'Udarac u potiljak je najopasniji u boksu i ne smije se tolerirati'

Filip Hrgović maestralnom izvedbom nokautirao je bivšeg dvostrukog izazivača za svjetsku titulu Erica Molinu i treći put obranio svoj internacionalni WBC naslov.

Do desete profesionalne pobjede u isto toliko mečeva stigao je lakše od očekivanog uzevši u obzir Molinino ime i status u boksačkom svijetu kao i golemo iskustvo na najvećoj razini.

Pobjeda najboljeg hrvatskog boksača nije pod upitnikom, no u boksačkoj zajednici naveliko se priča o udarcima u potiljak koje je Hrga uputio dok se Molina saginjao.

Glavni sudac meča Ian John Lewis odmahnuo je rukom i svaki put dopustio da se meč nastavi bez opomene niti sankcije što je izazvalo reakciju predsjednika WBC-a Mauricia Sulaimana.

- Udarci u potiljak su ilegalni i to moraju prihvatiti svi suci. To je najopasniji udarac u boksu i ne smije se nikako tolerirati - napisao je Sulaiman na Twitteru.

Rabbit punch is illegal and it must be acknowledged by all referees. It is the most dangerous punch in boxing and there must be zero tolerance .