Toniju Fruku pala je vrijednost, koja je ljetos bila čak 10 milijuna eura, što ga je činilo najvrijednijim igračem lige. Sada je to Bennacer (10 mil. €), dok je Fruk procijenjen na devet milijuna eura. Zato je Niki Jankoviću skočila cijena s 5,5 na 6,5 milijuna eura.

Vrijednosti igrača za cijeli HNL možete vidjeti OVDJE.