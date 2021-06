Hrvatska od 18 sati igra sa Španjolskom u osmini finala Europskog prvenstva. Kockice su već okupirale svaki dio Kopenhagena, odnosno - Cropenhagena, a ulicama se pjesma ori. Isključivo na našem jeziku! No neće biti lako...

Težak je to protivnik za 'vatrene', pogotovo kad se u obzir uzme da je 'furiju' u posljednjoj utakmici grupne faze - odčepilo. Strpali su Španjolci tad pet golova Slovacima, a treći gol zabio je Pablo Sarabia koji i sam govori - sad smo na svome!

- Falilo nam je samopouzdanja pred golom u prve dvije utakmice i to smo riješili. Na Hrvatsku idemo ojačani, u odličnom stanju - rekao je Sarabia za Marcu, a onda se dotakao Luke Modrića:

- On je dobar koliko netko može bit dobar. Jako puno igre će ići kroz vezne redove, kako bismo odigrali odličnu utakmicu morat ćemo ih pritisnuti i ne dopustiti im da budu u komfor zoni.

Ipak, Sarabia je svjestan da 'vatreni' imaju mnoštvo aduta:

- Bili bismo u krivu kad bismo Hrvatsku poistovjetili s Modrićem. Vezni red nije samo on, morat ćemo stisnuti sve, no isto tako kažem da se moramo fokusirati na nas i na našu igru. To nas je dovelo do ovdje i to je ono na što moramo paziti. Nećemo mijenjati način na koji igramo. Pokušat ćemo biti protagonisti s loptom, prebacivati strane, puniti njihov šesnaesterac igračima i igrati presing svaki put kad je lopta u njihovim nogama kako bismo im što prije oduzeli posjed.

Nadajmo se da im neće uspjeti!

