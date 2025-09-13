Obavijesti

VICTOR SANCHEZ

Trener Rijeke: Svi imaju nešto protiv sudaca. To je možda i najteži posao u nogometu...

Piše Luka Tunjić,
Rijeka: Utakmica SuperSport HNL 6. kola između HNK Rijeke i NK Lokomotive | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka pod novim trenerom Sanchezom remizirala s Lokomotivom 1-1! Dva različita poluvremena, neiskorištene prilike i gol iz prekida ostavili su gorak okus. Sanchez optimističan i fokusiran na fizičku spremu igrača

Novi strateg na klupi Rijeke, Victor Sanchez, debitirao je na Rujevici u zahtjevnoj utakmici šestog kola HNL-a protiv Lokomotive. Iako je uoči susreta naglašavao pobjednički mentalitet i važnost emocija, njegovo "vatreno krštenje" završilo je podjelom bodova rezultatom 1-1, ostavivši pomiješane osjećaje.

Nakon utakmice, španjolski stručnjak ponudio je iskrenu analizu i jasan pogled na ono što slijedi.

Dva lica Rijeke u jednoj utakmici

Sanchez je u svojoj prvoj izjavi nakon susreta istaknuo dva potpuno različita poluvremena svoje momčadi. Priznao je probleme u početnoj fazi utakmice, ali i pohvalio reakciju igrača nakon odmora.

- Težak dvoboj je iza nas, takvog sam i očekivao. Imali smo problema u prvom dijelu, kada nismo dobro kontrolirali loptu. Davali smo im previše posjeda, a mi ga nismo imali koliko smo htjeli - kazao je Sanchez, otvoreno secirajući igru.

- U nastavku smo to popravili, poveli smo i stvorili još nekoliko prilika koje nismo realizirali.

Rijeka: Trener HNK Rijeka Victor Sanchez i igrač Ante Majstorović najavili utakmicu protiv Lokomotive
Rijeka: Trener HNK Rijeka Victor Sanchez i igrač Ante Majstorović najavili utakmicu protiv Lokomotive | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka je povela golom Anela Husića u 40. minuti, no gosti su izjednačili preko Davida Virgilija Fernandeza u 74. minuti. Upravo taj primljeni pogodak iz prekida ostavio je gorak okus.

- Mogli smo zabiti i drugi gol, no mi smo ga primili. To je nogomet. Platili smo za jednu pogrešku," dodao je trener Rijeke.

Optimizam unatoč rezultatu

Unatoč ispuštenoj pobjedi, Sanchezov ton bio je izrazito pozitivan. Naglasio je važnost izvlačenja dobrih stvari iz utakmice i pohvalio karakter koji su igrači pokazali do samog kraja.

Rijeka: Utakmica SuperSport HNL 6. kola između HNK Rijeke i NK Lokomotive
Rijeka: Utakmica SuperSport HNL 6. kola između HNK Rijeke i NK Lokomotive | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Moramo biti pozitivni. Izvući ćemo pozitivne stvari, analizirati dvoboj i vidjeti gdje smo griješili. Svidjela mi se reakcija momčadi, pokušali su zabiti do kraja. Duh momčadi je dobar - istaknuo je Španjolac, čime je potvrdio svoje najave o važnosti mentaliteta i borbenosti. 

Fizička sprema kao prioritet

Jedan od ključnih problema koje je Sanchez identificirao i na kojima će inzistirati u narednom periodu jest fizička pripremljenost momčadi. Prema njegovim riječima, to je temelj za konkurentnost tijekom cijele sezone.

- Neki igrači još nisu u idealnom fizičkom stanju. Već su odigrali jako puno utakmica i morat ćemo poraditi na fizičkom dijelu kako bi mogli pratiti ritam cijelog dvoboja. Sada treba radom poboljšati fizičku spremu i bit ćemo kompetitivniji.

Rijeka: Utakmica SuperSport HNL 6. kola između HNK Rijeke i NK Lokomotive
Rijeka: Utakmica SuperSport HNL 6. kola između HNK Rijeke i NK Lokomotive | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na kraju se kratko osvrnuo i na potencijalni prekršaj kod izjednačujućeg gola Lokomotive, no ostao je diplomatičan.

- Biti sudac je možda najteži posao u nogometu. Svi imaju nešto protiv njih. Provjerili su gol, rekli da je sve u redu, idemo dalje - zaključio je Sanchez.

